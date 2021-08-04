تحتوي البقوليات على نسب عالية من البروتين وأسعارها أرخص بنحو 3 مرات مقارنة بأسعار الدجاج أو اللحم البقري أو السمك

لطالما اعتبر الحمص والفاصوليا والفول بمثابة "اللحم" بالنسبة للفقراء، حيث يعود ذلك إلى الفوائد الكثيرة لصحة الإنسان نتيجة تناول هذه الأغذية.

وذكرت فيرا إرماكوفا -في تقرير نشره موقع "غود هاوس" (goodhouse) في نسخته الروسية- أن أسعار البقوليات تعد أرخص بنحو 3 مرات مقارنة بأسعار الدجاج أو اللحم البقري أو السمك. ونظرا لاحتوائها على نسب عالية من البروتين، تعود البقوليات بالفوائد نفسها على الإنسان.

حصة واحدة من الفاصوليا المعلب تحتوي على 146 ميكروغرام من حمض الفوليك والكثير من العناصر الغذائية (شترستوك)

على ماذا تحتوي حصة واحدة من الفاصوليا المعلبة؟

218 سعرا حراريا

14.5 غراما من البروتينات

0.5 غرام من الدهون

40 غراما من الكربوهيدرات

غرام من سكر

16.6 غراما من الألياف

5 مليغرامات من الحديد

84 مليغراما من المغنسيوم

259 مليغراما من الفسفور

739 مليغراما من البوتاسيوم

331 مليغراما من الصوديوم

1.3 مليغرام من الزنك

0.4 مليغرام من الثيامين

0.3 مليغرام من الريبوفلافين

146 ميكروغراما من حمض الفوليك

الفاصوليا السوداء (وسط) غنية بالبوتاسيوم العنصر الضروري لصحة القلب (الجزيرة)

ما هي فوائد الفاصوليا السوداء؟

إلى جانب احتوائها على البروتين النباتي، الذي يعزز صحة القلب والأوعية الدموية يمقدار أكبر من البروتين الحيواني، تحتوي الفاصوليا السوداء على الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، ناهيك عن كونها غنية بالبوتاسيوم العنصر الضروري لصحة القلب، فضلا عن المغنسيوم الذي يدعم الجهاز العصبي والزنك، وهو عنصر مهم للغاية لتحسين عمل الجهاز المناعي.

مفيدة للهضم

تساعد الألياف الغذائية على تخفيف الإمساك والانتفاخ عن طريق دفع الطعام بشكل حرفي، مما يجبر الأمعاء على العمل بنشاط أكبر. ويعدّ تناول ما بين حصة إلى حصتين من البقوليات في الأسبوع أمرا ضروريا بالنسبة للأشخاص الذي يرغبون في تحسين عملية الهضم.

تقلل مستوى الكوليسترول "الضار"

يضمن الالتزام بتناول ما بين 25 و30 غراما من الألياف يوميا الاقتراب من نسبة الكوليسترول الآمن.

حماية العظام

تحتوي الفاصوليا على المغنسيوم، العنصر المهم لأداء أكثر من 300 تفاعل في الجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي، علما بأن التمثيل الغذائي الصحيح يعدّ -بدوره- مهما للحفاظ على قوة وصلابة العظام.

السيطرة على ضغط الدم

يدعم البوتاسيوم الذي تحتويه البقول الجافة صحة الأوعية الدموية، كما يساعد الدم على التحرك بشكل أفضل داخل الشرايين.

مصدر رائع للبروتين

تحتوي الحصة الواحدة من البقول الجافة على 15 غرامًا من البروتين، الذي يمثّل عنصرا مهما بشكل خاص للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

ما كمية الفاصوليا والفول التي ينبغي تناولها يوميا؟

تنخفض معدلات الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية في البلدان التي يرتفع فيها استهلاك البقوليات. وللحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية، ينبغي تناول 3 حصص في الأسبوع أو نصف كوب من الفاصوليا أو الفول أو البازلاء أو الحمص يوميًا.

هل يمكن لمرضى السكري تناولها؟

بشكل عام، تعتبر البقوليات من أكثر الأطعمة الصحية لمرضى السكري نظرا لأنها تحتوي على البروتين النباتي والألياف، العناصر التي تساعد على إبطاء استجابة نسبة السكر في الدم وتخفيض مستويات السكر في الدم.

ما هي البقوليات الصحية المعلبة أو المجففة؟

في الحقيقة، تحتوي البقوليات سواء كانت مجففة أو معلبة على القيمة الغذائية نفسها ومحتوى الفيتامينات والعناصر المفيدة.