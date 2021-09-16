مع بدء العام الدراسي المزامن لتبدل الفصول يعاني الأطفال ضعفا في مناعة الجسم وإرهاق الدوام المدرسي. فكيف يمكن تقوية مناعتهم؟

وساهم انتشار جائحة كورونا ودخول عادات جديدة للحياة، في وضع الأهالي أمام تحديات لتوفير صحة سليمة لأبنائهم، ومن هنا تكمن أهمية المناعة.

طبيب الأطفال أحمد أبو الكاس، قدم عبر وكالة الأناضول، مجموعة نصائح للأهالي بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد، وكيفية تقوية مناعة أجسام أطفالهم.

وأوضح الطبيب في مستهل حديثه أن تقوية المناعة لدى الأطفال تبدأ من مرحلة الحمل وما قبل الولادة وتستمر بعد ذلك.

وفيما يأتي النصائح السبع التي قدمها الطبيب أبو الكاس:

1- الأهم ما بعد الولادة هو رضاعة الطفل من أمه لفترة 6 أشهر متواصلة، ولاحقا استمراره بالرضاعة 24 شهرا مع غذاء صحي بإشراف طبيب أطفال مختص.

2- ضرورة حصول الطفل على جميع التطعيمات التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية دون إهمالها.





3- تعليم الأم لطفلها طرق الوقاية من الأمراض المختلفة، وكيفية غسل اليدين، وطريقة العطس وماذا يفعل بعده، واستخدام الكمامة بالشكل الصحيح، وكيفية الحماية والوقاية من كورونا.

4- التغذية لها دور فعال في رفع مناعة الأطفال، مثل تناول فيتامين "سي" C وأهم أغذيته الحمضيات والفلفل الأخضر الحلو، والأغذية التي تحتوي على فيتامين "إي" E مثل السبانخ والجزر والبروكلي والفلفل الأحمر الحلو.

إضافة إلى الأغذية الغنية بالحديد مثل الخضروات واللحوم والأسماك، والأغذية الغنية بالبروتين والكالسيوم كالألبان، والأغذية الغنية بالأوميغا 3، مثل السمك وعين الجمل (الجوز) وزيوت السمك.

5- لتقوية المناعة عند الطفل أيضا يجب على الآباء الابتعاد عن عادة التدخين، لأنها تؤثر بشكل مباشر على مناعة الطفل، حيث أثبتت الدراسات أن نسبة الأمراض ترتفع عند الأطفال لدى تدخين الأب والأم أمامهم.





6- الابتعاد عن التغذية غير السليمة وغير الصحية مثل تناول الوجبات السريعة، والأغذية المحفوظة في علب وأكياس طويلة الاستخدام مثل الشيبس والجيلاتين (جيلي بينز)، التي يدمن الأطفال تناولها.

7- الرياضة لها دور مهم وفعال لتقوية وتعزيز المناعة، ولكن على الأبوين اختيار المناسب منها لسن أطفالهما بحيث يتمكنون من ممارستها.