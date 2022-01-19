هل صحيح أن متحور أوميكرون يسبب أعراضا خفيفة ويعتبر أقل خطرا على صحة الأفراد مقارنة بالمتحور السابق دلتا؟ وماذا حدث للمغنية التشيكية التي تعمدت الإصابة بكورونا؟ وما علاقة الأسود بمتحورات كورونا؟ الإجابات بهذا التقرير الشامل.

هل صحيح أن أوميكرون يسبب أعراضا خفيفة ويعتبر أقل خطرا من دلتا؟

تقول مؤسسة حمد الطبية في قطر "نعم صحيح، متحور أوميكرون يتسبب بأعراض أقل حدة عند غالبية الناس مقارنة بالمتحورات السابقة بما فيها دلتا".

وتضيف: لكن لا يزال الأشخاص مطالبين باتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية أنفسهم لأن أوميكرون يتسبب في الإصابة بالمرض الشديد خاصة الأفراد غير المطعمين أو الذين مضى على حصولهم على التطعيم فترة 6 أشهر ولم يحصلوا على الجرعة المعززة.

ماذا حدث للمغنية التشيكية؟

تعمدت المغنية التشيكية هانا هوركا (57 عاما) إصابتها بفيروس كورونا من أجل الحصول على تصريح صحي وعدم تلقي اللقاح، ولكنها توفيت يوم الأحد نتيجة المرض، بحسب ما أعلنت عائلتها.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" lefigaro الفرنسية في تقرير لها إن هوركا، وهي مغنية في فرقة "أسونانس" الشعبية التشيكية، أكدت قبل يومين من وفاتها أنها مرت بمحنة مؤلمة بعد إصابتها بعدوى كورونا.

وقد وجّه يان ريك ابن المغنية أصابع الاتهام نحو رافضي اللقاح، وأوضح في مداخلة عبر محطة إذاعية تشيكية أن والدته رفضت التطعيم وعرّضت نفسها طواعية للعدوى التي أُصيب بها هو ووالده قبلها، لكن كليهما كان حاصلا على اللقاح.

وتابع "قررت أمي أن تعيش بشكل طبيعي معنا وفضلت أن تصاب بالمرض بدلا من تلقي التطعيم". وقد كتبت هوركا على وسائل التواصل قبل يومين من وفاتها "نجوت من المرض. الآن سيكون هناك عرض مسرحي وحمام ساونا وحفلة موسيقية.. ورحلة بحرية عاجلة".

وتُلزم السلطات التشيكية مواطنيها بإبراز تصريح يؤكد تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من إصابة حديثة بفيروس كورونا في جميع المرافق الثقافية والرياضية، وفي المقاهي والمطاعم.

واتهم ريك شخصيات محلية من حركة مناهضة اللقاح بإقناع والدته برفض تلقي التطعيم قائلا "أيادي هذه الحركة ملطخة بدماء والدتي".

وأضاف "أعرف تحديدا من غيّر رأيها.. أنا حزين لأنّها صدقت الغرباء أكثر من عائلتها. لا يتعلّق الأمر بمعلومات خاطئة فقط، بل بآراء حول المناعة الطبيعية والأجسام المضادة التي تتكوّن عن طريق الإصابة بالمرض".

وتواجه التشيك حاليا موجة وبائية جديدة، حيث سجّلت البلاد أكثر من 20 ألف حالة إيجابية جديدة الاثنين الماضي.

اتهم التشيكي يان ريك شخصيات من حركة مناهضة لتلقي اللقاح بإقناع والدته المغنية هوركا برفض تلقي التطعيم قائلا "أيادي هذه الحركة ملطخة بدماء والدتي" (مواقع التواصل)

ما علاقة الأسود بمتحورات كورونا؟

أظهرت دراسات أجرتها جامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا أن عددا من الأسود في حديقة للحيوانات بالعاصمة أصيبت بعدوى كوفيد-19 عن طريق عمال بالحديقة لم تظهر عليهم أي أعراض، مما يثير مخاوف من ظهور متحورات جديدة تتطور في أجسام الحيوانات.

وفي تقرير نشره موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) يقول الكاتبان أنتوني سغازيني وريني بونوركيس إن جامعة بريتوريا نشرت بيانا الثلاثاء أوضحت فيه أن دراسة نُشرت عام 2020 أُجريت على براز لبؤتين مصابتين بالإسهال وإفرازات الأنف وفقدان الشهية، أظهرت أنها مصابة بكوفيد-19 وتعافت تماما بعد 23 يوما.

وبعد مرور عام، وفي خضم الموجة الثالثة التي تسبب بها متحور دلتا في جنوب أفريقيا، ثبتت إصابة 3 أسود بفيروس كورونا.

وحسب الكاتبين، فإنه إلى جانب النظرية السائدة بأن كورونا ينتقل من الحيوانات إلى البشر، تقدم هذه الدراسات أدلة جديدة على أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا من الإنسان إلى الحيوان.

وتشير بيانات الجامعة إلى أن الفيروس كان منتشرا بصفوف الموظفين في الوقت الذي مرضت فيه الأسود، مما يرجح أنهم نقلوا العدوى للحيوانات. وقال الباحثون إن المرض يمكن أن يتحور بعد ذلك بأجسام الحيوانات ويعود مجددا إلى البشر.

وجاء في بيان الجامعة نفسها أنه ينبغي اتخاذ التدابير الضرورية، مثل ارتداء الأقنعة والسيطرة على العدوى عند التعامل مع حيوانات الحديقة، كما يُوصى بوضع الحواجز التي تمنع الزوار من الاقتراب منها.

وأضاف "هذه التدابير ضرورية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض من الإصابة بالمرض والموت. كما أنها تدابير مهمة بسبب خطر ظهور متحورات جديدة في حال تطور الفيروس بأجسام الحيوانات، حيث يمكن أن تنتقل إلى البشر".

وكانت الدانمارك قد أعدمت عددا من حيوانات المنك المصابة بفيروس كورونا بداية الجائحة. كما قالت هونغ كونغ الثلاثاء إنه سيتم إعدام ألفي حيوان صغير، بينها عدد من فئران الهامستر، بعد أن ثبتت إصابة بعضها بالفيروس.

‫الآثار طويلة الأمد لكورونا قد تتطلب مراجعة طبيب قلب أو أعصاب

قالت خبيرة الرعاية الصحية ‫الألمانية جوندولا روسباخ إن بعض الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا ‫(كوفيد-19) يعانون من آثار طويلة الأمد للفيروس بعد الشفاء فيما يعرف ‫"بمتلازمة ما بعد كوفيد" (Post-Covid Syndrome) أو (Long Covid).

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‫وأوضحت روسباخ أن بعض المرضى ما زالوا يعانون من أعراض مثل:

ضعف التركيز

‫قصر النفس

اضطرابات القلق

الاكتئاب

التعب المزمن

مشاكل بالقلب

وذلك حتى ‫بعد مرور 6 شهور من الشفاء.

‫واعتمادا على الأعراض، يتعين على المريض استشارة طبيب قلب أو طبيب أعصاب ‫أو تخصصات أخرى.