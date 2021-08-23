قد يتطور السعال المزمن إلى حالة مرضية تستوجب استشارة الطبيب لمعرفة أسبابه وطرق معالجته، علما بأن علاجه قبل تفاقمه يعد أفضل وسيلة لتجنب آثاره الصحية الخطيرة.

في تقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس" (santeplus) الفرنسية، تستعرض الكاتبة روز سانشيز بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد على تخفيف السعال وتجنب تطوره إلى حالات مرضية مزمنة.

العسل

تعمل الخصائص الموجودة في العسل على تليين الحلق. وقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن العسل يخفف من أعراض السعال الليلي، خاصة عند الأطفال، كما يساعد على التمتع بنوم عميق وهادئ.

للحصول على هذه الفوائد ومعالجة حالات الاحتقان، يُنصح بإضافة ملعقة صغيرة من العسل الصافي إلى كوب من ماء الليمون الدافئ. ومن أجل زيادة الفعالية، يمكن مزج ملعقة صغيرة من الليمون والعسل في كوب وشربه فاترا، حيث يعمل الليمون مضادا للبكتيريا.

الأناناس

يعرف البروميلين الموجود في الأناناس -وهو عبارة عن مزيج من الأنزيمات البروتينية- بخصائصه العلاجية الرائعة، وقد أثبتت إحدى الدراسات قدرة البروميلين على معالجة الذبحة الصدرية والتهابات الشعب الهوائية.

ويُنصح بإضافة رشة ملح ورشة فلفل إلى كوب من عصير الأناناس، وتناول ربع كوب منه 3 مرات في اليوم.

النعناع

يحظى النعناع بشعبية كبيرة كعلاج طبيعي للعديد من المشاكل الصحية، وبينت إحدى الدراسات أن شاي النعناع له تأثير رائع في تحسين التنفس وتخفيف آلام الحلق.

يُنصح بوضع 3 أو 4 قطرات من زيت النعناع في 170 مليلترا من الماء الساخن، ثم وضع منشفة على الرأس واستنشاق البخار المنبعث من هذا الخليط للتخلص من السعال.

النعناع يحظى بشعبية كبيرة كعلاج طبيعي للعديد من المشاكل الصحية (مواقع التواصل)

المارشميلو

حلوى الخطمي -أو المارشميلو- منتج مصنوع من نبتة معروفة بـ"آلثيا أوفيسيناليس"، تُستخدم جذورها منذ القدم في علاج التهابات الحلق وتخفيف السعال.

لتناولها كشاي عشبي، يُنصح بنقع 10 غرامات من أوراق النبتة أو الجذر أو الزهور في لتر من الماء.

الزعتر

أجريت العديد من الدراسات لتحديد فعالية نبتة الزعتر في تخفيف السعال، وقد خلصت إلى أن له فوائد كبيرة في علاج أمراض الجهاز التنفسي. في الواقع، تحتوي أوراق الزعتر على مركبات الفلافونويد التي تساعد على إرخاء عضلات الحلق وتخفيف حدة الالتهابات.

لتحضير شاي الزعتر، يُنصح بوضع ملعقتين صغيرتين من أوراقه المطحونة في كوب من الماء المغلي وتركه لمدة 10 دقائق ثم تناول المشروب.

الزنجبيل

يُستخدم الزنجبيل منذ قرون في علاج أمراض الجهاز التنفسي، وقد أظهرت دراسة علمية قدرته على منع تقلص مجرى الهواء، كما أن جذوره تحتوي على مركبات يمكنها الحد من التفاعلات المسببة للحساسية.

من أجل الاستفادة من خصائصه، يُنصح بوضع جذر الزنجبيل المبشور في كوب من الماء الساخن، وإضافة ملعقة صغيرة من العسل، ثم تناول المزيج.

يستخدم الزنجبيل منذ قرون في علاج أمراض الجهاز التنفسي (مواقع التواصل)

الثوم

يعتبر الثوم من أفضل مضادات الجراثيم، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن مادة الأليسين التي يحتوي عليها تساعد في علاج التهابات نزلات البرد وأعراضها.

للاستفادة من خصائص الثوم في تخفيف السعال، يُنصح بغلي 3 فصوص منه في كوب من الحليب، وتناول المشروب قبل النوم.

الغرغرة بالملح والماء

قد يبدو هذا العلاج بسيطا للغاية، لكنه مفيد جدا لتخفيف التهاب الحلق وعلاج السعال. يُنصح بمزج نصف ملعقة صغيرة من الملح مع 240 مليلترا من الماء الفاتر والغرغرة باستخدام هذا المحلول، لكن لا ينبغي تطبيق هذا العلاج المنزلي على الأطفال دون 6 سنوات.

في الختام، إذا لم تساعدك هذه العلاجات الطبيعية على التخلص من السعال، يُنصح باستشارة طبيب اختصاصي للحصول على العلاج المناسب.