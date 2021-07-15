هل ‫فطريات القدم مرض معدٍ؟ وكيف تحدث العدوى؟ وما هي العلاجات المتاحة؟ وكيف تكون الوقاية؟

تقول الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية إن فطريات القدم تندرج ضمن الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن المرء ‫يمكن أن يتعرض للإصابة بهذه الفطريات في أماكن يمشي فيها الكثير ‫من الأشخاص حفاة، مثل غرف تغيير الملابس وحمامات السباحة وأماكن ‫الاستحمام المشتركة في غرف الساونا أو الفنادق حيث تزداد في مثل هذه ‫الأماكن إمكانية الاتصال بالمواضع المصابة.

‫وأضافت أن فطريات القدم غالبا ما تبدأ بين الأصابع حيث يظهر ‫احمرار في هذه المنطقة، وتتكون بثور صغيرة ويعاني المريض من الحكة. وفي ‫أغلب الأحيان تتطور حالة الإصابة وتظهر تشققات تكون مؤلمة عند محاولة ‫فتح ما بين الأصابع.

‫وإذا تعرض المرء للإصابة بفطريات القدم، فإنه يتعين عليه علاجها في جميع الأحوال، وعادة ما يتمكن من ذلك بنفسه، مع استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

ومن الأمور المهمة أن يتم علاج ‫فطريات القدم باستمرار. وحتى إذا هدأت الأعراض بسرعة، فإن المسببات قد تكون‫ موجودة، وسرعان ما تنتشر مرة أخرى عند إنهاء العلاج بشكل مبكر.





‫مضادات الفطريات

‫ويمكن علاج الفطريات بواسطة ما يعرف باسم مضادات الفطريات، والتي تكون ‫على شكل كريمات أو مساحيق قاتلة للفطريات. ويجب استعمال هذه ‫المستحضرات الطبيبة مرة إلى مرتين يوميا على مدار عدة أسابيع متواصلة، مع ضرورة استشارة الطبيب.

‫ويتعين على المريض استعمال مضادات الفطريات واسعة المجال، أي الأدوية، ‫التي لا تقتصر على مقاومة فطر معين، مع مراعاة ألا يتم وضع العلاج على ‫المنطقة المصابة فقط، بل يجب تطبيقه على منطقة واسعة من القدم.

‫وينبغي على المصاب أن يحرص دائما على تجفيف ما بين أصابع القدم ‫باستمرار، مع مراعاة عدم فرك هذه المنطقة بواسطة المنشفة، حتى لا يتسبب ‫ذلك في تعرضها للإصابة، وهو الأمر الذي يزيد من فرص انتشار الفطريات. ‫وفي هذه الحالة يُوصى باستعمال الهواء لتجفيف القدم.

‫الإصابة بالحُمرة

‫وحذرت الرابطة الألمانية من أن عدم علاج فطريات القدم قد يؤدي إلى انتشارها فتصيب ‫الأظافر. وفي أسوأ الأحوال يمكن أن تتوغل الفطريات والبكتيريا عن طريق ‫الشقوق وتتسبب في الإصابة بمرض الحُمرة Erysipelas، وهي عدوى جلدية بكتيرية تصيب الأدمة العلوية والتي تمتد بشكل مميز إلى اللمفاويات الجلدية السطحية superficial cutaneous lymphatics. وذلك وفقا لموقع ميدسكيب الطبي.

وعندما تظهر آلام في القدم مع وجود تورم والشعور بقشعريرة، عندئذ ينبغي ‫على المصاب التوجه إلى طبيب الأمراض الجلدية.

الوقاية

‫وللوقاية من فطريات القدم ينبغي ارتداء شبشب أثناء الوجود في أماكن ‫الاستحمام الجماعية أو الفنادق أو منطقة حمامات السباحة. وإذا تعرضت ‫للإصابة عدة مرات أو كنت عرضة للإصابة بفطريات القدم، فمن الأفضل ‫في هذه الحالة أن تقوم باستعمال كريم مضاد لفطريات القدم مرة أو مرتين ‫أسبوعيا بشكل وقائي.