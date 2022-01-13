نقابة الصيادلة بمصر تتقدم بشكوى ضد أمازون بسبب بيع الأدوية عبر الإنترنت

قالت النقابة العامة التي يستظل بها الصيادلة في مصر إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شركة أمازون، وذلك لبيع الأدوية على موقعها، وفقا وكالة "سند" للرصد والتحقق في شبكة الجزيرة.

وأكدت نقابة الصيادلة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أمس "أن ما قامت به الشركة من فتح صيدلية على الإنترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصري، فالأدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة" مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركة.

وجاء في البيان الذي نشرته نقابة الصيادلة "أمازون خالفت قانون مزاولة المهنة المصري في عدة مواد أبرزها المادة 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية".

هذا، وقد أشاد صيادلة من رواد مواقع التواصل بما قامت به النقابة، معتبرين أن البيان خطوة هامة وضرورية لمنع بيع الأدوية خارج القنوات المخصصة لها، موضحين "يجب منع ووقف وتجريم كل التطبيقات الإلكترونية ومواقع الإنترنت لبيع الدواء لأنها مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة".

في حين قال آخرون إن خطوة النقابة جاءت بسبب عرض الأدوية بأسعار أقل من تلك التي تُباع عن طريق الصيدليات العادية، مثل المغرد محمد مصطفى الذي قال "نقابة الصيادلة تُقاضي أمازون لبيعها الأدوية عبر الإنترنت.. كنت متخيلا الموضوع يخص حفظ الأدوية مثلا يعني، بس طلع لأن أمازون تبيع بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة".

وذكرت النقابة في بيانها أن عقوبات كل من قام ببيع الأدوية وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة تشمل الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه (نحو 320 دولاراً) إذا ما أعلن الشخص عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر، لحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.