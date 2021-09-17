انتقل الى المحتوى
البث الحي
صحة

هذا ما يحدث للجسم عند تناول الطعام أمام شاشات التلفزيون والهاتف المحمول

17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202107:55 PM (مكة المكرمة)

من الشائع أن يتناول الشخص طعامه مثبتا عينيه على الشاشة أمام الحاسوب أو التلفزيون أو الهاتف المحمول، ومع ذلك فإن الوجبة التي تتناولها في هذا الوضع تحرك آلية ضارة في الدماغ والجسم عموما، فما هي هذه الآلية؟

لإلقاء الضوء على هذه المسألة تحدثت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية إلى الطبيب والمعالج النفسي جيرارد أبفلدورفر الذي قال إن هذه الطريقة في تناول الطعام لا تخلو من عواقب على رفاهيتنا وصحتنا، مشيرا إلى أن الانتباه يتشتت عن متابعة الصحن وما يأكله الفرد إذا كان غارقا في العمل على الحاسوب أو يتابع برنامجا في التلفزيون أو الهاتف، وهذا هو أصل المشكلة.

 

وهذه المشاكل التي تنتج عن التشتيت الناجم عن تناول الطعام أمام شاشة التلفزيون أو الحاسوب أو الهاتف المحمول:

زيادة الوزن

في مقال الصحيفة الذي كتبته جوليا مقداد يوضح الطبيب النفسي أن الشاشات بجاذبيتها تمنع الأكل الواعي، أي التذوق، وبالتالي يقل الشعور بالشبع ليصبح المرء عرضة لزيادة الوزن.

أما أولغا دافيدنكو المحاضرة في سلوك الأكل فتقول إن المرء كلما أكل أكثر انخفض إدراكه للمتعة التي يوفرها الطعام، فهو يتذوق اللقمة الأولى، مما يؤدي في النهاية للشعور بالشبع، غير أن الأكل دون تركيز ودون شعور من الصعب أن يشعر صاحبه بالشبع.

ذكرى ضبابية

الوجبة التي يتم تناولها أمام الحاسوب أو التلفزيون لها تأثير على تذكر لحظة الأكل، مع أن الذاكرة تحديدا تساهم في الشعور بالشبع، في حين أن الشاشة تستولي على الحواس من خلال ما يحدث هناك وليس من خلال المساهمة الحسية في الطعام.

وتضيف أولغا دافيدنكو "بعد بضع ساعات أو حتى بضع دقائق يستبقي الدماغ فقط ذكرى ضبابية عن الوجبة، مما سيمنعه من قياس كمية الطعام الذي يتم تناولها".

وحذر المقال أيضا من المحتوى الذي يشاهده الشخص أثناء تناول الطعام، سواء كان مشهدا مفجعا أو بريدا إلكترونيا احترافيا أو صورة عنيفة، لأن للعواطف دورا في كمية الطعام الذي يتناوله المرء، إذ إن "الطعام -كما يقول جيرارد أبفلدورفر- له خصائص مهدئة لا يمكن إنكارها، وعندما تهاجم بعض المشاعر حواسنا تنشط آليات الدفاع وتدفعنا لتناول المزيد لمواجهة هذا الاضطراب".

اضطراب الهضم

وفي السياق نفسه، تقول اختصاصية التغذية لايليتيا ويليرفال إنه بكل تأكيد أن عملية الهضم تبدأ بالعينين والأنف، موضحة أن "الأكل بالحواس الخمس ضروري لضمان الهضم الجيد، لأن النظر إلى الطعام واستنشاق رائحته يسمحان بإفراز اللعاب الذي يحتوي على إنزيمات هضمية".

ومن خلال تناول الوجبة بسرعة -كما تقول الاختصاصية- يميل الشخص إلى تقليل المضغ، مما يمنع إفراز هذه الإنزيمات.

كما أن وضعية الشخص أثناء مشاهدة الشاشات تكون أكثر انحناء، مما يضغط على المعدة ويعوق عملها.

المصدر : الجزيرة + لوفيغارو

حول هذه القصة

4 أسباب تزيد الكرش رغم الحمية

الحمية وتغيير النظام الغذائي وتقليل كميات الطعام طرق يلجأ إليها كل من يريد تخفيض وزنه، لكن يلاحظ البعض أن وزنهم لا ينقص، بل قد يزيد أحيانا، ويعزو الخبراء هذه النتيجة لهذه الأسباب.

19/9/2020

الكرش.. لماذا لا تحرقه الرياضة؟

لماذا لا يمكننا التخلص من الكرش أو حتى تخفيفه بسرعة عبر ممارسة الرياضة فقط؟ ولماذا من الصعب إنقاص الوزن بشكل سريع وسهل اعتمادا على التمارين البدنية فقط؟ الجواب هنا.

28/9/2020
المزيد من صحة

أيها أفضل السمك الطازج أو المعلب أو المجمد؟

7 نصائح وأغذية لتقوية مناعة الأطفال

10 أعراض لسلالة دلتا

هل مستوى الكوليسترول في دمك سيقود لسكتة دماغية ونوبة قلبية؟

الأكثر قراءة

أفرج عنه من جلبوع.. الأسير فارس خليفة: رأينا الهزيمة في عيون السجانين

فارس خليفة يروي كيف تلقى سجن جلبوع خبر هروب أسرى &#34;نفق الحرية&#34; (الجزيرة)

المخترع الذي لم يستخدم اختراعاته.. وفاة سنكلير مبتكر الآلة الحاسبة وملهم أجيال من مطوري الحواسيب

مخترع الآلة الحاسبة لم يستعملها وكان يستعمل مسطرة حاسبة تقليدية (غيتي)

أغنام أجبرت رونالدو على ترك قصره

أسرة رونالدو انتقلت من القصر إلى منزل في تشيشير شمال غربي إنجلترا بسبب ضوضاء الأغنام والمخاوف الأمنية (مواقع التواصل)

حديث عن تعرضه للاختطاف والاعتداء.. إطلاق سراح مخلوف بعيد اعتقاله والرئيس التونسي يوصي باحترام الحريات

سيف الدين مخلوف مطلوب للقضاء العسكري في ما عرفت بقضية المطار (الجزيرة)