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صحة

لماذا يجب ألا تستخدم رقائق الألومنيوم لحفظ بقايا الطعام؟

استخدام رقائق الألومنيوم لتغطية الطعام يشكل خطرا على الصحة

30/9/2021-|آخر تحديث: 30/9/202108:59 PM (مكة المكرمة)

نصحت الكاتبتان أشلي لويس وبريس جروبر -في تقرير بموقع "ريدرز دايجست" (Reader’s Digest)- بعدم استخدام رقائق الألومنيوم لحفظ الطعام، لما في ذلك من مخاطر ومحاذير صحية. فما السبب؟

وفقا للتقرير، فإن السبب أن رقائق الألومنيوم لا تمكن من غلق بقايا الطعام بإحكام، مما يسمح بتسرب الهواء الذي تحتاجه البكتيريا لتنمو وتتكاثر وتنتج سموما لا تستطيع درجة حرارة الطهي القضاء عليها.

وينصح باستخدام أوعية وحاويات مسطحة مانعة لدخول الهواء لحفظ الطعام، وينبه التقرير إلى الحرص على عدم ترك الطعام خارج الثلاجة أكثر من ساعتين، ويوصي باستخدام أوعية من الزجاج والسيليكون الخاصة لحفظ الطعام واللدائن متعددة الاستخدام.

يقول التقرير إن بقايا الطعام المبردة عادة ما تمكث حتى 4 أيام إذا تم إغلاقها وتخزينها بشكل صحيح.

ما السبب؟

يقول التقرير إنه ومثلما أننا بحاجة إلى الهواء للتنفس، فإن البكتيريا تحتاج إلى الهواء لتزدهر، وإن بعض أنواع البكتيريا التي تسبب الأمراض المنقولة عن طريق الطعام تنتج سموما لا تستطيع درجات حرارة طهي الطعام العالية القضاء عليها.

ويرى ليندسي مالون اختصاصي التغذية في "كليفلاند كلينك" وفقاً للتقرير أن استخدام رقائق الألومنيوم لتغطية الطعام يشكل خطرا لأنها لا تغلق طعامك بالكامل من الهواء والهواء مما يسمح للبكتيريا بالنمو السريع، لذلك يتعين عليك الحصول على الأوعية المناسبة لتغليف الطعام بطريقة صحيحة وإلا فإن طعامك لن يدوم لوقت أطول.

كيف تحفظ بقايا طعامك؟

يجيب التقرير بتقديم عدد من الإرشادات الخاصة بتخزين وحفظ الطعام:

  • إحكام غلق بقايا الطعام في أوعية مسطحة مانعة لدخول الهواء لتسريع عملية التبريد وإبعاد البكتيريا عن طعامك.
  • تأكد من وضع الطعام بالثلاجة في غضون ساعتين قبل أن تجد البكتيريا الوقت للتسلل إليه وتدميره. وبصفة خاصة فإن اللحوم ومنتجات الألبان عرضة لنمو البكتيريا فيها مما يعيد التأكيد بأهمية استخدام الأوعية المانعة لدخول الهواء لحفظ بقايا الطعام.
  • تخلص من أي طعام وضع خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.
المصدر : ريدرز دايجست

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