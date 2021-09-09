أظهرت دراسات علمية، أجراها أكاديميون وخبراء أتراك، وجود تأثير للقاحات المطورة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على الجهاز التناسلي الذكري، فماذا وجدوا؟

توصل الباحثون إلى أن اللقاحات تزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركتها، وتترك أثرا إيجابيا على الصحة الإنجابية.

وقال البروفيسور الدكتور آتيش قاضي أوغلو، رئيس قسم أمراض الذكورة في كلية الطب بجامعة إسطنبول والرئيس الفخري لجمعية طب الذكورة التركية، إنه رغم قدرة فيروس كورونا على الانتقال إلى الرجال والنساء على حد سواء، فإن معدل الإصابات التي تخضع للعلاج في مراكز العناية المركزة أعلى لدى الرجال.

وذكر قاضي أوغلو أنه أجرى بحثًا حول تأثيرات فيروس كورونا على النساء والرجال والجهاز التناسلي الذكري، وأن تلك الدراسات أظهرت أن اختلاف تأثير فيروس كورونا على الرجال والنساء يعود إلى الاختلاف في نسبة هرمون الذكورة "تستوستيرون" (Testosterone).

ولفت إلى أن هرمون التستوستيرون، الذي يزيد 20 ضعفًا لدى الرجال عنه عند النساء، يؤثر على مستوى بعض الإنزيمات المطلوبة للفيروس لدخول الخلية.

وأوضح البروفيسور أن مستَقبِل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 يوجد في بعض الأعضاء مثل الرئة والخصية والقلب والمثانة والكلى، وأن الخصيتين تأثرتا أيضًا، خاصة عند الرجال المصابين بفيروس كورونا بدرجة معتدلة وشديدة.

وأشار إلى أن نسبة إصابة الخصية لدى الشباب أعلى منها لدى كبار السن، لاسيما لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا مقارنة بمن هم في سن 70، وأن الإصابة بفيروس كورونا قد تتسبب باستقرار الفيروس في الخصية، مما يؤدي لحدوث التهابات.

وتابع "تحدث تغييرات في خلايا الحيوانات المنوية والخصية والخلايا المنتجة لهرمون التستوستيرون. نتيجة لذلك، يعاني 1 من كل 4 رجال من انخفاض في عدد الحيوانات المنوية وحجمها وحركتها. في الوقت نفسه، ينخفض هرمون التستوستيرون".

وقال أيضا "خلال الدراسات التي أجريناها في مختبرات كلية الطب بجامعة إسطنبول، لوحظ انخفاض في نسبة هرمون التستوستيرون لدى أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وأن نسبة الهرمون كانت أقل قليلاً لدى الذين يعانون من إصابة شديدة. ويسبب فيروس كورونا نفسه انخفاضًا بعدد الحيوانات المنوية للرجال وبعض المشاكل في إنجاب الأطفال".





الأبحاث تدحض ادعاءات تقول إن "اللقاح قد يسبب العقم"

أفاد قاضي أوغلو بأن بعض الناس يروجون لادعاءات تقول إن "اللقاح قد يسبب العقم" مشيرًا أن الدراسات التي تم إجراؤها في مختبرات كلية الطب بجامعة إسطنبول تظهر عكس ذلك تمامًا.

وأضاف "هناك العديد من الدراسات حول اللقاحات. واحدة منها أجرت بالولايات المتحدة. تم تضمين ما يقرب من 45 مريضا في هذه الدراسة. يتم تطعيم نصفهم باستخدام لقاح فايزر-بيونتيك BioNTech-Pfizer، والنصف الآخر باستخدام لقاح مودرنا Moderna، ثم يتم إجراء تحليل للسائل المنوي قبل وبعد 70 يومًا من التطعيم".

وأردف "أظهرت الاختبارات المذكورة ازدياد مقدار السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية، وحركتها. لقد لوحظ ازدياد أعداد الحيوانات المنوية بشكل أكبر لدى الرجال الذين يعانون من قلة عدد الحيوانات المنوية، وهو ما أدى إلى وصول أعداد الحيوانات المنوية لديهم إلى المعدل الطبيعي".

وأكد قاضي أوغلو عدم وجود ما يدفع للخوف من استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بل على العكس من ذلك، فإن لهذا اللقاح تأثيرات إيجابية على الصحة الإنجابية.





تحسن عدد الحيوانات المنوية

بدوره، قال أخصائي جراحة المسالك البولية في مدينة باشاك شهير "تشام وساكورا" الطبية، البروفيسور الدكتور عبد المطلب شيمشك إن فيروس كورونا يتسبب بآثار سلبية على الجهاز البولي، مما يتسبب في انخفاض خطير في عدد الحيوانات المنوية ويؤثر على الخلايا المختلفة في الخصيتين.

وذكر شيمشك لمراسل الأناضول أن هذا التأثير يظهر بشكل أكبر في أجهزة المسالك البولية لأولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا بشكل حاد أو معتدل.

وأكد أن الدراسات التي أجريت في مدينة باشاك شهير "تشام وساكورا" الطبية على الأشخاص الذين تلقوا الجرعات اللازمة من لقاحات كورونا، أظهرت حدوث تحسن كبير في عدد الحيوانات المنوية ونشاطها وحركتها، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت أن اللقاحات تركت لدى المتلقين تأثيرات إيجابية على الصحة الإنجابية.

كما لفت شيمشك إلى أن دراسة تشريحية أجريت في الصين على مجموعة من الذكور الذين فقدوا حياتهم بسبب الإصابة بكورونا، أظهرت أن الفيروس تسبب في تدهور خطير في صحة الخلايا المنتجة للحيوانات المنوية.

وأشار الى أن الدراسة أظهرت في الوقت نفسه التأثير الإيجابي للقاحات كورونا على الجهاز التناسلي الذكري.

وختم قائلًا "شملت الدراسة مجموعة صغيرة أخرى من 8 أشخاص كان عدد الحيوانات المنوية لديهم منخفضًا في ظل الظروف العادية. بعد التطعيم، عاد تحليل الحيوانات المنوية إلى طبيعته في 7 من 8 مرضى. أي أن اللقاح لا يعمل على تدهور الجهاز التناسلي كما يدعي بعض الناس بل على العكس يترك أثرًا إيجابيا على الصحة الإنجابية".