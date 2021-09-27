كم سنة قضم فيروس كورونا من أعمارنا؟ ومن تأثر به أكثر، الذكور أم الإناث؟ وما آخر الأبحاث حول خلط اللقاحات؟

نبدأ من جامعة أكسفورد، حيث ذكرت دراسة نشرتها الجامعة اليوم الاثنين أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تراجع متوسط ​​العمر المتوقع عام 2020 بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث انخفض متوسط ​​العمر المتوقع للرجال الأميركيين بأكثر من عامين.

وتراجع متوسط ​​الأعمار بمعدل يزيد على 6 أشهر مقارنة بعام 2019 في 22 من أصل 29 دولة تناولتها الدراسة بالتحليل، ولقد شملت الدراسة أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي. وبشكل عام، حدث انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع في 27 دولة من أصل 29.

وقالت الجامعة إن معظم التراجعات في متوسط ​​العمر في مختلف البلدان يمكن أن يعزى إلى الوفيات الرسمية الناتجة عن كوفيد-19.

ورصد إحصاء لرويترز نحو 5 ملايين حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

مقارنة بين لقاحات كورونا من حيث الأعراض الجانبية (الجزيرة نت)

وقالت الدكتورة ريدي كاشياب الباحثة الرئيسية المشاركة في الدراسة، التي نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة "حقيقة أن نتائجنا تسلط الضوء على مثل هذا التأثير الكبير، الذي يُعزى مباشرة إلى كوفيد-19، تُظهر مدى الأثر المدمر للصدمة على العديد من البلدان".

وحدث انخفاض أكبر في متوسط ​​العمر المتوقع للرجال مقارنة بالنساء في معظم البلدان، في حين كان أكبر انخفاض بين الرجال الأميركيين الذين زاد انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع بالنسبة لهم بمقدار 2.2 سنة مقارنة بعام 2019.

وفي الولايات المتحدة تركزت الزيادة في معدل الوفيات بين من هم في سن العمل ومن تقل أعمارهم على 60 عاما. أما في أوروبا، فقد كان للوفيات بين من تزيد أعمارهم على 60 عاما دور أكبر في ارتفاع معدل الوفيات.

وناشدت كاشياب المزيد من البلدان -بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط- إتاحة بيانات الوفيات لإجراء المزيد من الدراسات.





خليط اللقاحات يزيد الأجسام المضادة

في سياق متصل، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الاثنين إن دراسة سريرية صغيرة للتطعيم بلقاح "أسترازينيكا" (AstraZeneca) ثم "سبوتنيك لايت" (Sputnik Light) للوقاية من مرض كوفيد-19 أظهرت نموا كبيرا للأجسام المضادة لدى المشاركين.

واستندت النتائج إلى بيانات 20 شخصا من بين 100 شاركوا في الدراسة التي بدأت في أذربيجان فبراير/ شباط الماضي. وقال الصندوق إن هؤلاء المشاركين حصلوا على جرعة من لقاح أسترازينيكا أولا ثم جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك لايت بعد 29 يوما.

وأضاف "أظهرت نتائج التحليل المرحلي زيادة إلى 4 أمثال أو أكثر في الأجسام المضادة المحايدة للبروتين ’إس‘ (S) في فيروس سارس-كوف-2 (الاسم العلمي لفيروس كورونا) لدى 85% من المتطوعين في اليوم الـ57 من الدراسة".