كيف تختار الأضحية في العيد بحيث تكون خالية من الأمراض؟ وما هي الأمراض التي قد تصيبها؟ الإجابات هنا، مع شرح كيفية اختيار الأضحية خطوة خطوة، بالتفصيل والإنفوغراف والفيديو، شاملة.

نبدأ مع الأمراض التي قد تصيب الماشية، ويمكن تلخيص أبرزها بالتالي:

الأمراض التي تصيب الأغنام

هناك العديد من الأمراض التي تصيب الأغنام إلى 3 مجموعات، وذلك وفقا للهيئة للعامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت، مثل ديدان المعدة والأمعاء والجرب وجدري الغنم والديدان الشريطية والقراد والجمرة الخبيثة والديدان الكبدية والقمل والحمى القلاعية والديدان الرئوية.





الأمراض التي تصيب الأبقار

وفقا لكلية الطب البيطري في جامعة كربلاء في العراق هناك العديد من الأمراض التي تصيب الأبقار، مثل ابيضاض الدم والاسهال الفيروسي والتهاب الأنف والرغامي المعدي والتهاب الفم الحويصلي والحمى القلاعية والطاعون البقري وحمى الضنك والجمرة الخبيثة والحمى المالطية.

الأمراض التي تصيب الإبل

وفقا للدكتور عبد المنعم عبد الفتاح عبد السميع، أستاذ الأمراض الباطنة، في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، من الأمراض التي تصيب الإبل مرض جدري الإبل Camel Pox والطاعـون البقـري Rinder Pest والحمى القلاعية Foot & Mouth Disease والجمرة الخبيثة Anthrax ومرض التهاب الأمعاء أو السالمونيلا.

الأمراض التي تصيب الماشية تؤثر أولا على صحتها، وتؤدي إلى جعل مواصفات لحومها أقل نتيجة مرضها. أيضا هناك بعض الأمراض التي تصيب الماشية وتنتقل للبشر مثل الحمى المالطية، وهو مرض بكتيري تسببه أنواع بكتيريا البروسيلا Brucella المختلفة.

ننتقل إلى كيفية اختيار الأضحية بحيث تكون سليمة وبصحة جيدة، وذلك وفقا لوزارة التجارة والصناعة في قطر، وهي:

يجب أن تكون الأضحية سليمة على المستوى الظاهري ولا توجد بها جروح أو بثور.

يجب أن يكون الوبر أو الصوف سليما وغير متساقط في بعض أجزائه حيث يكون متناسقا وقويا ولا يمكن نزعه بسهولة، فقد يكون الحيوان مصابا بالطفيليات الخارجية أو الداخلية.

يجب التأكد من عدم وجود آثار إسهال وأن يكون روث الحيوان متماسكا وعلى هيئة كرات صغيرة بالنسبة للأغنام، وليس لينا أو مائيا أو يابسا أو هزيلا.

فحص الرأس

الأنف: يجب أن يكون نظيفا ورطبا وليس به أية إفرازات، أو تقرحات.

الأسنان: يجب أن تكون سليمة حسب العمر، حيث تعد لبنية حتى عمر 9 شهور ثم تبدأ الأضحية في استبدال أول زوج من الأسنان عند عمر 9 – 12 شهراً.. ووفقا لذلك يجب التأكد من عدم وجود تقرحات باللثة أو اللسان أو تجمعات لعابية وفقاعات خارج الفم.

الفم: يجب ألا تكون هناك تقرحات أو جروح بالفم أو الشفاه.

العيون: يجب أن تكون صافية لا يوجد بها التهابات أو احمرار، وكذلك عدم وجود إفرازات دمعية مائية أو صديدية.

القوائم: أن تكون أرجل الأضحية سليمة وليس بها كسور أو جروح أو عرج واضح.

عند النظر للأضحية يجب أن يكون الحيوان:

نشيطا وشهيته مفتوحة.

الصوف ناعم الملمس ونظيف وليس باهتا.

الأرجل مستقيمة.

الرأس مرفوع للأعلى وليس منحنيا.

العينان لامعتان وليس بهما اصفرار أو احمرار.

عدم وجود أية إفرازات أو التهابات.

انتبه إلى أساليب الغش في شراء الأضاحي، مثل: