يمثّل التفاح مصدرا للألياف النباتية والبيتاكاروتين والفيتامينات والمعادن، وتناول هذه الفاكهة كاملة يساعد على إنقاص الوزن

الفاكهة الطازجة جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي والمتوازن؛ نظرا لاحتوائها على الألياف النباتية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويعزز تناولها الشعور بالشبع.

وفي هذا التقرير -الذي نشره موقع "آف بي ري" الروسي- استعرضت الكاتبة إيفدوكيموفا إيرينا قائمة بالفواكه التي تبين أنها مفيدة أكثر من غيرها في إنقاص الوزن وبالتالي التخلص من الكرش والدهون الزائدة في الجسم.

ونؤكد هنا أن هذه القائمة للاسترشاد، ولا شيء يغني عن تناول غذاء متوازن والتحلي بالنشاط الجسدي للتخلص من الوزن.

البطيخ

يعتبر البطيخ من الفواكه الغنية بالماء والفيتامينات التي تخلق شعورا بالامتلاء وتساعد على فقدان الوزن. ويحتوي البطيخ على "الليكوبين" (lycopene)، وهي المادة التي تمنح هذه الفاكهة لونها الأحمر وقد تساعد بالتحكم بسكر الدم.

التفاح

يمثّل التفاح مصدرا للألياف النباتية والبيتاكاروتين والفيتامينات والمعادن، وتناوله يساعد على إنقاص الوزن.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون هذه الفاكهة بانتظام يتمتعون بمؤشر كتلة جسم طبيعي وأقل عرضة لزيادة الوزن.

فالتفاح غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تحييد "الجذور الحرة" (free radicals) (التي تلعب دورا في الشيخوخة وتطور العديد من الأمراض)، وتعمل أيضا على منع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويوصي خبراء التغذية بتناول تفاحة واحدة على الأقل يوميا في وجبة الإفطار أو قبل الغداء.

البرتقال

يُنصح بتضمين البرتقال في النظام الغذائي، وباستهلاك البرتقال الكامل وتجنب العصائر المعلّبة وحتى الطازجة؛ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر دون ألياف غذائية ولا تساعد على الشعور بالشبع.

الرمان

يعرف الرمان بتركيبته الغنية بمضادات الأكسدة مثل "الأنثوسيانين" (anthocyanins) و"البوليفينول" (polyphenols) و"الفلافونويد" (flavonoids) وهي قد تعمل على تسريع حرق الدهون وحماية أغشية الخلايا من التأكسد.

الكيوي

قد يقلل الكيوي من مستوى الدهون الثلاثية الضارة، وهو غني بفيتامين "سي" (C).

الفراولة

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم وتحتوي على أصباغ تكافح تصلب الشرايين. وينصح خبراء التغذية بتناول 6 أو 7 حبات من الفراولة الطازجة بشكل يومي.

الخوخيات

مثل الخوخ والمشمش والكرز والبرقوق، وهي تساعد على تخفيض مستويات الدهون الضارة، كما تسهم في الشعور بالشبع؛ لذلك ينصح بإدراجها في النظام الغذائي لتجنب الإفراط في تناول الطعام.