بعد تناقل وسائل إعلامية خبر إعلان الصين عن أول حالة وفاة بـ"الفيروس القردي بي"؛ لا بد أن نسأل ما هو هذا المرض؟ وكيف ينتقل؟ وما أعراضه؟ الأجوبة في هذا التقرير الشامل.

ذكرت وسائل إعلام -أمس الأحد- إعلان الصين عن أول حالة وفاة بـ"الفيروس القردي بي" (monkey B vir) في مايو/أيار الماضي، وذلك وفقا للأناضول. كما نقل الخبر موقع روسيا اليوم.

وحسب ما نقلته الأناضول عن موقع "هندوتايمز" الإخباري؛ توفيت طبيبة بيطرية عمرها 53 عاما في العاصمة بكين بعد شهر من معاناتها من الدوار والاستفراغ وارتفاع درجة الحرارة واضطرابات في الجهاز العصبي.

ونقلت الأناضول أن الفيروس انتقل للطبيبة البيطرية بعد فحصها لقردين ميتين في شهر مارس/آذار الماضي، وتوفيت في 27 مايو/أيار الماضي.

وأكدت الفحوص خلو كافة الأشخاص المحيطين بالطبيبة البيطرية المتوفاة من أية إصابات.

وتم التشديد على أن "الفيروس القردي بي" يشكل تهديدا على الأطباء البيطريين والعاملين في رعاية الحيوانات والمحللين المخبريين.

ما هي عدوى الفيروس القردي بي؟

عدوى "الفيروس القردي بي" -يعرف أيضا باسم "هيربس بي" (herpes B) و"هربس فيروس سيميا" (herpesvirus simiae) و"هربس فيروس بي" (herpesvirus B) و"بي فيروس" (B Virus)- هي عدوى نادرة للغاية، ولكنه قد يؤدي إلى تلف شديد في الدماغ أو الوفاة إذا لم يتم الحصول على العلاج فورا، وذلك وفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويصاب الأشخاص عادة بالفيروس القردي بي إذا تعرضوا للعض أو الخدش من قبل "قرد المكاك" المصاب، أو كانوا على اتصال بعيني القرد أو أنفه أو فمه.

وتم توثيق حالة واحدة فقط لشخص مصاب نشر فيروس بي إلى شخص آخر.

ما أعراض الفيروس القردي؟

الدلالات الأولى لعدوى الفيروس القردي عادة ما تكون أعراضا شبيهة بالإنفلونزا، وتشمل:

حمى

قشعريرة

آلام في العضلات

صداع

إرهاق

بثور صغيرة في الجرح أو منطقة من الجسم كانت على اتصال مع القرد.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

ضيق في التنفس

الغثيان والقيء

آلام في البطن

"الحازوقة" (Hiccups)

مع تقدم المرض، ينتشر الفيروس ويسبب التهاب في الدماغ والحبل الشوكي. هذا يمكن أن يؤدي إلى:

ألم وخدر وحكة بالقرب من موقع الجرح.

مشاكل في التنسيق العضلي.

تلف الدماغ وضرر شديد بالجهاز العصبي

قد تحدث مشاكل في التنفس والموت بعد يوم إلى 3 أسابيع من ظهور الأعراض.

ومن الممكن أن يصاب الأشخاص بعدوى خفيفة من الفيروس القردي أو لا تظهر عليهم أعراض.

وتبدأ الأعراض عادة في غضون شهر واحد من التعرض لقرد مصاب بعدوى الفيروس القردي، ولكن يمكن أن تظهر في أقل من 3 إلى 7 أيام.

القردة المكاك

عادة يكون سبب العدوى بـ"الفيروس القردي بي" القردة المكاك. وعادة ما تصاب هذه الأنواع من القرود بالفيروس القردي بي، لكنها عادة لا تظهر عليها أعراض، أو يكون لديها مرض خفيف فقط. ويمكن أن تصاب الرئيسيات الأخرى، مثل الشمبانزي بالفيروس القردي بي.

ومن النادر حدوث إصابات بالفيروس القردي بي، إذ منذ تحديده في عام 1932، تم توثيق إصابة 50 شخصا فقط بالعدوى، 21 منهم ماتوا. وأصيب معظم هؤلاء الأشخاص بعد أن تعرضوا للعض أو الخدش من قبل قرد، أو عندما أصابت الأنسجة أو السوائل من قرد جلدَهم المجروح، مثل عصا الإبرة أو الجرح. وفي عام 1997 توفيت باحثة إثر إصابتها بالفيروس القردي بي بعد تناثر سوائل جسدية من قرد مصاب في عينها.

وتحتوي قرود المكاك عادة على هذا الفيروس، ويمكن العثور عليه في لعابها أو برازها أو بولها أو دماغها أو أنسجة الحبل الشوكي. ويمكن العثور على الفيروس أيضا في الخلايا القادمة من قرد مصاب في المختبر. ويمكن أن يعيش الفيروس القردي بي لساعات على الأسطح، خاصة عندما تكون رطبة.

يمكن أن تصاب بالفيروس القردي بي إذا:

تعرضتَ للعض أو الخدش من قبل قرد مصاب.

تعرضت لأنسجة قرد مصاب أو سوائله ولامست جلدك المجروح أو في عينيك أو أنفك أو فمك.

تعرضت لجرح من إبرة ملوثة بالفيروس.

تعرضت لجرح أو خدش من قفص ملوث.

التعرض لأنسجة دماغ قرد مصاب، أو نخاعه الشوكي أو جمجمته.

ما الإسعافات الأولية إذا تعرضت لعض أو جرح أو اتصال مع أنسجة قرد المكاك؟

اغسل الجرح جيدا وافركه بلطف أو المنطقة التي لامست القرد بالصابون أو المنظفات أو اليود لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك مرر الماء على الجرح أو المنطقة لمدة 15 إلى 20 دقيقة أخرى.

اطلب العناية الطبية على الفور.

أخبر مقدم الرعاية الصحية أنك تعرضت لقرد المكاك الذي قد يكون مصابا بفيروس بي.

العلاج

إذا قرر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أنك بحاجة إلى علاج من التعرض لفيروس بي أو العدوى، فقد يتم علاجك بالأدوية المضادة للفيروسات. يُعتقد أن الإسعافات الأولية والعلاج في الوقت المناسب للتعرضات عالية المخاطر أمران حاسمان للوقاية من تطور الحالة إلى مرض يهدد الحياة.