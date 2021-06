كيف يعمل لقاح عبدالله (Abdala) الكوبي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، ولماذا سمي بهذا الاسم، وما آخر المعطيات حول اللقاح الكوبي الآخر لكورونا "سوبيرانا 2″، وكيف تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع الخبر؟

أعلنت السلطات الصحية الكوبية، أن لقاح عبدالله المكون من 3 جرعات أثبت فعاليته بنسبة 92% ضد فيروس كورونا في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وفقا لتقرير في نيويورك تايمز (New York Times).

هذا الإعلان يضع لقاح عبدالله بين أكثر لقاحات "كوفيد-19" فاعلية في العالم، وفقا لبيانات من التجارب السريرية، مع معدل 95% للقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) الأميركي-الألماني، و94.1% للقاح "مودرنا" (Moderna) الأميركي، و91.6% للقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) الروسي.

مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (Center for Genetic Engineering and Biotechnology-CIGB). وتشرف شركة الأدوية البيولوجية "بيوكوبافارما" (BioCubaFarma) التي تديرها الدولة على مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

"سي آي جي بي-66" (CIGB-66).

ذكرت عدة مواقع إلكترونية أن اسم اللقاح اشتق من "مسرحية عبدالله" التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي، الراحل عام 1895 عن 42 عاما، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبدالله.

يعتمد لقاح عبدالله على تكنولوجيا وحدات "البروتين الفرعية" (Protein Subunit). وتشمل لقاحات الوحدات الفرعية فقط أجزاء الفيروس التي تحفز الجهاز المناعي على أفضل وجه.

ويحتوي هذا النوع من لقاحات "كوفيد-19" على بروتينات "الشوكة" (Spike) عديمة الضرر، وبمجرد أن يتعرف الجهاز المناعي إليها، فإنه يصنع الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء الدفاعية.

قالت شركة "بيوكوبافارما"، إن لقاحا آخر من إنتاجها اسمه "سوبيرانا 2" (Soberana 02)، لديه فعالية بنسبة 62% بعد جرعتين من الجرعات الثلاث المطلوبة، ومن المتوقع ظهور نتائج الجرعات الثلاث الكاملة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مدير المعهد فيثنتي بيريز للصحفيين إن هذه النتيجة "مريحة"، لأنها تشمل النسخ المتحورة من الفيروس المنتشرة حاليا في كوبا.

وبلغ هذا اللقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية، ومن المتوقع أن يحصل في أواخر يونيو/حزيران الجاري أو مطلع يوليو/تموز المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.

يعتمد لقاح "سوبيرانا 2" أيضا على تكنولوجيا وحدات "البروتين الفرعية".

معهد فينلي للقاحات (Instituto Finlay de Vacunas)، ويشرف عليه أيضا شركة الأدوية البيولوجية "بيوكوبافارما".

"فينلي إف آر 2" (FINLAY-FR-2).

