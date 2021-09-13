المشي يحفّز القدرات الإبداعية الكامنة داخلك، فقد وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد الأميركية أن المشي يمكن أن يعزز الإنتاج الإبداعي بنسبة 60%.

بغض النظر عن عدد الخطوات التي تخطوها كل يوم، تتراكم الفوائد الصحية الخاصة بك. لكن أولئك الذين يسيرون 7 آلاف خطوة في اليوم فإنهم يحسنون صحتهم ويضيفون سنوات من الصحة والسعادة إلى حياتهم، وفقا لدراسة جديدة نقلتها واشنطن بوست في تقرير لليندا سارينج.

ووجد الباحثون أن البالغين في منتصف العمر الذين يمشون العديد من الخطوات يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة تصل إلى 70% للوفاة في عمر أصغر من المتوقع من أولئك الذين كانت حركتهم أقل من 7 آلاف خطوة في اليوم.

شملت الدراسة 2110 بالغين في منتصف العمر كانوا يرتدون جهاز عد الخطوات، ثم تم تتبعهم لما يقرب من 11 عامًا، ونشرت في مجلة جاما نيتورك أوبن JAMA Network Open.

ووفقا للنتائج لم تؤثر سرعة مشي المشاركين على خطر الوفاة. بدلا من ذلك، أولئك الذين ساروا أكثر عاشوا لفترة أطول.

اللافت أن الباحثين وجدوا أن مشي أكثر من 10 آلاف خطوة في اليوم -وهو الرقم الذي يُشار إليه غالبًا كهدف يومي للصحة- لم يسفر عن مزيد من الانخفاض في مخاطر الوفيات.

ويعتبر النشاط البدني مثل المشي من أهم الأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها لتحسين صحتهم، وفقًا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويمكن أن يقلل المشي من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري والاكتئاب، ويمكن أن يساعد في التحكم في الوزن وتحسين النوم. وهو يعتبر مفيدًا للعظام والعضلات والقلب والدماغ.





ورغم أن المشي يعتبر آمنًا لمعظم الأشخاص، فإنه يجب على أولئك الذين لديهم أي مخاوف مراجعة الطبيب قبل البدء في أي روتين جديد للنشاط البدني.

بالنسبة للبالغين بشكل عام يوصى بممارسة 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط المعتدل الشدة، مثل المشي.

فوائد رياضة المشي

1- الشعور بالسعادة

وفقا لدراسة نشرتها المجلة الأميركية للطب الوقائي، فإن المشي يساهم في تحسين الحالة المزاجية، ولا سيما إن كان خارج المنزل؛ وذلك وفقا للكاتبة شارلوت هيلتون أندرسن في تقريرها الذي نشره موقع ذا هيلثي الأميركي، ونشرناه بالتفصيل في تقرير سابق في الجزيرة نت.

2- قدرة إبداعية عالية

أوردت الكاتبة أن المشي يحفّز القدرات الإبداعية الكامنة داخلك، فقد وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد الأميركية أن المشي يمكن أن يعزز الإنتاج الإبداعي بنسبة 60%.

3- زيادة التمثيل الغذائي

توصلت إحدى الدراسات إلى أن احتمال الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي انخفض بنسبة 29% بمجرد المشي لأكثر من ساعة يوميا.





5- العيش لفترة أطول

أوردت الكاتبة أن المشي يساهم في العيش مدة أطول. فوفقا لمايو كلينك، أظهرت الأبحاث أن المشي السريع يمكن أن يزيد من الحد الأقصى للمدى العمري، مقارنة بالذين يسيرون بمعدل سرعة أقل.

6- تحسين النوم

بيّنت الكاتبة أن النوم لمدة 8 ساعات يعد من أهم الأمور التي يمكنك القيام بها للمحافظة على صحتك، وقد يكون المشي السريع هو الحل الذي تحتاجه، حيث يساعد في النوم بسرعة أكبر ولفترة أطول والحصول على جودة نوم أفضل.

7- الحفاظ على الهدوء والاسترخاء

ووفقا لجمعية القلق والاكتئاب في أميركا، قد يكون للمشي البسيط مدة 10 دقائق الأثر ذاته للقيام بالتمارين الرياضية لمدة 45 دقيقة، فيما يتعلّق بالحد من القلق والاكتئاب. تجدر الإشارة إلى أن التحرك يخلصك من الكورتيزول، وهو "هرمون الإجهاد"، ويساعدك أيضا على وضع حد للقلق المستمر الذي تشعر به.

8- تحسين صحة الدماغ

أكدت الكاتبة أن المشي مفيد أيضا لصحة دماغك، حيث اكتشف الباحثون في جامعة نيو مكسيكو هايلاندز أنه عند المشي يرسل تأثير قدمك على الأرض موجات ضغط عبر الشرايين التي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، يحمي المشي دماغك من خلال تقليل خطر إصابتك بالأمراض الإدراكية، مثل مرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.





9- مسكّن ألم طبيعي

ومع أن المشي غير قادر على علاج الألم المزمن، فإنه يساهم في التقليل من حدة آلام أسفل الظهر ويساعدك في التعامل معها بشكل أفضل.

10- المساعدة على فقدان الوزن

فالمشي يحرق السعرات الحرارية، كما أنه يحفزك ويصفي ذهنك مما يجعلك تركز أكثر على تحقيق أهدافك الصحية، والمشي لا يضع عبئا كبيرا على المفاصل مثل الركض.