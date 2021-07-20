هل ينتقل فيروس كورونا من البشر إلى الأضاحي؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

قال خبير إنه خلال العيد تسجل إصابات نتيجة حوادث المرور وحوادث الأطفال وحوادث المطبخ، مقدما نصائح لتلافي ذلك.
هل ينتقل مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من البشر إلى الأضاحي؟ وما الذي يجب فعله عند إقامة شعيرة ذبح الأضحية في عيد الأضحى؟ الإجابات وأكثر هنا من منظمة الصحة العالمية.
ونشر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية تغطية بعنوان "الاحتفال بعيد الأضحى 2021 بأمان في ظل كوفيد-19"، أجاب فيها على العديد من الأسئلة.
هذا السؤال يضم قسمين، الأول "هل ينتقل مرض كوفيد-19 من البشر إلى الحيوانات؟" وعليه يجيب المكتب الإقليمي لشرق المتوسط: "نعم، يمكن أن ينتقل مرض كوفيد-19 من البشر إلى الحيوانات".
بالنسبة للانتقال إلى الأضاحي هناك تفاصيل، لأن مصطلح الحيوانات هو مصطلح واسع يشمل الأضاحي وغيرها. ويقول أحدث منشور من منظمة الصحة العالمية بعنوان: ممارسات عيد الأضحى الآمن في سياق جائحة كوفيد-19 Safe Eid al Adha practices in the context of COVID-19، بتاريخ 13 يوليو/تموز الجاري، إنه بينما ثبت أن فيروس كورونا -واسمه العلمي "سارس كوف 2" (SARS CoV 2)- يمكن أن يصيب العديد من الأنواع الحيوانية، فإنه حتى الآن لم يظهر أن المجترات الصغيرة والماشية هي معرضة susceptible لهذا الفيروس.
لذلك يمكن ذبح كل هذه الحيوانات (الماشية مثل الإبل والبقر والضأن والماعز) واستهلاكها بأمان، شريطة اتباع الاحتياطات المعتادة للذبح.
وتشير المنظمة إلى أنه مع ذلك، هناك أمراض أخرى حيوانية المصدر مرتبطة بالماشية وتسببت في فاشيات أمراض، ولذلك يجب دائما اتخاذ الاحتياطات واتباع الإرشادات الصحية خلال التعامل مع الماشية واستهلاكها.
تقول منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي لك اتباع الإجراءات التالية:
عليك مراعاة تدابير السلامة التالية:
كيف أحافظ على سلامتي أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك؟
من جهته، قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في بيان للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن "أملنا في تحقيق مستقبل أفضل يوشك أن يصبح حقيقة من خلال واحدة من أقوى الأدوات التي يمكن أن تساعد على مكافحة كوفيد-19، ألا وهي: اللقاحات. فإننا نشهد حاليا أكبر حملة تطعيم عالمية في التاريخ. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح، أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إنهاء هذه الجائحة. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح الآن، قلت فرصة تحور الفيروس وزيادة انتشاره".