قد تبدو الوجبات السريعة غير ضارة نسبيا، ولكنها تضر بشكل كبير بصحتك ورفاهيتك. في الواقع، تعتبر الوجبات السريعة اليوم أسوأ بكثير مما كانت عليه في الثمانينيات وذلك لأن أحجام الحصص أصبح أكبر بكثير. ويعدّ ذلك مجرد غيض من فيض الأسرار التي تؤكد حقيقة أن الوجبات السريعة مضرة بصحتك.

وفي تقريرها، الذي نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This Not That) الأميركية، تستعرض الكاتبة، دانا لي سميث، أهم أسرار صناعة الوجبات السريعة التي من المحتمل أن تُفقدك شغفك بهذا النوع من الوجبات بمجرّد التعرف عليها.

1- الوجبات السريعة يمكن أن تؤثر على مزاجك

في حال كنت تتبع نظاما غذائيا صحيا بشكل عام، سيزيد تناول الوجبات السريعة من خطر الإصابة بالاكتئاب، وذلك وفقا لدراسة أجرتها مجلة "التغذية للصحة العامة" (Public Health Nutrition) التي شارك فيها حوالي 9 آلاف شخص.

في الواقع، يعتبر الأشخاص الذي يستهلكون الوجبات السريعة أكثر عرضة بنسبة 51% للإصابة بالاكتئاب مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها. لهذا السبب، حاول تناول الوجبات السريعة مرة أو مرتين في الشهر على أقصى حد.

2- مشروبات ماكينة الصودا (النافورة The fountain drinks) مليئة بالبكتيريا والجراثيم

تشتهر ماكينات الثلج والصودا بصعوبة تنظيفها، مما يجعلها مليئة بالبكتيريا والجراثيم. وفي عدة حالات، كشفت الاختبارات عن احتواء الماء المثلج من مطاعم الوجبات السريعة على بكتيريا الإشريكية القولونية، التي غالبا ما توجد في فضلات الإنسان.

3- مجرد العيش بالقرب منها يمكن أن يجعلك تكتسب الوزن

وفقا لدراسة مشتركة أجرتها جامعة كولومبيا وجامعة كاليفورنيا في بيركيلي، يزيد وجود مطعم للوجبات السريعة على بعد 0.1 ميل (160 مترا) من المدرسة من احتمالية إصابة الطلاب بالسمنة بنسبة 5.2%.

4- لم تكن الوجبات السريعة رائجة حتى عشرينيات القرن الماضي

حتى مطلع عام 1920، كان يُنظر إلى البرغر على أنه وجبة مخصّصة للمعارض والسيرك وعربات الغداء، باعتباره وجبة منخفضة الجودة مصنوعة من بقايا المسالخ واللحوم الفاسدة. في المقابل، شرع والتر أندرسون وبيلي إنغرام، مؤسسا سلسلة مطاعم "وايت كاستل"، في تغيير تصوّر الجمهور عندما افتتحا أول مطعم لهما في مدينة ويتشيتا بكانساس. وأقاما المطعم حتى يتسنى للعملاء الاطلاع على عملية إعداد الوجبات، كما قاما بطلاء المبنى باللون الأبيض للتأكيد على مفهوم النظافة.

5- الوجبات السريعة ليست رخيصة

خلافا للاعتقاد السائد، لا يُعدّ تناول العشاء في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة زهيد الثمن. في الواقع، سيكلّف عشاء عائلة مكونة من 4 أفراد حوالي 30 دولارا في مطعم ماكدونالدز المحلي.

من ناحية أخرى، يمكنك بسهولة الحصول مقابل 12 دولارًا فقط على رطل من حبوب الدخن (نوع من الحبوب) (1.99 دولار) ورطل من الديك الرومي المطحون (5.99 دولارات) وكيس أو اثنين من الخضار المجمدة (2 أو 4 دولارات) وإعداد وعاء كبير من الطعام.

6- نكهة شطائر البرغر المشوية على اللهب مزيفة

هل تساءلت يوما عن كيفية حصول شطائر البرغر والدجاج المفضلة لديك على هذا المذاق الطازج على الرغم من تجميدها وطهيها على الموقد؟ في هذا السياق، ينبغي عليك أن تعلم أن نكهة الدخان مزيفة.

فإذا ما اشتريت إحدى الوجبات السريعة وكانت تحتوي على "نكهة الدخان الطبيعية"، فمن المحتمل أنها اكتسبتها بواسطة شركة "ريد ايراو بروداكتز" (Red Arrow Products Company)، وهي شركة مختصة في بيع نكهات تجارية. ولصُنع هذه النكهة، تحرق الشركة الخشب وتلتقط نكهة الدخان في الماء، وتعبئه وتبيعه لمحلات مثل بيرغر كينغ ووينديز.

7- يزيّنون الوجبات لتشتهيها أكثر

هل لاحظت أن الكثير من سلاسل الوجبات السريعة تستخدم الألوان نفسها في شعاراتها وداخل مطاعمها؟ ولا يعدّ ذلك من قبيل الصدفة. فعلى سبيل المثال، تستخدم "بيتزا هت" (Pizza Hut) و"إن إن أوت برغر" (In-N-Out Burger) و"وينديز" (Wendy’s) و"ماكدونالدز" (McDonald’s) و"برغر كينغ" (Burger King) اللونين الأصفر والأحمر في شعاراتها.

ووفقا لما توصّل إليه علماء جامعة روتشستر، أثبتت الدراسات أن هذه الألوان تجذب انتباه المستهلكين وتحفز شهيتّهم وتزيد من سرعة تناولنا للأكل وتجعلنا نتوق لوجباتهم، بما في ذلك الوجبات السريعة. وللسيطرة على شهيتك، اطلب وجبتك واستمتع بتناولها في المنزل. وإذا كان الطقس لطيفا، فتناول الطعام خارج المطعم في إحدى الحدائق.

8- يستخدمون الكلمات لجذبك أكثر

أفادت الكاتبة بأن مسوّق المواد الغذائية يميل إلى استخدام عبارات وصفية في القوائم والإعلانات داخل المتجر لتعزيز الرغبة في تناول الوجبات التي تأمل المطاعم في بيعها بنسبة أكبر. وتعد المشكلة الوحيدة أنهم لا يجذبونك نحو الأطباق الصحية التي لا يميل إليها المستهلكون في أغلب الأحيان.

ووفقا لباحثين من جامعة كورنيل، من المرجح أن يطلب العملاء بنسبة 27% عنصرا إذا وقع وصفه بصفات لذيذة. ووجدت المجموعة نفسها من الباحثين أن بعض العناصر المتعلقة بتصميم قائمة الطعام مثل الخطوط والألوان والرسومات تميل إلى جذب الأنظار نحو عناصر محددة، من شأنها التأثير على طلبات العملاء.

9- حتى السلطات تحتوي على مواد كيميائية

في هذه الأيام، تقدّم العديد من سلاسل الوجبات السريعة السلطات. وعندما يتعلق الأمر بجودة المكونات الموجودة في السلطة، فهي ليست أفضل من الوجبات الأخرى الغنية بالعناصر غير الصحية. وتقوم العديد من السلاسل برش سلطاتها بمُكوّن يُعرف باسم "البروبيلين جليكول" (propylene glycol)، وهي مادة كيميائية تساعد على الحفاظ على هشاشة أوراق الخس.

وعلى الرغم من أنه يُعتبر آمنًا للاستهلاك، فإنه عموما يمكن تصنيف السلطات التي تباع في أكبر سلاسل المطاعم بأنها غير صحية.

10- وجبة متوسطة هي في الواقع ضخمة

اكتشف باحثو جامعة ديوك أن المطاعم غالبًا ما تشجع العملاء على شراء المشروبات الغازية الأكبر حجمًا عن طريق زيادة عدد الأوقيات في جميع المشروبات الغازية الخاصة بهم. ونظرا لأن الناس يختارون دون وعي الخيار الأوسط، ينبغي عليهم أن يدركوا أنه كلما زاد حجم "العبوة المتوسطة"، زادت قدرة تلك المطاعم على رفع ثمنها أكثر.

11- قد تجعلك القهوة مكتئبًا

يمكن لأكواب الستايروفوم (Styrofoam)، التي تستخدمها العديد من المطاعم لتقديم قهوة اللاتيه الصباحي، أن تُسرب مادة الستيرين (styrene)، التي تعد سما عصبيا يمكن أن يسبب الاكتئاب وفقدان التركيز. وتجدر الإشارة إلى أن المشروبات عالية الحموضة أو الساخنة يمكن أن تسهم في تسرب هذه المادة أكثر من المشروبات الباردة.

12- لا يملك معظمنا أدنى فكرة عن مقدار السعرات الحرارية الموجودة فيها

ربما تكون على دراية بعدد السعرات الحرارية التي تحتويها الوجبات السريعة. في المقابل، ووفقًا لتقرير مدرسة طب هارفارد، لا يعلم أغلب الناس ذلك. وفي هذا الصدد، سأل الباحثون 1877 بالغا، و330 طفلا في سن المدرسة، و1178 مراهقا يتناولون الوجبات السريعة من سلسلة مطاعم "برغر كنغ" و"صب واي" (Subway) ووينديز وكنتاكي (KFC) و"دانكن دونتس" (Dunkin’ Donuts) و"ماكدونالدز"، عن السعرات الحرارية التي تحتويها وجباتهم السريعة.

مقارنة بالأرقام الفعلية، قلّل المشاركون من عدد السعرات الحرارية الموجودة في وجباتهم بمقدار 175 و259 سعرا حراريا على التوالي. في المقابل، تحتوي الوجبات السريعة في الواقع على حوالي 500 سعر حراري أو أقل.