أيهما أفضل البيض الأبيض أم البني؟ وهل هناك فرق في المغذيات بين النوعين؟ وأيهما أفضل طعما؟ وهل البيض المخصب أحسن تغذية؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير الشامل.

هل لون قشرة البيض يؤثر على المغذيات التي فيها؟

وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن سلالة الدجاجة تحدد لون بيضها. في المقابل، لا تختلف مستويات المغذيات بشكل كبير بين البيض الأبيض والبني.

أيهما أفضل البيض الأبيض أم البني؟

وفقا لمدرسة "هارفارد تي إتش تشان" (Harvard T.H. Chan) للصحة العامة، فإن البيض البني ليس مغذيا أكثر من البيض الأبيض.

هل هناك علاقة بين لون صفار البيض (المح) والقيمة الغذائية؟

وفقا لمدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فإن لون الصفار لا يعكس أيضا القيمة الغذائية، ولكنه يدل فقط على نوع علف الدواجن.

هل البيض المخصب أحسن تغذية من غير المخصب؟

وفقا لمدرسة هارفارد، لا توجد فروق غذائية بين البيض المخصب والبيض غير المخصب. معظم البيض المباع اليوم عقيم، فدجاج البيض لا تتم تربيته مع الديكة.

إذا كان البيض مخصبا وتم اكتشاف تطور الخلايا أثناء تعليب البيض، فإنه يتم التخلص منه.

التحقق من صلاحية البيضة عبر وضعها في كوب مليء بالماء (الجزيرة)

ما أهم عامل يؤثر على المغذيات في البيضة؟

الجواب هو حجم البيضة، وذلك بغض النظر عن لونها. فمثلا البيضة الكبيرة تحتوي على 90 سعرا حراريا و8 غرامات من البروتين، بينما تحتوي البيضة المتوسطة الحجم ​​على 60 سعرا حراريا و6 غرامات من البروتين.

هناك عوامل أخرى قد تلعب دورا، فمثلا أشارت دراسة إلى أن بيض الدجاج الذي يسمح له بالتجول في الخارج يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين "دي" (D) بسبب تعرض الدجاج لأشعة الشمس.

أيهما طعمه أفضل؟

لا يوجد دليل يشير إلى أن مذاق البيض الأبيض أفضل من البني أو العكس، والأمر يرجع إلى التفضيل الشخصي.

نصائح عند شراء البيض:

قم بشراء البيض المبرّد فقط.

اختر البيض الذي له قشر نظيف وغير متشقق.

بعد الشراء قم بتبريد البيض في أقرب وقت قدر الإمكان.

تجنب العبوات التي تحتوي على البيض المكسور، حيث يمكن أن تزيد من خطر التلوث الجرثومي.

تخلص من البيضة المكسورة إذا وجدت واحدة بعد الشراء.

قم بتبريد البيض على الفور في الكرتون عند 4 درجات مئوية أو أقل، في أبرد جزء من الثلاجة.

تجنب التخزين في الأبواب الجانبية حيث تختلف درجة الحرارة.

نصائح عند طهو البيض:

اطبخ البيض حتى يتماسك البياض والصفار، لمنع الأمراض التي تنقلها الأغذية.

يجب أن تصل درجة حرارة البيض عند طهوه إلى 72 درجة مئوية.

إذا كنت تستخدم وصفات تستعمل البيض النيء أو غير المطبوخ جيدا، فاستخدم البيض المبستر المعالج بالحرارة للقضاء على البكتيريا.

لا تترك البيض المطبوخ أو الأطباق التي يدخل البيض فيها بدرجة حرارة الغرفة لمدة تزيد على ساعتين.

اغسل يديك وأي سطح لامس البيض النيء، بالصابون والماء.

بيضة يوميا لا بأس بها

ووفقا لدراسة لباحثين من مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فيبدو أن استهلاك ما يصل إلى بيضة واحدة يوميا لا يرتبط بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال المؤلف الأول جان فيليب دروين شارتييه، الباحث الزائر في قسم التغذية "دراستنا تقدم أدلة دامغة تدعم عدم وجود ارتباط ملموس بين استهلاك البيض المعتدل وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وحلل الباحثون البيانات الصحية لـ173 ألفا و563 امرأة و90 ألفا و214 رجلا، كما أجرى الباحثون تحليلا لـ28 دراسة مع ما يصل إلى 1.7 مليون مشارك.

ولم يجد الباحثون أي ارتباط بين استهلاك البيض المعتدل وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.