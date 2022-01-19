هذه فوائد الزعتر والميرمية والبقدونس وأعشاب أخرى
قالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير إن الأعشاب تتميز بفوائد صحية جمة، حيث إنها غنية بالفيتامينات مثل فيتامين إيه (A) وسي (C) وكيه (K) ومعادن كالحديد والبوتاسيوم.
وأوضحت ريستماير أن الأعشاب تزخر بالمركبات النباتية الثانوية التي تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، وهي غنية بالزيوت العطرية التي تعمل على فتح الشهية أو الشعور بالهدوء والاسترخاء.
وفيما يأتي نظرة سريعة على أشهر الأعشاب وأبرز فوائدها الصحية:
البقدونس
يحتوي البقدونس على فيتامينات سي وكيه ومادة البيتا كاروتين (β-Carotene) التي يحولها الجسم إلى فيتامين إيه، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ويحفز بعض وظائف جهاز المناعة.
الكزبرة
تحتوي الكزبرة على زيوت عطرية تحفز الشهية وتساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الشعور بالامتلاء وانتفاخ البطن وتقلصات الجهاز الهضمي، كما أنها تحتوي على فيتامين سي.
الريحان
يحتوي الريحان على البيتا كاروتين، كما أنه غني بالمغنيسيوم. ويمتاز بتأثير منشط للشهية، كما أنه مفيد للجهاز الهضمي.
الميرمية
تحتوي الميرمية على مادة التانينات التي تساعد على الهضم ومواجهة انتفاخ البطن، ويمكن أيضا أن تكون مضادة للتعرق، كما أن للميرمية أيضا تأثيرا مضادا للبكتيريا ومثبطا للالتهابات.
الشبت
يحتوي الشبت على مادة البيتا كاروتين وفيتامين سي والبوتاسيوم. وتساعد هذه العشبة على علاج انتفاخ البطن.
الزعتر
يمتاز الزعتر بتأثير مضاد للفيروسات وطارد للبلغم، لذا غالبا ما يُشرب شاي الزعتر للمساعدة في تخفيف السعال وأعراض التهاب الحلق.