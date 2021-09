هل تريد أن تعيش 100 عام؟ نقدم لك في هذا التقرير نصائح من خبراء تغذية ستساعدك على ذلك.

في تقرير لكيرستن هيكمان في موقع إيت ذيس نات ذات Eat This, Not That قالت الكاتبة إنه لا يتعين عليك أن تعيش في منطقة زرقاء لتتمكن من العيش أكثر من قرن.

والمناطق الزرقاء أماكن يعيش فيها نسبة كبيرة من السكان فوق 100 عام وهي تقع في 5 مجتمعات مختلفة حول العالم. وفي حين أن هذه المجتمعات معروفة بأنها الأكثر صحة والأعمار فيها الأطول، فإن الحقيقة أنه ليس عليك أن تكون فردا في هذه المجتمعات لتجني نفس الفوائد.

ورغم أن علم الوراثة يلعب دورا في طول العمر، فإن وضع عادات غذائية صحية أيضا يزيد بشكل كبير فرصك في العيش لمدة أطول لبلوغ عمر يصل إلى 3 أرقام.

إذن فما هو سرهم؟ ستلاحظ أن النظام الغذائي لسكان هذه المجتمعات يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الكاملة، كما يركزون أيضا على تناول الطعام على الطاولة ويتشاركون الوجبات مع الآخرين ويحركون أجسادهم بانتظام.

ولكن ما هي بالضبط الأطعمة التي على أطباقهم؟ نقدم لك هنا بعض عادات الأكل التي يمكن أن تساعدك على العيش أكثر من قرن، وهذه النصائح تتماشى بشكل وثيق مع نوع نمط الحياة التي يعيشها هؤلاء الذين يعيشون في المناطق الزرقاء:

أضف المزيد من الألوان إلى وجباتك

الخضراوات والفواكه مفيدة لك وهي تمد الجسم بفيتامينات متنوعة، ومعادن، ومضادات أكسدة، والمركبات النباتية التي تساعد القلب والقناة الهضمية، وكذلك تحافظ على جهازك المناعي قويا، وكل لون من المنتجات يحتوي على حزمة من المغذيات المختلفة.

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة

وإذا كان لكل شخص جسم وجينات وراثية مختلفة فإن تزويد جسمك بالغذاء المناسب يعتبر عنصرا حاسما إن كنت ترغب في العيش أكثر من قرن، هذا ما قاله خبير التغذية ريشي لي هوتز.

تأكد أنك تتناول نظاما غذائيا متنوعا مع مجموعة من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والكربوهيدرات عالية الألياف والدهون الصحية، وموازنتها بشكل مناسب في كل وجبة وفي الوجبات الخفيفة. وهذا أمر بالغ الأهمية للتأكد من أن جسمك يحصل على كل ما يحتاجه لكي يقوم بوظائفه على أكمل وجه.





عدم الإفراط في الأكل

تقول الدكتورة راشيل بول إن الإفراط في تناول السعرات الحرارية حتى وإن كان من الأطعمة الصحية فهو يؤدي إلى زيادة الوزن، فأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان والتي يمكن أن تؤدي إلى الموت المبكر.

واحدة من أفضل الطرق لمكافحة الإفراط في الأكل هي البدء في إيلاء الاهتمام بمؤشرات الاشتهاء والامتلاء بجسمك، وتقسيم وجباتك وتحديد أوقات معينة لتناول الطعام والأكلات الخفيفة خلال اليوم، فالإفراط في الأكل والتناول غير المرشد للأطعمة الخفيفة يؤديان إلى نفس النتيجة.

لذلك من الأهمية بمكان تنظيم عادات تناول الأطعمة الخفيفة بحيث تساعدك على الشعور بالامتلاء وتحول بينك وبين الإفراط في الأكل، وبالتالي تساعدك على العيش لأكثر من قرن.

تزود بالبروتين

مع تقدمنا في العمر فإننا نفقد بشكل نموذجي من 2 إلى 3% من كتلة العضلات كل 10 سنوات وهو ما يجعلنا عرضة للسقوط. لذلك يجب التزود بالبروتينات الخالية من الدهون في كل الوجبات، فهي تساعد على بناء العضلات وإعادة القوة لها وتُبقي الجسم قويا مع التقدم في العمر، كذلك تناول الدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون، بالإضافة لممارسة التمارين.





تناول المزيد من حلوى الدماغ

تقول الدكتورة ليزا آر يونغ إنه للحفاظ على أدمغتنا حادة ومنع التدهور المعرفي، فإن ما نأكله قد يحدث فرقا، فالأطعمة ذات المستويات العالية من بعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية قد تساعد على تعزيز صحة الدماغ، وتحتوي الأطعمة الحمراء مثل الطماطم والبطيخ على الليكوبين المضاد للأكسدة الذي يقاوم الجذور الحرة التي تأتي مع تقدم العمر.

الخضر المورقة مثل الكرنب والسبانخ غنية بفيتامين "إي" (E) وفيتامين "كي" (K) وهي يمكن أن تقي من الإصابة بفقدان الذاكرة وتساعدنا على تقليل شيخوخة الدماغ.

حافظ على وزنك

مع تقدمنا في السن فإن التمثيل الغذائي لدينا يميل إلى التباطؤ، لذلك من الضروري مراقبة السعرات الحرارية وممارسة المزيد من التمارين لتجنب زيادة الوزن، وتقول الدكتورة يونغ إنه اتضح أن الحفاظ على وزن ثابت وتجنب نظام يويو الغذائي (انخفاض الوزن ثم ارتفاعه) أمر مهم بنفس القدر.

وفي أوكيناوا، يعرف أهلها بأنهم يعيشون حياة صحية وطويلة، وأنهم يحافظون على أوزان ثابتة وسعرات حرارية في أدنى مستوى.

إن الحفاظ على مؤشر صحي لكتلة الجسم يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.