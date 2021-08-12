لا شك أنك سمعت أن "الإفطار أهم وجبة في اليوم" عشرات المرات من قبل، غير أن الهيئات الصحية تقول إن هذه الوجبة الصباحية قد تكون الأكثر خطورة على صحتك بناء على ما تحتويه. وقد تم تحديد عنصر أساسي في وجبة الإفطار تبين أنه يمثل مصدرا لتفشي البكتيريا الخطيرة في عدة ولايات أميركية، ويقول الخبراء إنه يجب عليك التوقف عن تناول هذا المنتج على الفور.

سحب نوع مشهور من اللبن الزبادي من الأسواق

قالت الكاتبة سارا كرو في تقريرها الذي نشرته مجلة "بست لايف" الأميركية، إن وزارة الصحة بولاية واشنطن أعلنت في 12 مايو/أيار الماضي أن تفشي الإشريكية القولونية في عدد من مقاطعات واشنطن يُعزى إلى استهلاك الزبادي الذي تنتجه شركة "بيور آير"، التي تبيع أيضا منتجاتها تحت العلامة التجارية "بي سي سي كوميونيتي ماركت".

وأصدرت شركة "بيور آير" منذ ذلك الحين إشعارا بسحب منتجاتها بسبب التلوث بالإشريكية القولونية، في حين أعلنت وزارة الصحة بولاية واشنطن أنه تمت إزالة الزبادي التابع لعلامة "بي سي سي كوميونيتي ماركت" من المتاجر أيضا. واعتبارا من 23 يونيو/حزيران الماضي، سجلت 17 حالة إصابة بالإشريكية القولونية و10 حالات استشفاء، ولكن لم تكن هناك وفيات مرتبطة باستهلاك الزبادي الملوث.

إذا كان لديك هذا الزبادي في المنزل، فلا تتناوله

في حين أعلنت شركة "بيور آير" أن وزارة الصحة بواشنطن اختبرت بشكل عشوائي 12 عينة من منتجاتها ووصفتها بأنها "خالية من التلوث بالإشريكية القولونية"، لا تزال وزارة الصحة تحذر من تناول منتجات الشركة. وتنص وزارة الصحة بواشنطن على أنه "يجب على أي شخص لديه زبادي من العلامة التجارية ‘بي سي سي كوميونيتي ماركت’ أو ‘بيور آير’ في المنزل ألا يأكله وأن يتخلص منه".

يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية مشاكل صحية خطيرة

وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن معظم عدوى الإشريكية القولونية تتبدد في غضون أسبوع، وعادة تبدأ الأعراض، التي تشمل الحمى المعتدلة وتشنجات المعدة الشديدة والإسهال، في غضون 10 أيام من التعرض لجرثومة الإشريكية القولونية.

مع ذلك، يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية أعراضا أكثر حدة، بما في ذلك الحمى الشديدة والإسهال الدموي ونوبات التقيؤ الشديدة التي تسبب الجفاف، وكلها تتطلب رعاية طبية. وما يقرب من 5 إلى 10 بالمئة من الأفراد الذين يصابون بعدوى الإشريكية القولونية يصابون لاحقا بمتلازمة انحلال الدم اليوريمية، التي يمكن أن تكون قاتلة. ويُذكر أن 4 أشخاص تعرضوا للإشريكية القولونية عن طريق الزبادي المسحوب من الأسواق أصيبوا على إثرها بمتلازمة انحلال الدم اليوريمية حتى الآن.

إذا كنت تعاني انخفاض تواتر التبول أو شحوب الوجه والجفون أو التعب الشديد بعد التعرض المحتمل للإشريكية القولونية، فاتصل بمقدم الرعاية الطبية، إذ قد تكون هذه كلها أعراض متلازمة انحلال الدم اليوريمية.

انتشار المرض إلى ولايات أخرى

أوضحت الكاتبة أنه منذ التفشي الأولي للمرض في واشنطن، تم اكتشاف 3 إصابات بالإشريكية القولونية مرتبطة بالزبادي الملوث في مقاطعة يافاباي بولاية أريزونا.

وتوضح وزارة الصحة بواشنطن أن الحالات الموجودة في ولاية أريزونا هي عدوى ثانوية. وترتبط حالتان -على الأقل- من هذه الحالات بالاتصال الوثيق بين أحد سكان واشنطن الذين تناولوا الزبادي الملوث وأصبح مريضا قبل الذهاب إلى أريزونا، وأفراد في أريزونا لم يأكلوا الزبادي. ولا يزال التحقيق في تفشي الإشريكية القولونية مستمرا.