البث الحي
صحة

دراسة جديدة: أصحاب حدقة العين الكبيرة أكثر ذكاء

حجم بؤبؤ العين يرتبط ارتباطا وثيقا باختلاف درجة الذكاء بين شخص وآخر

9/6/2021

توصلت دراسة جديدة إلى أن هناك ارتباطا بين حجم حدقة العين والقدرات المعرفية لدى الشخص.

ففي تقرير نشرته مجلة "موي إنتريسنتي" (muyinteresante) الإسبانية، تقول الكاتبة سارة روميرو إن هناك عوامل عدة تؤثر في اتساع حدقة العين مثل مشاعر الدهشة والانبهار، أو تناول بعض الأدوية، أو طبيعة الإضاءة من حولنا، ولكن دراسة علمية حديثة أوضحت أن حجم الحدقة قد يساعدنا على تحديد نسبة الذكاء البشري.

وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة إلى أن الحجم الطبيعي لحدقة العين قد يكون مرتبطا بـ"الذكاء السائل" (fluid intelligence)، وهو القدرة على حل المشكلات والتكيف مع المواقف الطارئة دون الاعتماد على المعارف المكتسبة سابقا.

حجم الحدقة والقدرات المعرفية

وتشير الدراسة إلى أن حجم بؤبؤ العين يرتبط ارتباطا وثيقا باختلاف درجة الذكاء بين شخص وآخر. يعني ذلك أنه كلما كان حجم الحدقة أكبر زاد معدل الذكاء، وهو ما خلصت إليه نتائج عدد من اختبارات التفكير والانتباه والذاكرة.

ففي 3 تجارب منفصلة شملت أكثر من 500 مشارك، وجد الباحثون أن حجم الحدقة في صفوف المشاركين الذين سجلوا أعلى الدرجات في الاختبارات المعرفية، كان أكبر بصورة واضحة من أولئك الذين سجلوا أدنى الدرجات.

ويشير مؤلف الدراسة إلى أن "اتساع حدقة العين يُستخدم كمؤشر على الجهد، وهي تقنية شاعت في الستينيات والسبعينيات على يد عالم النفس دانيال كانيمان. فعندما اكتشفنا علاقة بين حجم حدقة العين الطبيعي والذكاء لم نكن متأكدين إذا كانت النتائج حقيقية، أو ما الذي تعنيه".

وفي البداية، قام الباحثون بحساب متوسط ​​حجم الحدقة للمشاركين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، باستخدام جهاز تتبع مزود بكاميرا متصلة بجهاز حاسوب. وبوجه عام، يبلغ حجم حدقة العين الضيقة من 2 إلى 4 مليمترات، وتتسع في أقصى تقدير إلى 8 مليمترات.

بعد ذلك، كان على المشاركين إجراء سلسلة من الاختبارات المعرفية لتقييم قدرتهم على التركيز بعد محاولات متعمدة لتشتيت انتباههم، والتفكير في مشكلات جديدة، وتذكر معلومات لم يتعرضوا لها من قبل، وكان المختبر مظلما حتى لا تنقبض الحدقة استجابة للضوء.

ولقياس قطر بؤبؤ العين، استخدموا مقياس العين، وهو أداة تلتقط انعكاس الضوء من حدقة العين والقرنية باستخدام كاميرا عالية الدقة.

الحاجة إلى مزيد من البحوث

وأثبتت النتائج أن أولئك الذين لديهم حجم حدقة أكبر حققوا أداء أفضل في اختبارات الانتباه والذاكرة والتفكير. ويشير هذا إلى وجود صلة قوية بين الدماغ والعين، وهو الأمر الذي يأمل الباحثون دراسته بصورة أعمق مستقبلا.

ومع التقدم في السن، تميل الحدقة إلى أن تكون أصغر حجما وأكثر ضيقا، ولكن بغض النظر عن أعمار المشاركين، وجد الباحثون علاقة واضحة بين حجم الحدقة والقدرات المعرفية.

ومع ذلك، يقول مؤلفو الدراسة إن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لاستكشاف أبعاد هذه النتائج وتحديد سبب ارتباط حدقة العين بالذكاء السائل.

المصدر : موي إنتريسنتي

حول هذه القصة

الفواكه للحامل تزيد ذكاء وليدها

توصلت دراسة كندية حديثة إلى أن استهلاك المرأة الحامل للفواكه بكثرة خلال فترة الحمل يعزز التطور المعرفي والإدراكي ويرفع معدلات الذكاء لدى طفلها خلال السنة الأولى من الولادة.

29/5/2016

الرضاعة الطبيعية تحسن ذكاء الأطفال

كشفت دراسة أميركية حديثة أن تغذية الأطفال بالرضاعة الطبيعية خلال الشهر الأول من مولدهم تساهم في نمو مناطق معينة بأدمغتهم وتحسن ذكاءهم وتحصيلهم الدراسي في عمر السابعة.

1/8/2016

تعاطي الحشيش يقلل الذكاء

قالت دراسة كندية حديثة إن تدخين مخدر الحشيش يخفض معدل الذكاء، ويؤثر سلبيا على وظائف الدماغ ويؤدي إلى اختلال العقل.

7/10/2016

شرب الحامل للعرقسوس يقلل ذكاء وليدها

حذرت دراسة فنلندية حديثة النساء الحوامل من الإفراط في تناول مشروب العرقسوس، لخطورته على نمو الجنين وتأثيره على مستويات ذكاء الأطفال عند الكبر.

5/2/2017
المزيد من صحة

متى ستعترف الدول بلقاحات كورونا التي تُعطى خارجها؟

سعره 56 ألف دولار.. أميركا توافق على دواء جديد لمرضى ألزهايمر يشكل أملا للملايين فما هو؟

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز مدة شهر؟

هل تكره الحقن؟ تطوير لقاح لكورونا على شكل بخاخ

الأكثر قراءة

على وقع خلافات إسرائيلية بشأن "مسيرة الأعلام".. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وحملة اعتقالات بالضفة والقدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم (قسطل)

انهيار اقتصادي مؤلم.. هذا ما تنذر به فقاعة الأسعار العالمية

البنوك المركزية الرئيسية في العالم تصر على سياساتها النقدية المتساهلة (غيتي إيميجز)

يسيئون خلالها للإسلام ونبيه ومقدساته.. تاريخ "مسيرة الأعلام" في القدس وأسباب حرص المستوطنين على تنظيمها

يتعمّد المستوطنون إيقاع الأذى النفسي والمادي بالفلسطينيين خلال المسيرة (رويترز)

هل تأثر اليمين المتطرف في كندا بـ"ظاهرة ترامب" خلال حقبة ترودو؟.. شهادة مهاجرة مسلمة

اليمين المتطرف يتهم ترودو بالتعاطف المبالغ فيه مع المسلمين (الفرنسية)