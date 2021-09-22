أي حالة تسبب آلامًا مستمرة في البطن، تتطلب عناية طبية عاجلة.

ما أسباب التهاب الزائدة الدودية؟ وما أعراضها؟ وما الحالات التي يمكن الخلط بينها وبين التهاب الزائدة الدودية؟ وما علامات انفجار الزائدة الدودية؟ وكيف يكون التعامل عند الشك في التهابها؟

نؤكد بداية أن المعلومات الواردة هنا استرشادية، وليست بديلة عن استشارة الطبيب. إذا كان لديك ألم في البطن أو شككت في أنك تعاني من التهاب الزائدة، فاتصل بالطوارئ فورا.

التهاب الزائدة الدودية (Appendicitis) هو حالة تلتهب فيها الزائدة، وهي عبارة عن جيب صغير رفيع يبلغ طوله نحو 5 إلى 10 سم متصل بالأمعاء الغليظة، حيث يتكون البراز، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

الزائدة الدودية موجودة في الجزء الأيمن السفلي من البطن.

ما أسباب التهاب الزائدة الدودية؟

أسباب التهاب الزائدة الدودية غير واضحة، وفي كثير من الحالات قد يكون هناك شيء يسد مدخل الزائدة مما يؤدي لالتهابها، مثل قطعة صغيرة من البراز، أو الديدان أو جسم غريب.

إذا تسبب الانسداد في حدوث التهاب وتورم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط داخل الزائدة الدودية، التي قد تنفجر بعد ذلك.

نظرًا لأن أسباب التهاب الزائدة الدودية ليست مفهومة تماما، فلا توجد طريقة مضمونة للوقاية منها.

يمكن أن تصاب بالتهاب الزائدة الدودية في أي عمر، لكنه يصيب عادة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاما، وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.





ما أعراض التهاب الزائدة الدودية؟

هناك عدة أعراض لالتهاب الزائدة الدودية، وهي كما يلي:

غالبا، العرض الأول هو الألم حول السرة أو منتصف الجزء العلوي من البطن.

الألم قد يكون طفيفا في البداية، ثم يصبح أقوى.

الألم عادة ينتقل إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن.

يميل الألم إلى الانتقال إلى الجزء السفلي الأيمن من بطنك. يميل الألم إلى التركز في بقعة مباشرة فوق الزائدة الدودية تسمى "نقطة ماكبرني" (McBurney point). ويحدث هذا غالبا بعد 12 إلى 24 ساعة من بدء المرض، وهذا وفقا للمكتبة الوطنية للصحة في الولايت المتحدة.

يتفاقم الألم عند المشي أو السعال أو الضغط على مكانه.

قشعريرة

براز صلب

إسهال

حمى

غثيان

قيء

فقدان الشهية





ما الحالات التي يمكن الخلط بينها وبين التهاب الزائدة الدودية؟

يمكن بسهولة الخلط بين التهاب الزائدة الدودية وبعض الحالات الأخرى، مثل:

التهاب المعدة والأمعاء

متلازمة القولون العصبي الشديد (IBS)

الإمساك

التهابات المثانة أو التهابات المسالك البولية

مرض كرون

عدوى في الحوض

لدى النساء، قد تكون أعراض التهاب الزائدة الدودية شبيهة بأعراض حالات متعلقة بأمراض النساء، مثل الحمل خارج الرحم أو آلام الدورة الشهرية أو مرض التهاب الحوض.

ما علامات انفجار الزائدة الدودية؟

إذا خف الألم لبعض الوقت ثم ازداد سوءًا، فقد يعني هذا أن الزائدة الدودية انفجرت، مما قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة. إذا شعرت بذلك، فعليك الاتصال بالطوارئ فورا.

يمكن أن يسبب انفجار الزائدة الدودية "التهاب الصفاق"، وهو عدوى خطيرة تصيب البطانة الداخلية للبطن.

يقول "دليل إم إس دي الإرشادي" (MSD Manual) إن تمزق الزائدة قد يؤدي إلى تشكل القيح (خراج). ونتيجة لذلك، قد يحدث التهاب الصفاق. كما قد يصاب المبيضان والبوقان الرحميان عند النساء بالعدوى، ويمكن أن يؤدي التندب الناتج إلى سد البوقين الرحميين مما يسبب العقم. كما قد يتسبب تمزق الزائدة الدودية في انتقال الجراثيم إلى مجرى الدم، وهي حالة مهددة للحياة تسمى "الإنتان".

كم المدة الزمنية بين بدء أعراض التهاب الزائدة الدودية وانفجارها إذا لم يتم علاجها؟

وفقا لدليل "إم إس دي" الإرشادي، تعد الجراحة هي العلاج الرئيسي لالتهاب الزائدة الدودية، وقد يؤدي تأخير الجراحة حتى التأكد من معرفة سبب ألم البطن إلى حدوث الوفاة، حيث يمكن أن تنفجر الزائدة المصابة بالعدوى بعد أقل من 36 ساعة من بدء الأعراض.





كيف التعامل عند الشك بالتهاب الزائدة الدودية؟

أي حالة تسبب آلامًا مستمرة في البطن، تتطلب عناية طبية عاجلة. فاتصل بالطوارئ إذا كان لديك ألم يزداد سوءًا فجأة وينتشر عبر بطنك، أو إذا تحسن الألم مؤقتًا قبل أن يزداد سوءًا مرة أخرى.

في معظم الأحيان، يقوم الجراح بإزالة الزائدة الدودية بمجرد تشخيصك.

عادة ما يستغرق الأمر أسبوعين للتعافي الكامل بعد إزالة الزائدة الدودية.

ولكن قد يلزم تجنب الأنشطة الشاقة لمدة تصل إلى 6 أسابيع بعد إجراء الجراحة المفتوحة.