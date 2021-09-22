البرغر والبطاطا المقلية والبيتزا يمكن أن تسبب تلف الدماغ. وكان باحثون توصلوا إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة ومرض الخرف.

الوجبات السريعة مضرّة بالصحة، وأيضا لها آثار سلبية على الدماغ. في المقابل هناك أغذية مفيدة للدماغ والخلايا العصبية، فما هي؟

تقول خبيرة التغذية آنه إيبورغ إن بعض العناصر الغذائية مهمة بشكل خاص للدماغ والخلايا العصبية، ومع تناول هذه الأطعمة يمكن منع الخرف أو تأخير ظهوره. كما يوصي خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متوازن، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

لذلك تنصح إيبورغ في كتابها "أطعمة ضد النسيان" بتناول الأطعمة الطبيعية مثل الفاكهة والخضراوات، لأنها تحتوي على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، وكذلك العديد من الفيتامينات وحمض الفوليك، والدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية تدعم أيضاً عملية التمثيل الغذائي للهرمونات.

كما توصي إيبورغ بالأطعمة التالية:

الماء

الشاي الأخضر

الشاي الأسود

الخضراوات الخضراء

الفول، البازلاء، العدس

منتجات الحبوب الكاملة مثل بذور الكتان، بذور اليقطين، بذور اللفت

زيت الزيتون

السمك

المكسرات

الوجبات السريعة

بالمقابل، فإن البرغر والبطاطا المقلية والبيتزا يمكن أن تسبب تلف الدماغ. وكان باحثون توصلوا إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة ومرض الخرف.

وفي دراسة نشرت عام 2019 اكتشف فريق من الباحثين بقيادة الباحث، من الجامعة الوطنية الأسترالية، نيكولاس شيربوين، دليلاً على أن الأشخاص معرضون بشكل كبير للإصابة بالخرف بسبب عاداتهم الغذائية غير الصحية.

ونشرت الدراسة في مجلة التفصيل في "فرنتيورز إن نيورإندوكراينولوجي" Frontiers in Neuroendocrinology.





وقام فريق الباحثين بتقييم حوالي مئتي دراسة دولية، مما وضع أمامهم كمية كبيرة من البيانات، ومن خلال تحليلها، توصلوا إلى أنه كلما أكل الناس بشكل سيئ ومارسوا الرياضة بشكل أقل، زاد خطر إصابتهم بالخرف أو علامات أخرى للخلل الإدراكي.

ويقول الباحث نيكولاس شيربوين "من خلال تناول الوجبات السريعة وقلة التمارين الرياضية، يتسبب الناس في تآكل أدمغتهم" نقلاً عن موقع "فوكوس" الألماني.

العلاقة بين الطعام وتآكل الخلايا العصبية

الوجبات السريعة تسبب السمنة، مما يؤدي إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. وتشير دراسات علمية أخرى إلى أن مرض السكري يمكن أن يضعف بدوره وظائف الدماغ.

نتائج الدراسة تظهر أن العلاقة المباشرة بين الوجبات السريعة واختلال وظائف الدماغ يمكن تصورها أيضاً حتى من دون الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ومن أجل حماية نفسك من السمنة والسكري وبالتالي تقليل خطر الخرف، تجنب أو قلل الأطعمة التالية:

الوجبات السريعة مثل البرغر، البطاطا المقلية

الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس

الحلويات

اللحوم المعالجة مثل النقانق

الزبدة

السمن

المشروبات التي تحتوي على السكر

المعجنات

إذا كنت تأكل بشكل غير صحي، فإنك تزيد بشكل مباشر من خطر إصابة بالخرف، حتى لو لم يكن هناك ما يشير إلى إصابتك بداء السكري. كما يوضح شيربوين "يُظهر عملنا أن فقدان الخلايا العصبية يبدأ في وقت مبكر للغاية، لقد توصلنا إلى وجود علاقة واضحة بين تدهور أداء الدماغ وعادات نمط الحياة غير الصحية".





الوقاية غير كافية وفي سن متقدمة

الوقاية عادة ما تكون غير كافية وتأتي في سن متقدمة، ما يقوله شيربوين ينطبق على العديد من الجهود الحالية للحماية من تدهور أداء الدماغ، فـ "لا يمكن إصلاح الضرر عملياً بمجرد وصول الشخص إلى منتصف العمر. نحث الجميع على تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم في سن مبكرة. ويفضل أن يكون ذلك في مرحلة الطفولة، ولكن في موعد لا يتجاوز مرحلة البلوغ المبكر".

ووفق الباحث نفسه: نحن الآن نأكل حوالي 650 سعرة حرارية أكثر في اليوم مما كنا نأكله في سبعينيات القرن الماضي، وهذا يتوافق تقريباً مع قائمة الوجبات السريعة المكونة من البرغر والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية. وهذا يعني أن الرجال يتجاوزون احتياجاتهم اليومية من الطاقة بحوالي الربع، والنساء بنسبة الثلث تقريباً.

وخلاصة ما يوضحه المشرف على الدراسة أن "الكمية الإضافية من الطاقة التي يستهلكها الناس يومياً مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عاماً تُظهر أن الكثيرين يأكلون بشكل غير صحي". ويتابع "يجب ألا تكون موجودة في مطاعم الوجبات السريعة".