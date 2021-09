ماذا توسلت سيدة أميركية مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر حسابها على تيك توك إلى متابعيها قبل وفاتها؟ وما أحدث المعطيات حول فعالية اللقاحات ضد سلالة دلتا من كورونا وأي اللقاحات أكثر فعالية: فايزر-بيونتك Pfizer-Biontech أم مودرنا Moderna أم جونسون آند جونسون Johnson & Johnson ؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير الشامل.

نبدأ من تيك توك، حيث توسلت سيدة مصابة بفيروس كورونا إلى متابعيها، وهي على فراش المرض، أن يسعوا من أجل الحصول على اللقاح، وذلك قبل وفاتها بـ 9 أيام، مؤكدة ضرورة تلقى اللقاحات بدون تأخير.

وقالت المرأة التي تدعى ميغان ألكسندرا بلانكنبيلر (31 عاما) في رسالتها: ليس لدي الكثير من الطاقة للحديث.. لذلك سأحاول أن أجعل هذا سريعا، لم أحصل على التطعيم، أنا لست ضد اللقاح. كنت أحاول فقط إجراء بحث وكنت خائفة، وفق ما تحققت منه وكالة سند في شبكة الجزيرة.

وأضافت: أعتقد أن الانتظار كان خطأ، ما كان يجب أن أنتظر.. إذا كنت متأكدا بنسبة 70% أنك تريد اللقاح، فاذهب واحصل عليه، لا تنتظر.. اذهب واجلبه.. آملة في حالة حصولك عليه، ألا ينتهي بك الأمر في المستشفى مثلي.

وبعد 9 أيام من نشر المقطع، الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة، قالت شقيقتها كريستينا بلانكنبيلر في منشور لها عبر فيسبوك: أصدقائي.. كما يعلم معظمكم، أنا إنسانة منغلقة جدا، ولكني أطلب مساعدتكم في إرسال الدعاء إلى عائلتي وأختي الكبرى..

