الدوحة – قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عبر الدعم المستمر من قطر يمكننا أن نبني مستقبلا أكثر أمانا وعدلا وصحة للناس في أفريقيا والعالم.

وجاء تصريحات أدهانوم اليوم الاثنين في اليوم الأول من منتدى قطر الاقتصادي الذي افتتحه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويعقد المنتدى بالتعاون مع بلومبيرغ تحت شعار "آفاق جديدة للغد"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ويستمر 3 أيام، وسط مشاركة محلية وعالمية كبيرة.

وقال أدهانوم إنه حتى وقت قريب لم تشهد أفريقيا نفس المستوى من الدمار الناجم عن وباء (فيروس كورونا المستجد) "كوفيد-19" الذي شهدته مناطق أخرى، ولكن حاليا يظهر أن أفريقيا تشهد ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا وهي تواجهها دون لقاحات.

وذكر أنه مع دعم مبادرة كوفاكس COVAX -وهي مبادرة عالمية تهدف إلى الوصول العادل إلى لقاحات "كوفيد-19"- بدأت 52 دولة في أفريقيا بإعطاء تطعيم كورونا، لكن حتى الآن تم إعطاء 40 مليون جرعة من اللقاح، أو أقل من 2% من عدد سكان القارة.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية هدفت لدعم كل دولة لتلقيح 10% من سكانها على الأقل بحلول سبتمبر/أيلول، و40% على الأقل بنهاية العام، و70% على الأقل بحلول يونيو/حزيران العام القادم.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يعملون ليلا ونهارا لتأمين الوصول للمزيد من جرعات لقاح كورونا والإنتاج لتحقيق هذا الهدف.

وقال: لا يمكن لأفريقيا أن تعتمد على الاستيراد فقط للحصول على اللقاحات، يجب أن نبني قدرة (لإنتاج) ليس فقط للقاحات كورونا، بل للقاحات الأخرى والمنتجات الطبية.

وتشير المعطيات إلى أن الأشخاص في الدول والمناطق الأكثر ثراء يتلقون التلقيح أسرع بـ 30 مرة من الأشخاص في الدول التي لديها أقل دخل.

وتقول منظمة الصحة إن 10 دول في العالم تلقت 75% من كمية اللقاحات التي تم إعطاؤها حتى الآن. بالمقابل فقط 0.3% من اللقاحات ذهبت للدول الأقل دخلا.

وقال أدهانوم إن العالم على حافة كارثة من الفشل الأخلاقي.

وأدى الارتفاع الكبير في حالات ووفيات كورونا بالهند وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية إلى رسم صورة مظلمة. وقارة أفريقيا خاصة في مشكلة، إذ إنها تلقت فقط 1% من اللقاحات المتاحة.

وتعتمد أفريقيا بشكل كبير على الاستيراد من الهند لتأمين لقاحات كورنا، ولكن الأخيرة أوقفت تصدير اللقاحات.

وتستكشف هذه القارة خيارات جديدة لحماية عدد سكانها البالغ 1.2 مليار نسمة. وأعلنت مؤسسة ماستر كارد أنها ستوفر 1.3 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة، بالشراكة مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويجب تسريع الإنتاج العالمي للقاحات وجعله بأسعار معقولة أكثر.

في الوقت الحالي، وافقت بعض الدول الغنية على مشاركة لقاحاتها مع مبادرة كوفاكس.

وأيضا عرضت منظمة التجارة العالمية رفعا لحقوق الملكية الفكرية على إنتاج اللقاحات، وهذا تدعمه الولايات المتحدة والهند وجنوب أفريقيا والدول النامية، ولكن يعارضه الاتحاد الأوروبي والشركات الدوائية، وفقا لبلومبيرغ.

