توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن القرفة قد تساعد على التحكم بسكر الدم لدى الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري، وبالتالي إبطاء تطور الحالة إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
قالت شركة "أسترازينيكا" (AstraZeneca) أمس الجمعة إن دواء "بيدوريون" (BYDUREON) لمرضى السكري الذي يعطى مرة واحدة أسبوعيا تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لاستخدامه لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و18 عاما والذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
كل ما تحتاج لمعرفته عن بيدوريون في هذه الأسئلة والأجوبة:
الاسم العلمي لعقار بيدوريون هو "إكسيناتيد" (exenatide)، والاسم التجاري هو "بيدوريون بي سايس" (BYDUREON BCise).
بيدوريون هو دواء معلق يعطي عن طريق الحقن (Injectable suspension).
بيدوريون يعطى مرة واحدة أسبوعيا. وقال مين بانغالوس، كبير المسؤولين التنفيذيين في أسترازينيكا "يعد هذا القرار علامة بارزة في رعاية هؤلاء المرضى الصغار (10-18 عاما) من خلال توفير خيار علاج مناسب مرة واحدة في الأسبوع".
ينتمي بيدوريون إلى فئة الأدوية الناهضة لمستقبل "الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1" (Glucagon-like peptide-1 receptor agonist)، وتعمل عن طريق تنشيط بروتين "جي إل بي -1" (Glucagon-like peptide 1 GLP-1) في البنكرياس وتحفز إنتاج هرمون الإنسولين.
تمت الموافقة على بيدوريون من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).
وتأتي موافقة الولايات المتحدة بعد حوالي شهر من بيانات من دراسة في مرحلة متأخرة أظهرت أن العقار يقلل بشكل كبير من مستويات الغلوكوز في الدم لدى المراهقين مقارنة بالدواء الوهمي. وكانت تمت الموافقة على بيدوريون بالفعل في أميركا للبالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني.
السكري من النوع الثاني هو الشكل الأكثر شيوعا لمرض السكري حيث لا يستطيع الجسم استخدام أو إنتاج ما يكفي من هرمون الإنسولين لتحويل سكر الدم إلى طاقة.
يهدف دواء بيدوريون إلى المساعدة في تقليل مستويات السكر في الدم إلى جانب النظام الغذائي وممارسة الرياضة.
وفقا لأسترازينيكا تمت الموافقة على بيدوريون بي سايس لأول مرة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 كجهاز حقن ذاتي بجرعة واحدة أسبوعيا للبالغين الذين يعانون من السكري من النوع الثاني، الذين يظل سكر الدم لديهم غير مضبوط باستعمال دواء أو أكثر عن طريق الفم بالإضافة إلى النظام الغذائي والتمارين الرياضية، ولتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.
كما تمت الموافقة على بيدوريون بي سايس للاستخدام في الاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب 2018.
وفقا لشركة أسترازينيكا هناك محاذير، منها:
يجب إعلام المرضى فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة وإبلاغهم بأعراض أورام الغدة الدرقية، على سبيل المثال:
موانع الاستعمال