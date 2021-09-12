بالإضافة لطعمه الشهي وقيمته الغذائية المرتفعة، يوفر زيت الزيتون فوائد صحية وجمالية مذهلة، وتقدم الكاتبة تينا دونفيتو في تقرير لموقع ذا هيلثي the healthy هذه الفوائد العجيبة لزيت الزيتون:

1- إطالة العمر

في بعض المناطق هناك أناس يعيشون أعمارا أطول بسبب اتباعهم للحمية المتوسطية الغنية بزيت الزيتون، وقد درس العلماء فوائد زيت الزيتون، خاصة زيت الزيتون البكر.

وفيما يتعلق بهذه الظاهرة، يقول الدكتور نيل شيبلي إن زيت الزيتون دهن أحادي غير مشبع وغني بمادة البوليفينول، وهي مادة معروف عنها أنها عنصر مهم في النظام الغذائي الصحي ومكافح للأمراض المرتبطة بتقدم العمر، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب .

2- مكافحة السكتة الدماغية

واحدة من الوسائل لخفض مخاطر السكتة الدماغية لديك هي إضافة المزيد من زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي، ويقول الدكتور شيبلي إن هناك دراسات عديدة تؤيد أن الاستخدام المنتظم لزيت الزيتون البكر الممتاز يمكنه أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.





3- صحة القلب

من بين الفوائد الأخرى لزيت الزيتون والخاصة بالأوعية الدموية هي تأثير الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في جعل قلبك يعمل بصورة جيدة.

ويقول الدكتور شيبلي إن دراسة أخرى أجريت مؤخرا استطاعت أن تبرهن على أن استخدام زيت الزيتون، خاصة البكر منه، له علاقة بانخفاض مخاطر أمراض الأوعية الدموية والوفيات لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر كبيرة في الأوعية الدموية.

4- شعر ناعم

إن فوائد زيت الزيتون تمتد أيضا إلى الاستخدامات الجمالية، حيث يعتبر زيت الزيتون بمثابة علاج طبيعي للشعر الجاف، حاول تدليكه مباشرة في الأطراف الجافة.

وتقول لاريسا إراخيتا مديرة الجودة بشركة ديوليو الشركة الأم لبيرتولي وكارابيلي لزيت الزيتون، إن هناك طريقة أخرى يمكنك بها الاستفادة من زيت الزيتون وذلك بإضافة بضعة ملاعق منه إلى الشامبو، وتضيف لاريسا أن هذه الطريقة ستساعدك على تقوية وتنعيم شعرك.





5- كوليسترول أفضل

أحد الأسباب التي تجعل من زيت الزيتون البكر مفيدا في علاج أمراض الأوعية الدموية، هو أنه يخفض من مستوى الكوليسترول الذي يعيق جريان الدم بالأوردة. ويساعد زيت الزيتون على إزالة الكوليسترول الضار من مجرى الدم، وفقا للدكتور شبيلي.

6- مسكن للالتهابات

ربما يساعد زيت الزيتون على خفض الالتهابات المرتبطة بالعديد من الحالات الطبية، ويقول الدكتور شيبلي إن البوليفينول في زيت الزيتون مضاد للالتهابات.

7- ترطيب البشرة

زيت الزيتون هو واحد من مكونات قناع الرأس فائقة التهدئة التي تلطف البشرة الجافة في فصل الشتاء، فزيت الزيتون رائع جدا للبشرة بما يحتويه من مستويات عالية من البوليفينول وفيتامين "إي" (E) والتي تعمل كمضادات أكسدة ومضادات للالتهابات على حد سواء، كما قالت خبيرة التجميل الطبيعي والمكياج جيسا بيدز.





8- مضاد لشيخوخة الجلد

مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون تعمل كعلاج مضاد لشيخوخة الجلد، وذلك بتنشيط الجلد الأقدم عند استخدامه موضعيا، وتحتوي مضادات الأكسدة هذه على فيتامين إي والبوليفينول التي تساعد على تجميع وتحييد الجذور الحرة التي يمكن أن تدمر الجلد، ومن ثم تعجل بظهور علامات الشيخوخة، كما أفادت بذلك الدكتورة إليزابيث تانزي.