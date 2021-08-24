البث الحي
صحة|العالم

مفيد للوزن وضبط السكر في الدم.. إليك 6 فوائد لتناول الحمص

آثار الحمص مع الطحينة على جودة النظام الغذائي واسعة (مواقع التواصل)
آثار الحمص مع الطحينة على جودة النظام الغذائي واسعة (مواقع التواصل)
24/8/2021

عندما تفكر في الوجبات الخفيفة الصحية، ما الذي يخطر ببالك؟ إذا كانت أفكارك تتجه نحو الحمص مع الطحينة فقد أحسنت الاختيار. ربما تكون على دراية بقائمة العناصر الغذائية المثيرة للإعجاب للحمص، بما في ذلك البروتينات النباتية الوفيرة والألياف والدهون الصحية. ومن المثير للاهتمام أن فوائد تناول الحمص مع الطحينة تتجاوز ما يمكنك ملاحظته على ملصق التغذية، حيث إن له بعض الفوائد الصحية التي ربما لم تسمع بها نذكر منها:

1.  اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام

قالت الكاتبة سارا غارون، في تقريرها الذي نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" الأميركية، إن الدراسات تظهر أن هناك علاقة بين تناول الحمص مع الطحينة بانتظام وتناول الطعام الصحي اليومي بشكل عام.

افترض مؤلفو دراسة نشرت عام 2020 في مجلة "نوترينتس" أن هذا يحدث بشكل طبيعي عندما يحل هذا الطبق محل الأطعمة الأخرى غير الصحية. وبالتأكيد، يعد الحمص مع الطحينة خيارا أفضل من الكثير من الوجبات الخفيفة الأخرى فائقة المعالجة، خاصة من حيث السعرات الحرارية والدهون ومستوى المعالجة.

2. قد يساعدك على تناول عدد أقل من الحلويات

إن آثار الحمص مع الطحينة على جودة النظام الغذائي واسعة، لكنها أيضا محددة. بالإضافة إلى تحسين اختيارات النظام الغذائي بشكل عام، وجدت دراسة أخرى أن تناول الحمص كوجبة خفيفة يمكن أن يساعد في منع تناول الحلويات في وقت لاحق من اليوم. في هذه الدراسة الصغيرة، كان الأشخاص الذين تناولوا الحمص مع الطحينة فترة ما بعد الظهر أقل عرضة بنسبة 20% لتناول التحلية في المساء.

3. يمكن أن يزيد من فقدان الوزن

هل لاحظت من قبل كيف يمكن للقليل من الحمص أن يجعلك تشعر بالشبع؟ ذلك لأن مزيجه من الدهون والبروتين والألياف معروف بأنه يمنحك شعورا بالشبع. ويعتبر البقاء ممتلئا أمرا أساسيا لفقدان الوزن بنجاح، لذلك ليس من المستغرب أن تظهر الأبحاث أن الحمص مع الطحينة طبق مفيد لفقدان الوزن. كما وجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة التغذية وعلوم الأغذية أن الذين تناولوا الحمص أو الحمص مع الطحينة كانوا أقل عرضة للسمنة بنسبة 53%. كما كان لمتناولي الحمص مع الطحينة بانتظام مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر أقل من أولئك الذين لا يتناولونه.

يعتبر البقاء ممتلئا أساسيا لفقدان الوزن وتظهر الأبحاث أهمية الحمص مع الطحينة (غيتي إيميجز)

4. يمكن أن يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم

سواء كنت مصابا بداء السكري أو كنت تشعر بالتحسن مع استقرار نسبة السكر في الدم، فقد تبحث عن الأطعمة التي تمنع نسبة الجلوكوز في الدم من الارتفاع والانخفاض. يحتوي الحمص مع الطحينة والحمص على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنهما لن يرفعا نسبة السكر في الدم بشكل كبير. في الواقع، أظهرت إحدى الدراسات في مجلة التغذية أن تناول الحمص بطحينة يرفع نسبة السكر في الدم 4 مرات أقل من الخبز الأبيض ولا يضر بمستويات الأنسولين.

5. يعزز الميكروبيوم الصحي

ربما سمعت عن البروبيوتيك، ولكن ماذا تعرف عنه؟ توفر ألياف البريبيوتيك الغذاء للبكتيريا النافعة في أمعائك. ويرتبط الميكروبيوم الصحي بعدد لا يحصى من الفوائد الصحية، من إنقاص الوزن إلى تحسين الصحة العقلية.

وقد وجدت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة "فرونتيرز إن نيوتريشن" أن 100 غرام من الحمص توفر من 60 إلى 75% من الحصة اليومية المقترحة من ألياف البريبيوتيك.

6. قد يساعدك على الالتزام بنظام غذائي غير مسبب للحساسية

عندما تتجنب أطعمة معينة بسبب الحساسية، قد يكون من الصعب العثور على الأغذية التي تحب تناولها بالفعل. لحسن الحظ، حتى في الأنظمة الغذائية المحدودة للغاية، عادة ما يكون الحمص مع الطحينة آمنا. لا تحتوي معظم الوصفات على الغلوتين أو منتجات الألبان أو المنتجات الحيوانية أو أي شيء من قائمة أهم 8 مسببات للحساسية الغذائية، مما يساعدك على الالتزام ببروتوكول النظام الغذائي الذي لا يسبب الحساسية.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

تعرف على فوائد الفليفلة الحريفة

الفليفلة الحريفة هي فلفل حار يُستخدم لإضافة نكهة خاصة للطعام، وعادة تكون نحيفة وحمراء، ويتراوح طولها بين 10 و25 سنتيمترا. لكن ماذا تعرف عن فوائدها الصحية؟

25/7/2021

هذا ما يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على العدس

العدس من الأغذية المشهورة في العالم العربي، ويدخل في أطباق متعددة، مثل الكشري وحراق إصبعه والمجدرة، فضلا عن تناوله كشوربة، فماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على العدس؟ وما هي تأثيراته على الصحة.

19/4/2021
المزيد من صحة

5 أعراض تميز سلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا الأصلي

عادت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى الارتفاع في عدة دول، ويؤكد الخبراء أن المتحور دلتا سبب ذلك الارتفاع (الجزيرة)

منها النعناع والزنجبيل.. وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق وتخفيف السعال

بعض العلاجات الطبيعية تساعد على تخفيف السعال وتجنب تطوره إلى حالات مرضية مزمنة (الألمانية)

بـ4 ملايين جرعة.. قطر تقترب من تطعيم غالبية سكانها ضد كورونا وإشادة خليجية بجهودها

مجلس الصحة الخليجي أشاد بجهود دولة قطر في مكافحة كورونا (مواقع التواصل)

لها علاقة بالكلى.. 3 آثار جانبية جديدة محتملة للقاحي فايزر ومودرنا

تخضع لقاحات كوفيد-19 للمتابعة إلى أقصى حد لتحليل أي آثار جديدة محتملة قد تسببها في حالات نادرة جدًا (شترستوك)
الأكثر قراءة

طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

القوات الأميركية زادت عدد رحلات الإجلاء من مطار كابل (الأوروبية)

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح