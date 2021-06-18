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بعد الفطر الأسود والأبيض والأصفر لدى مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″؛ سجلت الهند أول إصابة بمرض "الفطر الأخضر" (green fungus)، فما هذا المرض؟
تم تشخيص رجل يبلغ من العمر 34 عاما من إندور في ولاية ماديا براديش، وذلك بأول حالة معروفة في الهند من عدوى "الفطريات الخضراء"، وتم نقله جوا إلى مستشفى في مومباي لتلقي العلاج، وذلك وفقا لتقرير في "الإندبندنت" (Independent).
وتم نقل الناجي من كوفيد-19 يوم الاثنين إلى مستشفى هندوجا في مومباي بولاية ماهاراشترا، بعد أن أظهرت الاختبارات التي أجراها وجود فطر أخضر، يعرف أيضا باسم داء الرشاشيات.
وقد قال مسؤولو الإحصاءات الصحية في المنطقة عن هذه الحالة أنها "على الأرجح أول حالة في الهند لمثل هذا المرض".
وقال الدكتور رافي دوسي -رئيس قسم أمراض الصدر في معهد "سري أوروبيندو" للعلوم الطبية في إندور- لوسائل الإعلام "خضع الرجل الذي يشتبه في إصابته بعدوى الفطريات السوداء (فطر الغشاء المخاطي) لاختبار، وبعد ذلك تم اكتشاف أنه أصيب بعدوى الفطريات الخضراء (داء الرشاشيات) في الجيوب الأنفية والرئتين والدم".
وأضاف أن المريض تعافى من كوفيد-19، ولكن بعد ذلك "بدأ يعاني من نزيف في الأنف وارتفاع في درجة الحرارة. كما أنه أصبح ضعيفا جدا بسبب فقدان الوزن ".
الفطر الأخضر هو عدوى فطرية، تعرف أيضا باسم "داء الرشاشيات" (Aspergillosis). ووفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن هذا المرض يسببه فطر الرشاشيات، وهو عفن شائع، يعيش في الداخل والخارج.
وهناك أنواع مختلفة من داء الرشاشيات، وبعض الأنواع تكون خفيفة، لكن بعضها خطيرة جدا.
يمكن أن يصاب الناس بالفطر الأخضر عن طريق استنشاق أبواغ الرشاشيات المجهرية من البيئة. ويتنفس معظم الناس أبواغ الرشاشيات كل يوم دون أن يمرضوا؛ ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الرئة هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية بسبب الرشاشيات.
لا. لا يمكن أن ينتشر الفطر الأخضر من الرئتين بين الأشخاص أو بين البشر والحيوانات.
أعراض داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي مع أعراض الربو، بما في ذلك:
أعراض التهاب الجيوب الأنفية الرشاشياتي التحسسي:
أعراض أسبيرغيلوما
أعراض داء الرشاشيات الرئوي المزمن:
عادة ما يحدث في الأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات طبية أخرى، لذلك قد يكون من الصعب معرفة الأعراض المرتبطة بعدوى الرشاشيات. ومع ذلك، فإن أعراض داء الرشاشيات الغازية في الرئتين تشمل:
غالبا ما يحدث داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي لدى الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي أو الربو.
وعادة ما يصيب أسبيرغيلوما الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة الأخرى مثل السل.
ويحدث داء الرشاشيات الرئوي المزمن عادة في الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة الأخرى، بما في ذلك السل أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو الساركويد.
ويؤثر داء الرشاشيات الغازي على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع الخلايا الجذعية أو زرع الأعضاء، أو الذين يتلقون العلاج الكيميائي للسرطان، أو يتناولون جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات. وتم ملاحظة داء الرشاشيات الغازي بين مرضى الإنفلونزا الوخيمة في المستشفى.
وفقا للمراكز الأميركية من الصعب تجنب تنفس جراثيم الرشاشيات لأن الفطريات شائعة في البيئة. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، قد تكون هناك بعض الطرق لتقليل فرص إصابتهم بعدوى الرشاشيات الشديدة.
ومن المهم ملاحظة أنه على الرغم من التوصية بهذه الإجراءات، إلا أنها لم تثبت أنها تمنع داء الرشاشيات.