مصر تعلن جاهزيتها لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميا من لقاح كورونا

القاهرة– قالت الحكومة المصرية إنها جاهزة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين جرعة في اليوم الواحد.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، أول أمس الأحد، مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا"، لمتابعة التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات.

وبلغت تكلفة الخطوط الجديدة لإنتاج اللقاحات نحو 17 مليون دولار، فضلا عن 5 ملايين دولار تكلفة الإنشاءات، وفق بيان رسمي لوزارة الصحة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أول إنتاج مصري للقاح كورونا من خطوط الإنتاج الجديدة، معتبرا إياها أكبر مجمع لتصنيع اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح، في تصريحات متلفزة، أن المصنع الجديد يضم 8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، حسب تأكيده.

وأضاف مجاهد أن من المقرر تصنيع جميع لقاحات شلل الأطفال، ولقاح بكتيريا المكورات الرئوية بالتعاون مع الشركات الأوروبية من خلال خطوط الإنتاج الجديدة.

وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، خطتها لتصنيع 3 أنواع من اللقاحات مع الربع الأخير من 2022، لتحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير.

تعاقد مع الصين

وصرّح رئيس غرفة الدواء، أحمد العزبي، بأن مصر تعاقدت مع الصين على تصنيع اللقاح الصيني "سينوفاك" (Sinovac) من خلال شركة فاكسيرا، وكذلك تعاقدت على إنتاج اللقاح الروسي، مضيفا أن اللقاح المصري سيصنع بعد الانتهاء من التجارب عليه.

وفي أوئل الشهر الجاري، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن حصول 2.5 مليون مواطن على لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم، في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويبلغ عدد سكان مصر وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء -جهة رسمية- 101 مليون نسمة، ما يعني أن نسبة من تلقوا لقاح كورونا أقل من 2.5% من عدد السكان.

وحتى الآن، تلقت القاهرة نحو 5.6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا وهي "أسترازينيكا" (Astrazeneca)، و"سينوفارم" (Sinopharm)، وسينوفاك.

ورغم شروع مصر في إنتاج لقاحات كورونا فإن مستشار الرئيس لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، أعلن قبل 3 أيام قرب وصول 25 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" (Johnson & johnson).

كذلك أعلنت وزيرة الصحة أن 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفق بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الحالات التي سُجلت إصابتها بفيروس كورونا المستجد 276 ألفا و756 حالة، من ضمنهم 205 آلاف و157 تعافوا، و15 ألفا و829 حالة وفاة.

تشكيك

ومنذ بداية جائحة كورونا برزت الشكوك في الأرقام التي تعلنها الحكومة المصرية لحالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها وزارة الصحة المصرية لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد.

وأضاف أن الحكومة المصرية قررت أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين بخاصة المصابين بأمراض معقدة ومن في حالة حرجة.