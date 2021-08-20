عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمونها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرط نشاطها. وتشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية القلق والعصبية والانفعال وزيادة التعرق وصعوبة النوم وتقشر الجلد وتقصف وتساقط الشعر وضعف العضلات

تعد الغدة الدرقية بمثابة دينامو ‫الجسم، إذ تشارك في جميع العمليات الحيوية بالجسم تقريبا ما قد يجعل أي خلل بها يتسبب بتأثير سلبي كبير ‫على الصحة سواء كان الخلل قصورا في نشاط الغدة أو فرط نشاط.

وتقع الغدة الدرقية (Thyroid) في الرقبة أمام القصبة الهوائية وتحتوي على خلايا خاصة تدعى الخلايا الكيسية وظيفتها إفراز هرمونات الغدة.

وقد يجهل البعض الحقائق المتعلقة بها وأهميتها. وفي هذا التقرير، تستعرض مجلة "ريدرز دايجست" (Readers digest) في نسختها الأسترالية، أبرز الحقائق التي ينبغي معرفتها عن الغدة التي تتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في كل وظيفة بالجسم تقريبا.

ماذا تفعل الغدة الدرقية؟

تُفرز الغدة الدرقية الهرمونات المعروفة باسم "الثيروكسين" و"ثلاثي يود الثيرونين" (T3)، والتي تستخدمها جميع خلايا الجسم. ويقول الدكتور تيري ديفيس، إن "هذه الهرمونات ضرورية للحياة. فعندما يكون هناك فرط في نشاطها أو قصور، يمكن أن تسوء الأمور بشكل خطير".

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي فرط نشاط هرمون الغدة الدرقية إلى التأثير على حركة القلب، مما يؤدي إلى زيادة عدد ضرباته والشعور بالضيق، وفي بعض الأحيان يمكن أن يسبب زيادة الوزن. وعلى حد تعبير الدكتور ديفيس "نظرا لأن الدماغ يعتمد بشكل كبير على الغدة الدرقية، فإن النقص الشديد في الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية من شأنه أن يسبب الاكتئاب أيضا".

قد تؤثر مشاكل الغدة الدرقية على صحتك العامة

لسوء الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من هذه الغدة، وهناك عدد من الحالات التي تندرج ضمن فئة مرض الغدة الدرقية، لعل أهمها مرض قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية)، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والتهاب الدرقية هاشيموتو (مرض مناعي ذاتي يهاجم الغدة الدرقية، ويسبب قصورها)، وداء غريفز (مرض مناعي ذاتي يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية).

ويضيف الدكتور ديفيس أن "مرض الغدة الدرقية يمكن أن يتطور إلى سرطان تلك الغدة".

من السهل القيام بفحص الغدة الدرقية

يمكن أن يكشف تحليل الدم عن وجود مشاكل في الغدة الدرقية. ويقول الدكتور ديفيس إن "القيام باختبار دم حساس يسمى (الثيروتروبين) -الهرمون المنشط للغدة الدرقية- يمكن أن يشخص وظيفة الغدة الدرقية غير الطبيعية بسهولة".

وأشار إلى أن "الثيروتروبين هو الهرمون الذي يرسله الدماغ والغدة النخامية إلى الغدة الدرقية لتحفيزها على العمل. وعندما تفشل الغدة الدرقية في الاستجابة، يزداد إفراز هرمون الثيروتروبين. وعندما تعاني الغدة الدرقية من فرط النشاط، لا يحتاج الدماغ إلى إرسال منبهات، لذلك يكون إفراز هرمون الثيروتروبين منخفضا".

إذا كانت نتائج اختبار الثيروتروبين الخاص بك غير طبيعية، فستحتاج إلى إجراء اختبار دم واحد آخر على الأقل، مثل إجراء إختبار "الثيروكسين" و"ثلاثي يود الثيرونين" أو اختبار الأجسام المضادة للغدة الدرقية، للمساعدة على معرفة سبب المشكلة.

تنوع أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمونها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرط نشاطها. وتشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية القلق والعصبية والانفعال وزيادة التعرق وصعوبة النوم وتقشر الجلد وتقصف وتساقط الشعر وضعف العضلات.

قصور الغدة الدرقية يؤثر على مستويات الطاقة

من جهة أخرى، يحدث قصور الغدة الدرقية عندما تكون غير نشطة لديك. وتشمل أعراض هذه الحالة الشعور بالتعب والنعاس، والانتفاخ والإمساك، وكذلك الشعور بالبرد طوال الوقت وحدوث تغيرات على مستوى الشعر والأظافر، فضلا عن الخمول الفكري، وبطء معدل ضربات القلب.

يمكن أن تتأثر جودة حياتك

يقول الدكتور كريستيان نصر إنه دون تلقي العلاج المناسب، فإن أشد أشكال قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها يمكن أن تهدد حياتك. ولكن حتى المشكلات الأكثر اعتدالا يمكن أن تتداخل مع حياتك اليومية.

ويتابع أن "الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية ويظلون دون علاج قد يفتقرون إلى الطاقة واليقظة الذهنية".

ويذكر الدكتور نصر أن هذه الحالة قد تسبب مشكلة كبيرة في العمل بشكل خاص، ناهيك عن أن النساء المصابات بقصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها يمكن أن يعانين من العقم.

التوازن.. هو المفتاح

إذا وقع تشخيص إصابتك بقصور الغدة الدرقية، فمن المحتمل أن يصف لك طبيبك دواءً لتعزيز التوازن الهرموني. ويقول الدكتور ديفيس إنه "لا يوجد علاج آخر ضروري لعلاج قصور الغدة الدرقية"، مضيفا أن "إجراء تغييرات في النظام الغذائي لن يُحدث فرقا".

ويبين الدكتور ديفيس أنه "على الرغم من كل هذه الضجة، فإن هناك بعض الدراسات المحدودة التي تدعم ما يسمى بحمية الغدة الدرقية". وتشير إحدى الدراسات المنشورة في مجلة التغذية الطبية والمغذيات إلى أن المغذيات الدقيقة، على غرار اليود والسيلينيوم والزنك، تلعب دورا مهما في صحة الغدة الدرقية. ولكن الباحثين خلصوا إلى أن أفضل نصيحة للمرضى تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وتلبية متطلبات اليود اليومية.

السيلينيوم ضروري لوظيفة الغدة الدرقية

يعتبر معدن السيلينيوم بمثابة المفتاح لذلك التوازن الصحي، لأن الغدة الدرقية هي العضو الذي يحتوي على أعلى كمية منه لكل غرام من الأنسجة. وتساعد هذه المغذيات الدقيقة في حماية الجسم من الأمراض، كما أنها تدعم عملية التمثيل الغذائي لهرمونات الغدة الدرقية.

وتشمل الأطعمة الغنية بالسيلينيوم، الجوز البرازيلي وتونة الزعنفة الصفراء والهلبوت والسردين ولحم الخنزير والروبيان المعلب والديك الرومي والكبد.

طرق التعامل مع سرطان الغدة الدرقية تتغير

تضاعف تشخيص سرطان الغدة الدرقية 3 مرات في العقود الثلاثة الماضية، على الرغم من أن هذا الارتفاع الهائل في عدد حالات الإصابة قد تكون له صلة بزيادة استخدام الموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية.

ووجدت إحدى الدراسات أن هناك حاجة إلى ابتكار طرق جديدة لتجنب الإفراط في علاج الأورام بطيئة النمو والتي كانت ستظل لولا ذلك دون أعراض. ويحاول الأطباء حاليا تجربة علاجات أقل كثافة، مما يعني أنه لن يتم إخبار كل مريض بضرورة استئصال الغدة بأكملها.

تشخيص سرطان الغدة الدرقية آخذ في الارتفاع

وفقا لمؤسسة الغدة الدرقية الأسترالية، فقد ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية وغالبا ما يكون علاجها ناجحا (قد تبلغ نسبة الشفاء 95%).

ويعتبر سرطان الغدة الدرقية الحليمي النوع الأكثر شيوعا، إذ يمثل 70% تقريبا من جميع الحالات، ويتطور من الخلايا الجريبية في الغدة الدرقية مع وجود ورم يتشكل في فص واحد من الغدة.

لا يوصى دائما بفحص عقيدات الغدة الدرقية

نحن محظوظون بما يكفي لأن نعيش في زمن تنتشر فيه العديد من طرق التصوير المختلفة، على غرار التصوير المقطعي المحوسب والموجات فوق الصوتية. ولكن هنا يكمن خطر الإفراط في التشخيص، لأن الأطباء يجدون المزيد من العقد الصغيرة (عقد صلبة أو محملة بالسوائل تنشأ في الغدة الدرقية ولا تسبب أعراضا) في طور النمو.