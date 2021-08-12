لمجرد أن الماء عنصر طبيعي، يعتقد الكثيرون أنه ليس له مدة صلاحية، وأنه يبقى في جميع الظروف "في حالة جيدة". ولكن المياه في الحقيقة يمكن أن تفقد خصائصها ويتغير طعمها لأسباب عدة عدّدها موقع "خنيال" (Genial) الإسباني في هذا التقرير.

قد يصبح طعم الماء حامضا

يمكن أن يصبح طعم الماء حامضا إذا بقي في كوب طوال الليل، في حين يعتقد الكثيرون أن الميكروبات هي "السبب الرئيسي" وراء ذلك، ولكن ليس دائمًا. في الحقيقة، يمر الماء "إتش 2 أو" (H2O) بعملية طبيعية تجعله يتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون "سي أو 2" (CO2) الموجود في الهواء، وينتج عن ذلك حمض الكربونيك "سي 2 إتش أو 3" (C2HO3). يولد هذا التفاعل الكيميائي نوعا من الحموضة في الماء، لذلك يُنصح بأن لا يبقى الماء في كوب لأكثر من يوم واحد، مع ضرورة غسله بعد ذلك.

يزيد التعرض للبكتيريا إذا كان كوب الماء غير مغسول

من المؤكد أنك وضعت في إحدى المرات كوبا من الماء إلى جانبك لتشرب منه طوال اليوم، وذلك تجنبا لغسله أو لمجرد إظهار أنه ملكك. لكن هذا الخطأ الشائع يجعل المياه التي تشربها عرضة للجراثيم التي تحتاج إلى بيئة رطبة من أجل البقاء على قيد الحياة. ومع أنها قد تختفي عند تنظيف أسناننا، إلا أنها تظل موجودة في الماء الذي نشربه.

يمكن أن يصبح طعم الماء حامضا إذا بقي في كوب طوال الليل (غيتي)

القوارير التي يعاد استخدامها يمكن أن تكون خطيرة

تُستخدم في صناعة القوارير البلاستيكية الصلبة القابلة لإعادة الاستخدام عناصر تحتوي على ثنائي "الفينول أ" أو "البيسفينول أ"، وهو مركب سام ارتبط بسرطان الثدي. لذلك، من المستحسن تجنب إعادة استخدام هذه القوارير. وفي حالة الضرورة القصوى، يمكن استخدامها مرة واحدة على أن يتم استهلاك كمية الماء الموضوعة فيها في اليوم ذاته. في المقابل، تعد الزجاجات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ القابلة لإعادة الاستخدام آمنة تماما.

وضع قوارير الماء في الأماكن الدافئة

تطلق القوارير البلاستيكية كمية صغيرة من المواد الكيميائية في الماء. وإذا تعرضت للحرارة، يمكن أن تتحلل المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك أكثر فأكثر وتلوّث الماء. ومع أن هذه المواد متناهية الصغر وقد تكون كمياتها محدودة، إلا أنها يمكن أن تؤثر على الصحة على المدى الطويل.

يمكن تخزين ماء الصنبور لمدة قد تبلغ 6 أشهر

عندما تكون مياه الصنبور صالحة للشرب، يمكن تخزينها لمدة تصل إلى 6 أشهر. ومع أن طعمها قد يتغير بمرور الوقت، إلا أن استهلاكها يظل آمنا طالما تم تخزينها بشكل صحيح في الأوعية الزجاجية على سبيل المثال. ولكن يجب أن تكون الحاويات محكمة الإغلاق.

عندما تكون مياه الصنبور صالحة للشرب، يمكن تخزينها لمدة تصل إلى 6 أشهر (بيكسلز)

تدوم صلاحية المياه المعبأة لسنوات عديدة

يمكن للأوعية البلاستيكية أن تحمي الماء من الكائنات الحية الدقيقة والأوساخ والغبار طالما أنها مغلقة بإحكام ومحفوظة في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس. ورغم كل المشاكل التي تنطوي عن استخدام هذه المادة، فإن معرفة كيفية حفظها يمكن أن يجعل الماء فيها يبقى صالحا للاستهلاك لعدة سنوات.

تخزين الماء في حاويات زجاجية أو فولاذية

تحتوي القوارير البلاستيكية على "البيسفينول أ" المعروف أنه يسبب اضطرابا محتملا في الغدد الصماء ويمكن أن يعطل الوظائف الهرمونية الطبيعية. وعلى الرغم من أن بعض العلامات التجارية تدعي أن قواريرها خالية من مادة البيسفينول أ، فإنه يُنصح بتخزين المياه في حاويات زجاجية أو فولاذية.

لا تشرب الماء إذا كان طعمه مثل المعدن

إذا لاحظت أن طعم ماء الصنبور مثل المعدن، فقد يكون ذلك بسبب مشكلة في بعض الأنابيب الصدئة، التي يمكن أن تطلق معادن مثل الحديد أو الرصاص، مما يعطي السائل ذلك الطعم المعدني أو المالح. يجب تجنب شرب المياه في هذه الحالة لما قد تسببه من ضرر للجسم.

لا تشرب الماء الذي تم تخزينه بالقرب من المواد الكيميائية

نادرا ما يقع تخزين قوارير المياه بالقرب من المواد الكيميائية ومنتجات التنظيف المنزلية، ولكن إذا كان الأمر كذلك ولاحظت أن مذاقها أو رائحتها غريبة، فلا تشربها. فالبلاستيك الذي صنعت منه القوارير يمكن أن يكون لديه خاصية النفاذية، لذلك من المستحسن إبعادها تماما عن كل هذه المنتجات.

قد يحتوي الماء على مستويات مرتفعة من النحاس

لا ينبغي أن يكون للمياه أي لون، ولكن إذا أصبح مائلا إلى اللون الأزرق أو حتى الأخضر، فهذا يعني أنه يحتوي على مستويات مرتفعة من النحاس، وذلك ربما بسبب الأنابيب البالية التي تحتاج إلى صيانة. يمكن أن تشرب هذا الماء عن طريق الخطأ، إذا كان الليل أو لا يسمح الضوء الخافت باكتشاف اللون. لن تؤثر جرعة صغيرة على صحتك، لكن شرب مثل هذا الماء بكميات كبيرة قد يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل فقر الدم أو تلف الكبد والكلى.