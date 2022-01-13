الأوراق الخضراء غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف. ومن الممكن أن يؤدي دمجها في نظام غذائي يومي إلى توفير كثير من الفوائد الصحية.

ما أبرز المغذيات التي تحتويها الخضار الورقية؟ وما أهميتها؟ الجواب هنا؛ حيث سنعرفك على 6 خضار ورقية مفيدة جدا للصحة.

وتقول الكاتبة أيوشا غوبتا في مقال لها بموقع "هيلث شوتس" (Health Shots) إن كثيرا من النباتات مفيدة من نواحٍ عديدة، ويمكننا استخدامها لصنع أطباق صحية لذيذة.

الخضار الورقية

وهناك العديد من أنواع الأوراق المليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى. لذلك فهي مفيدة للقلب وسكر الدم وجهاز المناعة وإصلاح الخلايا.

وتنقل الكاتبة عن بريا بالان مختصة التغذية قولها إن الأوراق الخضراء غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف. ومن الممكن أن يؤدي دمجها في نظام غذائي يومي إلى توفير كثير من الفوائد الصحية.

وفيما يلي إليكم 5 خضار ورقية أوصت بها مختصة التغذية بالان:

أوراق النعناع

هل كنت تعلم؟ يمكن أن تساعدك أوراق النعناع على محاربة الانتفاخ وتخفيف عسر الهضم وإخفاء رائحة الفم الكريهة. فهي معبأة بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية. إنها مصدر جيد للمعادن مثل الفوسفور والفيتامينات مثل "سي" (C) و"دي" (D) و"إي" (E) و"إيه" (A)، التي تعمل على تحسين نظام المناعة في الجسم.





البقدونس

البقدونس منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين "إيه" "وسي" و"كيه" (K). وتعتبر فيتامينات "إيه" و"سي" من مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تحسين المناعة. كما أنها مهمة لصحة الجلد والعين بشكل جيد. والبقدونس مصدر جيد للمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.

أوراق الحلبة

إنها مخزن للمغذيات النباتية والعديد من مضادات الأكسدة -مثل فيتامين "سي" و"إيه"- التي تعزز الصحة العامة للفرد. هذه الأوراق هي أطعمة "منخفضة المؤشر الجلايسيمي" (glycemic index)، وتساعد أيضا في التحكم بشكل أفضل في الجلوكوز.

الخس

الخس غني بمضادات الأكسدة مثل البوتاسيوم، وهو يساعد على محاربة الالتهابات وتعزيز صحة القلب. والألياف الموجودة في الخس تعزز الهضم وتساعد في إنقاص الوزن، وتساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز النوم الجيد.





السبانخ

من المعروف أن السبانخ غنية جدا بـ"الكاروتينات" (carotenoids) وفيتامين "سي" و"كيه" وحمض الفوليك. إنه مصدر جيد للألياف غير القابلة للذوبان التي تساعد في الهضم وفقدان الوزن. وتحتوي السبانخ على مركب "اللوتين" (lutein) الذي يحسن صحة العين، ويعزز صحة العظام ويساعد على التحكم في ضغط الدم.

وأخيرا، إليك لماذا يجب على الجميع تضمين الخضار الورقية في نظامهم الغذائي: