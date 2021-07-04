ما فعالية اللقاح الذي تلقيته ضد سلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، وما آخر المعطيات حول انتشار هذه السلالة؟

نبدأ مع مونيكا غاندي، خبيرة الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، والتي صرحت لبلومبيرغ (bloomberg) "يبدو أن جميع اللقاحات تعمل ضد متغير دلتا".

وتضيف أنه حتى من بين الحالات النادرة التي يصاب فيها الأشخاص الذين تم تطعيمهم، بسلالة دلتا، فإن الأعراض عادة ما تكون خفيفة، وتقول "لا ينبغي أن ينتاب الأشخاص الملقحون القلق بشأن متغير دلتا".

وفي التالي فعالية اللقاحات ضد سلالة دلتا من فيروس كورونا، وهذه أرقام تقريبية بناء على آخر المعطيات، وقد تتغير لاحقا:

لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca- Oxford)

جرعتان من لقاح أسترازينيكا يوفران حماية بمعدل فعالية 92% ضد سلالة دلتا.

لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)

أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن لقاح فايزر كان فعالا بنسبة 84% ضد سلالة دلتا بعد جرعتين، ولكنه فعال بنسبة 34% فقط بعد الجرعة الأولى، وذلك وفقا لتقرير في موقع "إن بي سي بوسطن" (nbc boston).

لقاح مودرنا

أعلنت شركة مودرنا أن دراسة جديدة أظهرت أن لقاحها أنتج أيضا حماية واعدة في بيئة معملية (في المختبر) ضد سلالة دلتا والسلالات الأخرى المنتشرة حاليا.

لقاح "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson)

قال الدكتور سكوت جوتليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء، إن لقاح "جونسون آند جونسون" يبدو أنه فعال بنسبة 60% ضد متغير دلتا.

لقاح "كوفاكسين" (Covaxin)

قالت شركة بهارات بيوتك الهندية، السبت، إن تجارب المرحلة الثالثة على لقاح كوفاكسين الذي تنتجه أظهرت أنه يوفر حماية بنسبة 65.2% من الإصابة بسلالة دلتا. كما أظهر اللقاح فعالية بنسبة 77.8% ضد الإصابة المصحوبة بأعراض.

وعموما أظهرت الدراسات أن اللقاحات المتاحة تعمل ضد السلالات الجديدة، بما في ذلك سلالة دلتا، وأن جميع اللقاحات ذات الجرعتين توفر حماية أكبر بشكل ملحوظ بعد جرعتها الثانية.

جرعتان

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس الماضي، أنه يبدو أن جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد تحميان من المتحورة دلتا لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار، وفق ما نقلت دويتشه فيله.

وقال مسؤول إستراتيجية اللقاح في الوكالة، ماركو كافاليري، خلال مؤتمر صحفي إن الوكالة ومقرها أمستردام "تدرك المخاوف التي يسببها الانتشار السريع للمتحورة دلتا".

وأضاف "حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحورة دلتا". وأكد أن "معطيات الأدلة الواقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".

وتأتي المعلومات المتفائلة في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المتحورة التي رصدت للمرة الأولى في الهند، يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، أثناء مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

وردا على سؤال حول القلق المرتبط بالمباريات الأخيرة لكأس أوروبا لكرة القدم فيما تتزايد الحالات في المدن المنظمة (لندن وباكو وسان بطرسبورغ)، دعت منظمة الصحة العالمية فرع أوروبا إلى تتبع المشجعين بشكل أفضل وليس فقط في الملاعب.

واللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي هي: "فايزر-بيونتك" و"مودرنا" و"أسترازينيكا-أكسفورد" و"جونسون آند جونسون".

مخاوف من موجة جديدة لوباء كوفيد مع انتشار دلتا

ويثير احتمال حدوث موجة جديدة لـ"كوفيد-19″ مخاوف مع انتشار سلالىة دلتا المتحورة من فيروس كورونا الذي أودى بحياة حوالى 4 ملايين شخص في العالم منذ ظهوره في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما سجل الوباء تسارعا خلال الأسبوع الجاري في جميع مناطق العالم باستثناء أميركا اللاتينية.

وضربت "دلتا" بقوة روسيا التي عبرت السبت عن أسفها لتسجيل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات اليومية لليوم الخامس على التوالي. وقالت إن 697 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة 24 ألفا و439، وهو الأكبر منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

ونشط وباء كوفيد مجددا منذ منتصف يونيو/حزيران في هذا البلد مع حملة تطعيم بطيئة وإن كان الكرملين قد استبعد فكرة فرض إغلاق.

في أماكن أخرى بأوروبا، قررت البرتغال التي تواجه أيضا متحورة دلتا، إعادة فرض حظر تجول ليلي من الجمعة في 45 منطقة بينها العاصمة لشبونة. ويخضع حوالى نصف سكان البرتغال البالغ عددهم 10 ملايين نسمة لهذا الحظر.

من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها الجمعة بشأن عدد المتفرجين المسموح لهم بحضور نصف نهائي ونهائي بطولة أوروبا لكرة القدم في بريطانيا، حيث يسجل عدد الإصابات بمتحورة دلتا ارتفاعا.

وفي إيطاليا، اتخذ 300 من مقدمي الرعاية الصحية إجراءات قانونية لإلغاء إلزام العاملين في المجال الطبي والصحي بتلقي لقاح ضد "كوفيد-19″، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

وفي فرنسا، يتزايد الضغط لإجبار كل العاملين في الرعاية الصحية على تلقي اللقاحات.

والوضع مقلق جدا في أفريقيا، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من أن "جميع الأرقام القياسية التي سجلت في ذروات الوباء السابقة" تم تجاوزها.

وسجلت جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضررا من متحورة كورونا الجديدة في القارة، رقما قياسيا بلغ 24 ألف إصابة جديدة الجمعة، ليتجاوز الإجمالي مليوني إصابة، حسب الأرقام الرسمية.