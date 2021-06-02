كانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط بدأت تجربة تطبيق الهواتف المحمولة "جواز السفر الرقمي"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

ما هو جواز سفر كوفيد الرقمي؟ كيف يعمل؟ وما طريقة إصداره؟ وما المطلوب من المسافر للحصول عليه؟ وهل ستطبقه الدول العربية؟ وما أحدث شروط السفر إلى الدول العربية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير المفصل.

ما هو جواز السفر الرقمي؟

المستند اسمه "جواز سفر اللقاح" أو "شهادة التطعيم"، وسيصدر بصورة رقمية أو ورقية، وسيظهر ما إذا كان الأشخاص قد حصلوا على لقاح كورونا.

ما المعلومات التي ستتضمنها جوازات سفر اللقاح؟

نوع اللقاح مثل لقاح "سبوتنيك في" (Sputnik V) الروسي ولقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford) البريطاني ولقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) الأميركي الألماني، ولقاح "مودرنا" (moderna) الأميركي، ولقاح "نوفافاكس" (Novavax) الأميركي، ولقاح شركة "جونسون آند جونسون" (The Johnson & Johnson) الأميركي، ولقاح شركة "سينوفارم" (Sinopharm) الصيني، وغيرها.

كذلك يشمل جواز السفر مكان التلقيح وعدد الجرعات.

ويشمل جواز سفر كوفيد الفحوص مثل فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل" "بي سي آر" (PCR) (Polymerase chain reaction)، وفحوص الأجسام المضادة (Antigen-Tests)، وذلك وفقا لتقرير في الأناضول.

إنفوغراف من موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" يظهر خطوط الطيران التي بدأت تجريب جواز سفره الصحي (إياتا)

ما موقف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" من جواز السفر الرقمي؟

يؤيد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" هذه الفكرة، وقد أطلق مبادرة "إياتا ترافل باس" (IATA Travel Pass) التي يشرح عنها في موقعه الإلكتروني، قائلا إنه لإعادة فتح الحدود دون الحجر الصحي وإعادة تشغيل الطيران، يجب أن تكون الحكومات واثقة من أنها تخفف بوجه فعال من مخاطر نقل "كوفيد-19″، وهذا يعني الحصول على معلومات دقيقة عن الحالة الصحية للركاب "كوفيد-19".

ويضيف أنه يعد بإعلام الركاب بالاختبارات واللقاحات وغيرها من الإجراءات التي يحتاجون إليها قبل السفر، وبإعطائهم تفاصيل عن الأماكن التي يمكنهم إجراء الاختبار فيها. ويوضح أن منحهم القدرة على مشاركة نتائج الاختبارات والتطعيم الخاصة بهم بطريقة يمكن التحقق منها وآمنة وتحمي الخصوصية هو مفتاح إعطاء الحكومات الثقة لفتح الحدود. ولمواجهة هذا التحدي، أطلق اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا ترافل باس".

وقبل أيام حذر الاتحاد من فوضى محتملة في المطارات العالمية ما لم تتحرك الحكومات بسرعة لاعتماد جواز السفر الصحي الرقمي.

وقال "إياتا" في تقرير "دون حلّ رقمي لفحوص فيروس كورونا يمكن أن نرى احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في المطارات في الأفق".

وأضاف التقرير "متوسط أوقات انتظار المسافرين واستقبالهم تضاعف عما كان عليه قبل الأزمة خلال وقت الذروة، وبلغ 3 ساعات وهذا غير مقبول".

وأوضح أن إجراءات السفر لكل رحلة كانت تستغرق من الراكب 1.5 ساعة في المتوسط، قبل الجائحة، بما يشمل تسجيل الوصول، وإنهاء إجراءات الأمن، ومراقبة الحدود، والجمارك، والمطالبة بالأمتعة.

وتابع "تشير البيانات الحالية إلى أن أوقات إجراءات المطارات قد تضاعفت إلى 3 ساعات خلال وقت الذروة، مع حركة المرور بنسبة 30% فقط".

وقال "يمكن أن يبلغ الوقت المستغرق في عمليات المطار 5.5 ساعات لكل رحلة، عند ارتفاع مستويات حركة المرور حتى 75%، و8 ساعات انتظار لكل رحلة مع وصول مستويات حركة مرور الرحلات إلى 100% مقارنة مع الحركة المسجلة قبل الجائحة".

وذكر التقرير أن إجراءات تسجيل الوصول تستغرق حاليا أطول وقت، إذ تفحص أوراق اعتماد صحة السفر بصورة أساسية باعتبارها مستندات ورقية.

الخطوط الجوية القطرية أول من طبقه في الشرق الأوسط

كانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط بدأت تجربة تطبيق الهواتف المحمولة "جواز السفر الرقمي"، وذلك بالتعاون مع إياتا، ووزارة الصحة العامة في قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، في 11 مارس/آذار الماضي.

وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، "إننا من أشد الداعمين لاستخدام حلول رقمية في قطاع الطيران لمساعدة المسافرين على السفر بأمان وسلامة في ظل القيود المعقدة والمتغيرة باستمرار في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف "نحن نثق بمصداقية جواز السفر الرقمي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي بوصفه الحل الأكثر ابتكارا وموثوقية في قطاع الطيران، وذلك بسبب قدرته الفائقة على الامتثال لخصوصية البيانات واحتوائه على تحديثات مستمرة بشأن قيود الدخول إلى الدول، فضلا عن قدرته على تقديم حلول متكاملة، كذلك نفتخر بأننا في طليعة الشركات التي تلتزم استخدام أحدث الحلول المبتكرة، وأننا شركة الطيران الأولى في الشرق الأوسط وواحدة من أوائل شركات الطيران في العالم التي تجرب هذه التكنولوجيا المبتكرة".

واختتم الباكر بالقول "مع الأنظمة الصارمة لخصوصية البيانات فإن جواز السفر الرقمي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي يعدّ خطوة مهمة في سبيل تأكيد نجاح وفعالية المعايير العالمية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي لجواز السفر الرقمي".

جواز السفر الرقمي في الدول العربية

حتى اللحظة فإن جواز السفر الرقمي في الدول العربية لم يطبق بصورة رسمية أو كاملة أو كمتطلب إجباري للسفر، وكما أسلفنا فإن قطر كانت رائدة في تجربته. ولكن العديد من الدول العربية حاليا تطلب شروطا صحية معينة، وهي قد تكون فعليا نوعا من جواز السفر الصحي. ففحوص كورونا التي يجب إظهارها عند السفر والتطعيمات هي المعلومات نفسها التي ستكون مشمولة في الجواز الرقمي الصحي.

ما أحدث شروط السفر إلى الدول العربية؟

وهذه أحدث شروط السفر إلى بعض الدول العربية، حتى تاريخ اليوم الأربعاء الثاني من يونيو/حزيران. هذه المعلومات من مصادر ومواقع إلكترونية وهي للاسترشاد فقط، وللتثبت من شروط السفر الصحية يرجى مراجعة الجهات الرسمية في الدولة التي تنوي السفر إليها.

قطر

يلزم جميع القادمين إلى دولة قطر الذين حصلوا على شهادة خلو من الفيروس لا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 48 ساعة قبل السفر بالتوقيع على تعهد رسمي بالتزام الحجر المنزلي مدة أسبوع، علما بأن حالة الشخص في تطبيق "احتراز" ستكون باللون الأصفر أي أنه ملزم بالحجر الصحي.

وتعتمد الإجراءات على مكان قدوم الشخص، وهل تلقى التطعيم أو لا. فمثلا القادمون إلى دولة قطر من الدول التي لم يرد ذكرها في دول القائمة الخضراء ممن لم يحصلوا على اللقاح أو لم يصابوا بـ"كوفيد-19″ يطلب منهم الحصول على نتيجة فحص مسحة "كوفيد-19" (بي سي آر) سلبية من مركز صحي معتمد لدى وزارة الصحة المحلية في بلد المغادرة في غضون 72 ساعة قبل وصولهم إلى دولة قطر. ويمكن أن تخضع بعض الفئات لإجراء فحص "كوفيد-19″ عند الوصول إلى المطار حسب ما تحدد وزارة الصحة العامة.

ثم يخضعون لحجر فندقي على نفقتهم الخاصة مدة أسبوع، على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لـ"اكتشف قطر" قبل الوصول إلى دولة قطر. وبعد ذلك يتم إجراء فحص فيروس كورونا في اليوم السادس من إقامتهم في الفندق.

إذا كانت النتيجة سلبية، فإن مدة الحجر تنتهي بانتهاء الأسبوع، وتتغير حالة الشخص في تطبيق احتراز إلى اللون الأخضر، أما إذا كانت النتيجة إيجابية، فينقل الشخص إلى العزل في أحد المرافق المخصصة لذلك.

وللحصول على تفصيلات إجراءات السفر إلى قطر اضغط على هذا الرابط.

لبنان

على المسافرين القادمين إظهار نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" على أن تكون صادرة في مدة أقصاها 96 ساعة من موعد وصولهم إلى مكاتب تسجيل الوصول، وينبغي أن تكون النتيجة صادرة من مختبر معتمد ومعترف به من سلطات وجهة المغادرة. وقد يتم إجراء فحص "بي سي آر" ثانٍ لبعض الفئات بعد الوصول، ويعفى المسافرون الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح في دول مختارة من إظهار شهادة فحص "بي سي آر" قبل السفر.

مصر

يجب على الركاب القادمين من البلدان التي أبلغت عن حالات الإصابة بمتحورات "كوفيد-19" الجديدة إجراء اختبار عند الوصول.

وعلى جميع المسافرين الذين تزيد أعمارهم على 6 سنوات إبراز نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" على أن تكون صادرة قبل 72 ساعة (96 ساعة في بعض الحالات) من موعد الوصول.

المغرب

لا يطلب من السياح الحجر الصحي ولكن يجب أن يكون لديهم حجز فندقي مؤكد، وعليهم إظهار نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" على أن تكون صادرة خلال 72 ساعة بحد أقصى من موعد المغادرة للدخول إلى المغرب.

السعودية

على جميع المسافرين (باستثتاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات) غير السعوديين القادمين إلى المملكة العربية السعودية تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" صادرة من مختبر معتمد خلال مدة أقصاها 72 ساعة قبل موعد المغادرة. واعتبارا من 20 مايو/أيار ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوص إضافية لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم بصورة كاملة أو لا يعدّون "محصنين".

الكويت

على جميع المسافرين إظهار شهادة سلبية لفحص "بي سي آر" على أن تكون صالحة لمدة 72 ساعة من تاريخ إجرائها، ويعفى الأشخاص "الذين لم يتلقوا اللقاح" أو "تعافوا من الفيروس" من الحجر الصحي بشرط إظهار نتيجة فحص "بي سي آر" قبل 72 ساعة من موعد الوصول.

السودان

على المسافرين القادمين إحضار نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" على أن تكون صادرة قبل 96 ساعة بحد أقصى من موعد الرحلة (72 ساعة للقادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وهولندا)، ويعفى الأطفال دون 6 سنوات.

الأردن

على المسافرين القادمين إظهار نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" على أن تكون صادرة خلال مدة أقصاها 72 ساعة من موعد الوصول.

وبدءا من أول يونيو/حزيران لن يتعين على القادمين الذين تلقوا اللقاح إجراء فحص "بي سي آر"، ولكن عليهم إظهار شهادة تؤكد تلقيهم اللقاح.

الإمارات العربية

تعتمد متطلبات الفحوص على الإمارة التي يصل إليها المسافر. وعادة، يشمل ذلك شهادة بنتيجة سلبية لفحص "بي سي آر"، على أن يتم إجراؤه في مدة أقصاها 72 أو 96 ساعة من موعد المغادرة، وفي بعض الحالات يتعين إجراء فحص آخر عند الوصول. وسيخضع الأطفال في الفئة الأولى المحددة في الأعلى لفحص "بي سي آر" إلزامي عند الوصول.

عُمان

يطلب من المسافرين تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" على أن تكون صادرة خلال مدة أقصاها 72 ساعة من موعد الوصول للدخول إلى عمان، وعليهم أيضا إجراء فحص آخر عند انتهاء الحجر الذي يستمر 7 أيام.

البحرين

لن يطلب من المسافرين الذين تلقوا اللقاح من دول مجلس التعاون الخليجي الحجر الصحي عند الوصول. وقد يعفى القادمون من البلدان التي لا تصنف ضمن قائمة "القائمة الحمراء" الذين تلقوا اللقاح وذلك حسب شهادة اللقاح ومكان إصدارها. ويجب على أغلبية المسافرين الآخرين التزام الحجر الصحي مدة 10 أيام.

قد تختلف متطلبات الحجر الصحي وفحص "كوفيد-19" حسب بلدهم وحالة التطعيم ونوع شهادة اللقاح والمنشأة الصحية التي أصدرتها.

وفي مايو/أيار أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية أنها بدأت تجربة جواز السفر الصحي الخاص بالاتحاد الدولي للطيران (إياتا)، على رحلاتها إلى لندن وأثينا وسنغافورة. وجاء ذلك في بيان للشركة الحكومية أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ونقلته الأناضول.