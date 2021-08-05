مع انتشار فيروس كورونا المستجد وما يصاحبه من تأثيرات خطيرة على الجهاز التنفسي تبرز أهمية العناية بالرئتين، وهناك بعض التمارين البسيطة لتعزيز وظائفهما والتخلص من مشاكل ضيق التنفس.

في تقرير نشره موقع "إف بي آر" (FBR) الروسي، تقول الكاتبة ماروسيا كوت إن تقوية الرئتين وتحسين التنفس أمران ضروريان، ليس للمصابين بفيروس كورونا فحسب، بل للمدخنين والعاملين في عدد من الصناعات الملوثة والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو.

وتستعرض الكاتبة في ما يلي أبرز العلاجات والطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على سلامة الرئتين وتعزيز وظائف الجهاز التنفسي.

العلاج بالبخار

يعتبر استنشاق البخار من الطرق المفيدة جدا، حيث يساعد على تطهير الشعب الهوائية وإزالة المخاط، ويمكن القيام بذلك عن طريق استنشاق بخار الماء العادي أو مستخلصات النباتات الطبية، وعموما يساعد استنشاق البخار على الوقاية من الإصابة بعدد من الأمراض التنفسية وعلاج بعض مشكلات التنفس الطارئة.

تمارين السعال

يساعد السعال على إزالة السموم من الرئتين، وتتضمن هذه العملية الخاضعة للرقابة مجموعة من التمارين التي تعود بفائدة كبيرة على الجهاز التنفسي:

الاستلقاء بشكل كامل على الأرض، ثم ثني الذراعين على المعدة والبدء في استنشاق الهواء ببطء من خلال الأنف، والانحناء بعدها إلى الأمام مع إبقاء اليدين على البطن، والسعال لمرتين أو 3 مرات أثناء الزفير مع الحفاظ على الفم مفتوحا وأخذ نفس بطيء.

تكرار التمرين عدة مرات إذا لزم الأمر.

استنشاق البخار من الطرق المفيدة جدا حيث يساعد على تطهير الشعب الهوائية وإزالة المخاط (غيتي إيميجز)

تمرين إزالة المخاط من الرئتين

يمكن أداء هذا التمرين في 3 أوضاع، وهي الاستلقاء على الظهر وعلى الجانب وعلى البطن.

على الظهر: الاستلقاء على الأرض أو السرير مع وضع وسادة تحت الفخذ، قم باستنشاق الهواء عبر الأنف وإخراجه من الفم، على أن تتجاوز مدة الزفير ضعف مدة الشهيق، ويمكن إعادة التمرين مرتين في اليوم.

على الجانب: الاستلقاء على أحد الجانبين مع وضع وسائد تحت الرأس وتحت الفخذين ثم استنشاق الهواء عبر الأنف وإخراجه من الفم، مع تكرار الأمر على الجانب الآخر.

على البطن: ضع وسادة تحت البطن وأخرى تحت الفخذين، مع وضع اليدين فوق الرأس، ثم استنشق الهواء عبر الأنف وأخرجه من الفم.

تمرين النقر

يقوم هذا التمرين على الاستلقاء على الجانب مع وضع منشفة فوق الكتف، ويتعين على الشخص المساعد استخدام راحة اليد في النقر على صدرك بشكل منتظم، ويمكن القيام بهذا التمرين في وضعيات أخرى (على الظهر وعلى البطن)، وهو مفيد في إزالة المخاط من الرئتين والتخلص من مشاكل التنفس.

التمارين الرياضية اليومية

ينبغي التعود على أداء جملة من التمارين والأنشطة البدنية المعتدلة بشكل يومي لتسريع الدورة الدموية وزيادة مستوى الأكسجين في الرئتين، هذه التمارين مفيدة خاصة لمن يعانون مشاكل في التنفس، ويمكن استشارة الطبيب الذي سوف يساعدك على اختيار أفضل التمارين التي تلائم احتياجاتك.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة التي من شأنها المساعدة في تقليل التهابات الرئتين، وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين من الشاي الأخضر يوميا تؤدي رئاتهم وظائفها بشكل أفضل من غيرهم.

الأطعمة المضادة للالتهابات

يصاحب التهاب مجرى الهواء شعور بآلام وثقل على مستوى الصدر، ويساعد استهلاك الأطعمة المضادة للالتهابات مثل السلطات الخضراء والتوت والكركم والفول والزيتون على التخلص سريعا من تلك الآلام.