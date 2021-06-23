خلصت دراسة إلى أن شرب القهوة يقي من مشاكل الكبد في المراحل المتقدمة من العمر. وأعدّ الدراسة باحثون بقيادة أوليفر كيندي من جامعة ساوثهامبتون، ونُشرت في دورية "بي إم سي" للصحة العامة (BMC Public Health)، ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية و"الغارديان".

وقال الباحثون الذين درسوا التاريخ الطبي وحجم استهلاك القهوة لدى نصف مليون بريطاني، إن من يتناولون القهوة ينخفض لديهم احتمال الإصابة بأمراض الكبد المزمنة بنسبة 21% مقارنة بمن لا يتناولونها.

وأوضحت الدراسة أن مشروب القهوة يحتوي على مادتي "الكافيستول" (cafestol) و"القهويول" (kahweol) اللتين يعتقد أنهما تساعدان على الحدّ من الالتهاب الذي يمكن أن يضرّ بالكبد، وتوجد هاتان المادتان بمستويات مرتفعة في البن المطحون.

ومن ناحية أخرى، يُعتقد أن مادة الكافيين تعمل على مكافحة تندب الكبد.

وقال الباحث كيندي إن المزايا التي نراها قد تعني أن القهوة يمكن أن تقدّم علاجا وقائيا محتملا.

ويعتقد أن واحدا من بين كل 3 بريطانيين يعاني مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وتشيع هذه الحالة بين من يعانون زيادة الوزن.

ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى مرض الكبد المزمن الذي ينتج أيضا عن شرب الخمر بشراهة والتهاب الكبد الفيروسي.

ولكن الباحثين خلصوا إلى أنه يبدو أن القهوة يمكن أن تحدّ من حدوث هذه الحالة الخطرة، إذ إن احتمالية الوفاة بمرض الكبد المزمن تقل بنسبة 49% لدى من يتناولون القهوة بانتظام مقارنة بغيرهم.

وشملت الدراسة 494 ألفا و585 شخصا تراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما من دراسة "بيو بنك" (Biobank) بالمملكة المتحدة.

وخلصت الدراسة إلى أن أكثر من 3 أرباع المشاركين يتناولون القهوة بانتظام، بمعدل كوبين يوميا.

وتوصلت الدراسة إلى أن احتمال الإصابة بمرض الكبد المزمن تقل لدى من يتناولون القهوة بانتظام بنسبة 21%، كما تقل لديهم خطورة الإصابة بأكثر الأنواع شيوعا من سرطان الكبد.

ويبدو أن القهوة المطحونة، مثل الإسبريسو، أكثر فائدة، على الرغم من عدم التحقق من هذا الأمر بصورة كبيرة، إذ لا يوجد عدد كبير من المشاركين في الدراسة كانوا يتناولون هذا النوع من القهوة.

وتحتوي القهوة المطحونة على مادتي الكافيستول والقهويول اللتين أظهرت الدراسات في الحيوانات أنهما تحميان من مرض الكبد المزمن.

ومع ذلك، فإن جميع أنواع القهوة، وتشمل السريعة والخالية من الكافيين، مرتبطة بخفض احتمالات الإصابة بأمراض الكبد.