تعرف المعكرونة بكونها طعاما مشهورا عالميا، ويمكن استخدامها في تحضير أطباق مختلفة، هذا إلى جانب كونها سهلة التحضير ومناسبة للكبار والصغار.

وفي تقريرها الذي نشره موقع "آف بي ري" الروسي، تطرقت صوفيا أندريفا إلى الفوائد الصحية للمعكرونة، وماذا يحدث لجسم عند تناولها يوميا.

وتُصنع المعكرونة عادة من القمح الصلب، وتحدد قيمتها الغذائية بناء على نوع الدقيق الذي صنعت منه، وأفضلها المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

ويحتوي كوب من المعكرونة المطبوخة (حوالي 140 غراما) على التالي، وذلك وفقا لقاعدة بيانات وزارة الزراعة الأميركية:

السعرات الحرارية: 220

الدهون: 1.3 غرام

الكربوهيدرات: 43 غراما

البروتين: 8 غرامات

الألياف الغذائية: 2.5 غرام

كما تحتوي المعكرونة على الفيتامين بي 6 والحديد.

وهذا ما سيحدث للجسم عند تناول المعكرونة يوميا:

ستحصل على الطاقة

قد تشعر بعد تناول طبق من المعكرونة بزيادة هائلة في مستوى الطاقة لأنها تمثل مصدرا هاما للكربوهيدرات. بعد مرورها عبر الجهاز الهضمي، تتحول الكربوهيدرات إلى غلوكوز، الذي يدخل مجرى الدم ويندفع إلى جميع الهياكل الخلوية ليزوّدها بالطاقة.

الشعور بالشبع

تحتوي المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل على كمية عالية من الألياف، التي يزيد حجمها عند التفاعل مع الماء ليشغل مساحة أكبر في المعدة، مما يخلق شعورا بالشبع. يعتبر هذا الأمر مفيدا خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون التحكم في شهيتهم ويتناولون الوجبات الدسمة باستمرار. وعموما، يوصي خبراء التغذية بزيادة الألياف في النظام الغذائي من أجل إنقاص الوزن.

بناء كتلة العضلات

يعتبر البروتين ضروريًا في بناء كتلة العضلات. ولكن دون الكربوهيدرات سيكون من الصعب تعزيز طاقة الجسم، وهو ما يجعل الكربوهيدرات عنصرا مهمًا في عملية اكتساب العضلات.

بعد القيام بالتمارين الرياضية يعاني الجسم نقصًا في الكربوهيدرات، لذلك يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على استهلاك 3 غرامات من الكربوهيدرات مقابل كل غرام واحد من البروتين.

التخلص من الوزن الزائد

يعتقد الكثيرون أن المعكرونة من الأطعمة التي يؤدي تناولها إلى اكتساب الوزن، غير أن ذلك ليس صحيحا، فهي تساعد على إنقاص الوزن ولا تؤثر سلبًا على محاولات إنقاص الوزن، وهو ما أكدته العديد من التجارب.

يمكن للشخص أن يتبع حمية غذائية لإنقاص وزنه حتى مع تناول المعكرونة، لأن العامل الحاسم هو كمية المعكرونة المستهلكة والعناصر الأخرى التي تدرجها في نظامك الغذائي.

نظام غذائي متوازن

رغم أن المعكرونة من الأطعمة الصحية، فإن ذلك لا يعني أن نظامك الغذائي ينبغي أن يرتكز عليها، بل لا بد من تنويع مصادرك الغذائية وتناول وجبات متوازنة قدر الإمكان تشتمل على مختلف العناصر الغذائية الأساسية للجسم.

وفي حال كانت المعكرونة طبقا أساسيا على طاولة الغداء أو العشاء، يمكنك أن تضيف إليها البروتين مثل الأسماك واللحوم، والخضروات والبقوليات.