هل ستموت سلالة كورونا الجديدة وحدها؟ وما الدول التي وصلتها؟

أعلن عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جنوب أفريقيا، فما خصائصها؟ وهل هي أكثر خطورة؟ وهل ستموت وحدها؟ هذا ما يحاول التقرير التالي الإجابة عنه.

ما اسم السلالة الجديدة؟

اسم السلالة الجديدة من كورونا "سي.1.2" (C.1.2)، وهي تطورت من سلالة الفيروس سي.1 (C.1) الذي سيطر على الإصابات في الموجة الأولى للفيروس في جنوب أفريقيا منتصف عام 2020.

من أصدر التحذير بخصوصها؟

أصدر المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا أمس الاثنين تنبيها بشأن نسب سلالة "سي.1.2″، قائلا إنه تم اكتشافها في جميع مقاطعات البلاد، ولكن بمعدل منخفض نسبيا، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة الغارديان (The Guardian).

متى ظهر أول تسجيل لهذه السلالة؟

المعهد الوطني للأمراض المعدية قال إنه تم اكتشاف هذه السلالة لأول مرة في مايو/أيار الماضي، لكن "سلالة دلتا" لا تزال السائدة والأكثر انتشارا في جنوب أفريقيا.

ما المناطق التي سجلت السلالة الجديدة؟

وفقا لدراسة في مرحلة ما قبل الطباعة في موقع "ميد آركيف" (MEDRXIV) (أي لم تنشر في مجلة محكمة وتخضع لدراسة الأقران) عن سلالة "سي.1.2″، فإنه قد تم اكتشافها في:

مقاطعتي مبومالانجا وجوتنج بجنوب أفريقيا، في مايو/أيار 2021.

مقاطعتي كوازولو ناتال وليمبوبو بجنوب أفريقيا، وكذلك في إنجلترا والصين في يونيو/حزيران 2021.

اعتبارا من 13 أغسطس/آب 2021، تم اكتشافها في 6 من أصل 9 مقاطعات في جنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس ونيوزيلندا والبرتغال وسويسرا.

هل أدرجت منظمة الصحة العالمية سلالة "سي.1.2" على أنها متغير مثير للاهتمام أو القلق؟

حتى الآن لا، ولا تزال الاختبارات جارية لتقييم تأثير الطفرات التي تمتلكها هذه السلالة على العدوى ومقاومة اللقاح. حتى الآن لم يستوف الفيروس معايير منظمة الصحة العالمية للتصنيف باعتباره "متغيرا مثيرا للقلق" (variant of concern)، أو "متغيرا مثيرا للاهتمام" (variant of interest).

المتغيرات المثيرة للقلق -مثل دلتا- هي تلك التي تُظهر زيادة قابلية الانتقال أو تغيير في المرض السريري، وانخفاض فعالية إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في السيطرة عليها.

أما المتغيرات المثيرة للاهتمام فهي تلك التي ثبت أنها تسبب انتقالا مجتمعيا في مجموعات متعددة، وتم اكتشافها في بلدان متعددة، ولكن لم يثبت بالضرورة أنها أكثر ضراوة أو قابلية للانتقال.

ما خصائص سلالة "سي.1.2″؟

رغم معدلها المنخفض في السكان، فإنها تمتلك طفرات داخل الجينوم مماثلة لتلك التي تظهر في السلالات المثيرة للقلق، مثل سلالة دلتا، وكذلك بعض الطفرات الإضافية.

وقال العلماء إن الطفرات على الفيروس "مرتبطة بزيادة قابلية الانتقال" وزيادة القدرة على التهرب من الأجسام المضادة"، وفقا لتقرير في بلومبيرغ (Bloomberg).

وقالت الدكتورة ميغان ستاين، عالمة الفيروسات والمحاضرة في علم المناعة والأمراض المعدية في المدرسة السريرية المركزية بجامعة سيدني، في تصريح للغارديان- إنها تحتوي على عدد غير قليل من الطفرات الرئيسية التي نراها في المتغيرات الأخرى التي أصبحت متغيرات مثيرة للاهتمام أو مثيرة للقلق.

وأضافت "بينما يمكننا القول إن لديها بعض الطفرات الرئيسية التي أدت إلى أن تكون المتغيرات الأخرى أكثر عدوى، فإن الطفرات تعمل في تآزر معا، ويمكن أن تؤدي بشكل عام إلى فيروس أفضل ربما، أو فيروس أضعف".

هل هناك احتمال أن تموت هذه السلالة الجديدة؟

نعم، تظهر سلالات كورونا طوال الوقت ويختفي كثير منها قبل أن تصبح مشكلة حقيقية، والعديد من المتغيرات الفيروسية هشة للغاية.

السلالات التي تستمر وتنتشر هي تلك التي تنجو من أي تغييرات سلبية تؤذي قدراتها وتراكم طفرات تجعلها أكثر قوة وقدرة على العدوى والانتشار، وهو ما حدث مع "دلتا".

هل اللقاحات ستكون فعالة مع سلالة "سي.1.2″؟

قالت ستين إننا نحتاج إلى إجراء تجارب، ولكن علينا أن نضع في اعتبارنا أن اللقاح حتى الآن يبدو جيدا من حيث منع العدوى الشديدة ودخول المستشفى والوفيات. وأضافت أنه "لا داعي للذعر".