قالت شركة "أسترازينيكا" (AstraZeneca) أمس الجمعة إن دواء "بيدوريون" (BYDUREON) لمرضى السكري الذي يعطى مرة واحدة أسبوعيا تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لاستخدامه لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و18 عاما والذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

كل ما تحتاج لمعرفته عن بيدوريون في هذه الأسئلة والأجوبة:

ما هو دواء بيدوريون؟

الاسم العلمي لعقار بيدوريون هو "إكسيناتيد" (exenatide)، والاسم التجاري هو "بيدوريون بي سايس" (BYDUREON BCise).

ما هو شكله الصيدلي؟

بيدوريون هو دواء معلق يعطي عن طريق الحقن (Injectable suspension).

كم مرة يعطى؟

بيدوريون يعطى مرة واحدة أسبوعيا. وقال مين بانغالوس، كبير المسؤولين التنفيذيين في أسترازينيكا "يعد هذا القرار علامة بارزة في رعاية هؤلاء المرضى الصغار (10-18 عاما) من خلال توفير خيار علاج مناسب مرة واحدة في الأسبوع".

كيف يعمل بيدوريون؟

ينتمي بيدوريون إلى فئة الأدوية الناهضة لمستقبل "الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1" (Glucagon-like peptide-1 receptor agonist)، وتعمل عن طريق تنشيط بروتين "جي إل بي -1" (Glucagon-like peptide 1 GLP-1) في البنكرياس وتحفز إنتاج هرمون الإنسولين.

من وافق على بيدوريون؟

تمت الموافقة على بيدوريون من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

وتأتي موافقة الولايات المتحدة بعد حوالي شهر من بيانات من دراسة في مرحلة متأخرة أظهرت أن العقار يقلل بشكل كبير من مستويات الغلوكوز في الدم لدى المراهقين مقارنة بالدواء الوهمي. وكانت تمت الموافقة على بيدوريون بالفعل في أميركا للبالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ما هو السكري من النوع الثاني؟

السكري من النوع الثاني هو الشكل الأكثر شيوعا لمرض السكري حيث لا يستطيع الجسم استخدام أو إنتاج ما يكفي من هرمون الإنسولين لتحويل سكر الدم إلى طاقة.

يهدف دواء بيدوريون إلى المساعدة في تقليل مستويات السكر في الدم إلى جانب النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

متى تمت الموافقة على بيدوريون أول مرة؟

وفقا لأسترازينيكا تمت الموافقة على بيدوريون بي سايس لأول مرة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 كجهاز حقن ذاتي بجرعة واحدة أسبوعيا للبالغين الذين يعانون من السكري من النوع الثاني، الذين يظل سكر الدم لديهم غير مضبوط باستعمال دواء أو أكثر عن طريق الفم بالإضافة إلى النظام الغذائي والتمارين الرياضية، ولتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.

كما تمت الموافقة على بيدوريون بي سايس للاستخدام في الاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب 2018.

محاذير

وفقا لشركة أسترازينيكا هناك محاذير، منها:

لا ينصح بعقار بيدوريون كخط العلاج الأول لمرضى السكري من النوع الثاني الذين لا يخضعون للسيطرة الكافية على النظام الغذائي والتمارين الرياضية

لا ينبغي أن يستخدم في علاج مرض السكري من النوع الأول

يجب عدم استخدامه مع أدوية أخرى تحتوي على مادة إكسيناتيد.

تسبب إكسيناتيد في حدوث زيادة في أورام الخلايا سي (C-cell tumors) في الغدة الدرقية عند التعرضات ذات الصلة سريريا في الجرذان. من غير المعروف ما إذا كان بيدوريون يسبب أورام الخلايا الدرقية سي، بما في ذلك سرطان الغدة الدرقية النخاعي (medullary thyroid carcinoma MTC) في البشر، حيث لم يتم تحديد الصلة البشرية بأورام الخلايا الدرقية سي للقوارض.

لا يستعمل بيدوريون بي سايس في المرضى الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي من سرطان الغدة الدرقية النخاعي أو في المرضى الذين يعانون من متلازمة الورم الصماوي المتعدد من النوع الثاني (Endocrine Neoplasia syndrome type 2).

يجب إعلام المرضى فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة وإبلاغهم بأعراض أورام الغدة الدرقية، على سبيل المثال:

كتلة في الرقبة

عسر البلع

ضيق التنفس

بحة مستمرة في الصوت

موانع الاستعمال