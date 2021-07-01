البث الحي
صحة

أطعمة تساعد جسمك على إفراز الميلاتونين والنوم طوال الليل

1/7/2021

هل تعاني من صعوبة في النوم؟ نقدم لك هنا وجبات خفيفة من شأنها مساعدتك على التمتع بقسط وفير من النوم ليلا.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "إف بي" (FB) الروسي، قال الكاتب بافل ليبيديف إن الخلود إلى النوم على معدة فارغة أمر مضر بالصحة، إذ يحتاج الجسم في جميع حالاته -نائما أو مستيقظا- إلى الطاقة. وينطبق الأمر نفسه على الدماغ الذي يحتاج أثناء النوم إلى الطاقة، حيث يحرق عشرات السعرات الحرارية في الساعة.

وأشار الكاتب إلى أن تناول وجبات خفيفة لا يفوق عدد السعرات الحرارية التي توفرها 250 سعرا بعد الساعة السادسة مساء لن يجعلك تكتسب الوزن الزائد. ويوصي بتناول الأطعمة التي تعزز إنتاج الميلاتونين أو ما يسمى بـ"هرمون النوم"، لضمان النوم بشكل كاف ليلا والاستيقاظ في مزاج جيد.

واستعرض الكاتب الأطعمة التي ينصح بتناولها لمساعدتك على النوم، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء. وتحتوي هذه الأغذية على التربتوفان (Tryptophan)، وهو حمض أميني يسهم في إنتاج الميلاتونين الذي يلعب دورا مهما في دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.

وفيما يلي، بعض أفضل الأطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم بساعة:

  • الدواجن: بما في ذلك الدجاج والديك الرومي.
  •  الأسماك: نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامين "بي6" (B6)، وخاصة أسماك السلمون والتونة والهلبوت، التي تساعد على إنتاج الميلاتونين.
  • الزبادي: خفيف ويحتوي على الكالسيوم.
  • الموز: غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على النوم بشكل جيد خلال الليل، كما يحتوي الموز على التربتوفان.
  • الحبوب الكاملة: تعرف الحبوب الكاملة بكونها مصدرا ممتازا للمغنيسيوم الذي يعمل على مكافحة الأرق.

ماذا تفعل أيضا لتنعم بقسط كاف من النوم العميق؟

إن تدني جودة النوم مشكلة شائعة، حيث يعاني شخص من كل ثلاثة في العالم من مشاكل في النوم. للنوم جيدا، ينبغي الذهاب إلى الفراش مبكرا.

وتعتبر درجة حرارة غرفة النوم من العوامل المهمة أيضا، حيث إن برودة المكان تساعد على تنظيم حرارة الجسم. كما أن أخذ حمام قبل النوم، والتقليل من استعمال الأجهزة الإلكترونية يضمنان التمتع بقسط كاف من النوم.

المصدر : الصحافة الروسية

حول هذه القصة

هذا ما يحدث لرقبتك عندما لا تغير وسادتك

قليل من التجارب تكون أكثر إمتاعا من وضع رأسك أخيرا على الوسادة، بعد يوم طويل ومرهق، لكن -لسوء الحظ ونظرا للإرهاق الشديد- قد نهمل الاهتمام بالشكل المناسب الذي يجعل هذه التجربة ماتعة.

29/6/2021

4 أضرار لتأخير وجبة العشاء لقبل النوم

ينصب تركيز العديد من الباحثين على فهم تأثير تناول الطعام في وقت متأخر من الليل على صحة الإنسان، وما إذا كان أحد العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالسمنة وبعض الأمراض.

17/11/2020
المزيد من صحة

منها الجوارب القطنية المملوءة بالأرز المجمد.. 10 أسرار لتحمي جسمك من لهيب موجة الحر الحالية

8 فوائد صحية مذهلة لشرب الشاي الأخضر بالليمون

لقاح محلي وإلغاء الحظر واتساع دائرة التطعيم.. هل جائحة كورونا تقترب من نهايتها في تركيا؟

المواطنون الأتراك يخرجون للحدائق للتنزه بعد قرار إلغاء الحظر (الجزيرة)

أيهما أفضل البيض الأبيض أم البني؟ وهل البيض المخصب أحسن تغذية؟

الأكثر قراءة

كاتب فرنسي يحلل أسباب استمرار نظام الأسد رغم المعارضة الواسعة ضده

التدخلات العسكرية لروسيا وإيران وحزب الله وتضامن العلويين والسيطرة المطلقة لأسرته على الدولة أسباب أسهمت في بقاء نظام الأسد (رويترز)

“حياة كريمة” أم سد النهضة؟.. جدل بمصر حول رغبة السيسي تعيين ضابط لكل قرية

السيسي يتفقد المعدات والمركبات المشاركة بمبادرة تطوير الريف (صفحة المتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك)

بسبب خلل حراري في الغلاف الجوي.. كوكب الأرض يتجه نحو كارثة بيئية

اختزان الحرارة في الغلاف الجوي للأرض غير مسبوق (شترستوك)
logo

رجاءُ بن حيوة الكندي.. ماذا تعرف عن زعيم الدولة الأموية العميقة وباني قُبة الصخرة؟