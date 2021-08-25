البث الحي
صحة|العالم

كيف تضرّ المثلجات بجودة نومك؟

تناول السكر قبل النوم يمكن أن يعطّل إيقاعات المعالجة الطبيعية في جسم الإنسان.

التغذية تلعب دورا في ضمان الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل (غيتي إيميجز)
التغذية تلعب دورا في ضمان الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل (غيتي إيميجز)
25/8/2021

المثلجات (الآيس كريم) من أكثر الحلويات شعبية حول العالم، ومن المعروف أن لها آثارا سلبية، مثل زيادة الوزن ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل، إلى جانب الإضرار بميكروبيوم الأمعاء. ومع ذلك، لا يعلم الكثير من الناس أن تناول المثلجات قد يؤدي إلى الإخلال بأنماط النوم أيضا.

ففي تقرير نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat this, Not that) الأميركية، أشارت الكاتبة سامانثا بوش إلى أن البحوث بشأن العلاقة بين ما نأكله وجودة نومنا لا تزال مستمرة، لكن العديد من الدراسات وجدت أن التغذية تلعب دورا في ضمان مدى الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

ووفقا لدراسة نشرتها دورية جمعية القلب الأميركية العلمية (Journal of the American Heart Association)، فقد تم الربط بين الحميات الغذائية التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية (خاصة تلك التي مصدرها السكر المضاف) مع انخفاض جودة النوم، وبشكل أخص، وجدت أبحاث حديثة أن السكر المضاف يشكل عاملا أساسيا في التأثير على النوم.

في عام 2019، نشرت "الدورية الأميركية لطب نمط الحياة" (American Journal of Lifestyle Medicine) دراسة استخدمت الاستبانات ومذكرات الحميات الغذائية، وتوصلت إلى أن عددا قليلا جدا من الطلاب أبلغوا عن حصولهم على "نوم جيد" بعد تناول وجبات غذائية غنية بالسكر المضاف، وفي "دورية طب النوم السريري" (The Journal of Clinical Sleep Medicine)، وجدت دراسة أخرى أن السكريات المضافة تسفر عن نوم خفيف تتخلله العديد من الانقطاعات طوال الليل.

مثلجات الشوكولاتة قد تكون الأسوأ تأثيرا على جودة النوم مقارنة بالأنواع الأخرى (غيتي إيميجز)

لماذا يسبب تناول الكثير من السكر مشاكل في النوم؟

إن تناول السكر قبل النوم يمكن أن يعطل إيقاعات المعالجة الطبيعية في جسم الإنسان. وبفضل إيقاع الساعة البيولوجية، فإننا نحصل على قسط أفضل من الراحة عندما تنخفض درجات حرارة أجسامنا وتزداد مستويات الميلاتونين لدينا، وعادة ما يحدث ذلك في وقت لاحق من المساء، مما يحفز حالة طبيعية من النعاس وفترة من النوم العميق.

وفي دراسة نشرتها دورية "الإيقاعات البيولوجية" (Journal of Biological Rhythms)، قام مجموعة من الرجال ذوي عادات نوم منتظمة بتناول وجبات ليلية غنية بالكربوهيدرات والسكر، فوجدوا أن معدل ضربات القلب ودرجة حرارة أجسامهم ارتفعت لمدة تصل إلى 8 ساعات عقب ذلك، وهذا مثال على الآلية التي يؤدي بها استهلاك المزيد من السكر والكربوهيدرات إلى إبطاء إيقاع الساعة البيولوجية، مما يسفر عن ضعف في نوعية النوم.

ما مقدار السكر الموجود في المثلجات؟

تحتوي حصة واحدة فقط من أحد عبوات مثلجات "بن آند جيري" على 36 غراما من السكر و32 غراما من السكر المضاف، ومع وجود العديد من أنواع المثلجات غير الصحية التي يكاد متوسط حجمها الكلي يعادل كمية السكر فيها، ينبغي أن تكون حذرًا من حجم ما تتناوله منها ليلا.

وذكرت الكاتبة أن مثلجات الشوكولاتة قد تكون الأسوأ تأثيرا على جودة النوم مقارنة بالأنواع الأخرى، لأن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين ومضاد أكسدة معروف بتأثيراته المحفزة يسمى بالثيوبرومين. وبالنسبة لمن لديهم حساسية للكافيين أعلى من غيرهم، فإن تناول مثلجات الشوكولاتة يمكن أن يزيد من اضطراب نومهم.

وتنصح الكاتبة عند البحث عن علبة من المثلجات في متجر البقالة، حاول قراءة ملصقات المواد الغذائية للمقارنة بين الأنواع المختلفة وللعثور على علبة تحتوي كميات أقل من السكر، فبهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بوجبتك الخفيفة المفضلة دون تهديد فرصة استمتاعك بنوم هانئ ليلا.

المصدر : إيت ذيس نوت ذات

حول هذه القصة

بدائل للسكر ونصائح لتقليل تناوله

كيف يمكن استبدال السكر عند اتباع نظام غذائي صحي؟ وما الخطوات التي تساعدنا في الحد من رغبة تناول الحلويات؟ ولماذا يعد تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على السكر أمرا مفيدا؟

20/6/2021
المزيد من صحة

روبوتات متناهية الصغر لحقن الجرعات الدوائية مباشرة داخل الجهاز العصبي للإنسان

الروبوتات متناهية الصغر توصل الجرعات الدوائية إلى أماكن محددة في الجسم (غيتي)

يساعدك على تقليل الحلويات.. 6 فوائد لتناول الحمص

آثار الحمص مع الطحينة على جودة النظام الغذائي واسعة (مواقع التواصل)

5 أعراض تميز سلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا الأصلي

عادت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى الارتفاع في عدة دول، ويؤكد الخبراء أن المتحور دلتا سبب ذلك الارتفاع (الجزيرة)

منها النعناع والزنجبيل.. وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق وتخفيف السعال

بعض العلاجات الطبيعية تساعد على تخفيف السعال وتجنب تطوره إلى حالات مرضية مزمنة (الألمانية)
الأكثر قراءة

أمير حركة طالبان.. من هو “مولوي” هبة الله آخوند زاده؟

هبة الله آخوند زاده أمير حركة طالبان (الجزيرة)

رحلة البندقية وغوانتانامو والقصر.. الملا عبد القيوم وزيرا لدفاع طالبان

طالبان سيطرت على معظم الأراضي الأفغانية وتعمل على بناء نظام سياسي يقود البلاد (الأوروبية)

التزم بموعد الانسحاب من أفغانستان.. بايدن يحذر من تنظيم “خراسان” وإدارته تواصل التنسيق مع طالبان

القوات الأميركية تواصل عمليات الإجلاء من مطار كابل بوتيرة متسارعة (الأوروبية)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟