تكثر تحذيرات كثيرة من البيض بادعاء احتوائه على كمية كبيرة من الكولسترول، الذي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، غير أن حقيقة البيض في واقع الأمر أفضل من ذلك.
أيهما أفضل البيض الأبيض أم البني؟ وهل هناك فرق في المغذيات بين النوعين؟ وأيهما أفضل طعما؟ وهل البيض المخصب أحسن تغذية؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير الشامل.
وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن سلالة الدجاجة تحدد لون بيضها. في المقابل، لا تختلف مستويات المغذيات بشكل كبير بين البيض الأبيض والبني.
وفقا لمدرسة "هارفارد تي إتش تشان" (Harvard T.H. Chan) للصحة العامة، فإن البيض البني ليس مغذيا أكثر من البيض الأبيض.
وفقا لمدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فإن لون الصفار لا يعكس أيضا القيمة الغذائية، ولكنه يدل فقط على نوع علف الدواجن.
وفقا لمدرسة هارفارد، لا توجد فروق غذائية بين البيض المخصب والبيض غير المخصب. معظم البيض المباع اليوم عقيم، فدجاج البيض لا تتم تربيته مع الديكة.
إذا كان البيض مخصبا وتم اكتشاف تطور الخلايا أثناء تعليب البيض، فإنه يتم التخلص منه.
الجواب هو حجم البيضة، وذلك بغض النظر عن لونها. فمثلا البيضة الكبيرة تحتوي على 90 سعرا حراريا و8 غرامات من البروتين، بينما تحتوي البيضة المتوسطة الحجم على 60 سعرا حراريا و6 غرامات من البروتين.
هناك عوامل أخرى قد تلعب دورا، فمثلا أشارت دراسة إلى أن بيض الدجاج الذي يسمح له بالتجول في الخارج يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين "دي" (D) بسبب تعرض الدجاج لأشعة الشمس.
لا يوجد دليل يشير إلى أن مذاق البيض الأبيض أفضل من البني أو العكس، والأمر يرجع إلى التفضيل الشخصي.
نصائح عند شراء البيض:
نصائح عند طهو البيض:
ووفقا لدراسة لباحثين من مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فيبدو أن استهلاك ما يصل إلى بيضة واحدة يوميا لا يرتبط بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال المؤلف الأول جان فيليب دروين شارتييه، الباحث الزائر في قسم التغذية "دراستنا تقدم أدلة دامغة تدعم عدم وجود ارتباط ملموس بين استهلاك البيض المعتدل وأمراض القلب والأوعية الدموية".
وحلل الباحثون البيانات الصحية لـ173 ألفا و563 امرأة و90 ألفا و214 رجلا، كما أجرى الباحثون تحليلا لـ28 دراسة مع ما يصل إلى 1.7 مليون مشارك.
ولم يجد الباحثون أي ارتباط بين استهلاك البيض المعتدل وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.