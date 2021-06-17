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صحة

الزبادي يزودك بالبروتين والكالسيوم والبكتيريا المفيدة

17/6/2021

يعتبر الزبادي من أكثر المنتجات الغذائية شهرة، وهو طعام غني بالعناصر المفيدة للجسم، كما أنه وجبة يسهل تناولها في أي مكان، فما أبرز فوائده؟

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "بسيكلوخيا إي منتي" الإسبانية، يستعرض الكاتب ناحوم روبيو أبرز الفوائد الصحية والغذائية للزبادي.

نسبة عالية من العناصر الغذائية

أحد أهم أسباب استهلاك الزبادي على نطاق واسع هو أنه وجبة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، حيث إنه أحد أفضل مصادر الكالسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على صحة العظام. كما أنه غني بفيتامين "بي 12" (B12) والفوسفور والبوتاسيوم.

نسبة عالية من البروتين

يحتوي الزبادي نسبة عالية من البروتينات التي تزودنا بالطاقة، وتساعد على تنظيم الشهية لأنها تزيد من إنتاج الهرمونات التي تشعرنا بالشبع. كما أن الفائدة الرئيسية من تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات هي زيادة كتلة العضلات والحفاظ عليها.

وتكتسب البروتينات الموجودة في الزبادي قيمة بيولوجية عالية لأنها توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحماض الأمينية والوحدات الأساسية لإنتاج البروتينات الأخرى. هذا الأمر يجعل الزبادي وجبة أساسية في أي نظام غذائي قليل البروتين.

العناية بالجهاز الهضمي

أحد أبرز فوائد الزبادي أنه يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث إنه غني بالبروبيوتيك probiotic، وهي كائنات حية دقيقة مفيدة للصحة.

وكلما زادت البكتيريا المعوية intestinal flora في الأمعاء، كانت عملية الهضم أفضل، مع تقليل حالات الإمساك والإسهال.

الوقاية من هشاشة العظام

يساعد الزبادي على الوقاية من هشاشة العظام بفضل احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

وجبة خفيفة بعد النشاط البدني

الزبادي يزود الجسم بالبروتين والطاقة بعد النشاط البدني، وهو أفضل طبعا من تناول قطعة من الكاتو بعد التمرين.

كم علبة زبادي يوميا؟

يتناول البعض الزبادي في كل وجبة تقريبا، لكن أغلب الناس يأكلون ما بين 3 و4 علب أسبوعيا، العلبة وزنها حوالي 170 غراما.

وفي النهاية يوصي الكاتب بتناول علبة زبادي واحدة على الأقل يوميا، ومن الأفضل أن تكون بدون سكر أو أي إضافات أخرى.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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