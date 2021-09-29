أعلن مختبر "فايزر- بيونتك" (Pfizer-Biontech) أنه بدأ تجربة سريرية واسعة النطاق لحبوب مضادة لـ"كوفيد-19″، من أجل اختبار قدرتها على الوقاية من مخاطر العدوى.

وقالت مجلة "لوبوان" (le point) الفرنسية في تقرير لها إن العديد من الشركات الأخرى -مثل "ميرك (Merck) و"روش" (Roche)- تعمل حاليا على تطوير عقاقير من هذا النوع، تُعرف بـ"مضادات الفيروسات"، وهدفها منع تكاثر الفيروس.

وتعمل هذه العقاقير على حماية المصابين بالمرض من الأعراض الحادة، كما تحمي مخالطي المرضى من الإصابة بالعدوى.

وقال ميكائيل دولستن كبير العلماء في شركة فايزر، في بيان له يوم الاثنين، إنه إذا كانت نتائج التجارب السريرية قاطعة، "فإننا نعتقد أن هذا العلاج يمكن أن يساعد في إيقاف الفيروس مبكرًا جدًا -قبل أن تتاح له فرصة التكاثر على نطاق واسع- من خلال منع أعراض المرض لدى المصابين، وعن طريق إبطاء ظهور العدوى".





وأوضح دولستن أن هذه الحبوب لن تكون بديلا عن اللقاح، بل هي علاج "تكميلي"، مضيفا أن العقار الذي أُطلق عليه "بي إف-07321332" (PF-07321332) تم تصميمه على شكل حبة يتم ابتلاعها بسهولة مع القليل من الماء.

ومن المنتظر أن تضمّ المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية التي أُعلن عنها الاثنين أكثر من 2600 مشارك، تبدأ أعمارهم من سن 18 عامًا. وسيحصل البعض على العلاج الذي يُعطى مرتين يوميًا لمدة تتراوح بين 5 و10 أيام، والبعض الآخر سيتناول دواء وهميا. وقد تم اختبار الدواء على بضع عشرات من المتطوعين للتأكد من أنه لا يشكل خطرا على الصحة.

كما تم إجراء تجربتين سريريتين أخريين على آلاف المتطوعين لتقييم فعالية العلاج على الذين أصيبوا بكوفيد-19.

وعلى عكس الأدوية التي تطورها المختبرات الأخرى، فإن علاج فايزر الحالي لم يُستخرج من دواء موجود سابقا، وقد تم تطويره خصيصا ضد فيروس كورنا "سارس كوف-2″، ومع ذلك سيتم إعطاؤه مع جرعة منخفضة من عقار "ريتونافير" (ritonavir) المضاد لفيروس الإيدز.