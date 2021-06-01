كشف باحثون أن الأطفال في السيارة أكثر عرضة لضربة الشمس من غيرهم، ولكن لماذا؟
تصل درجة الحرارة في بعض الدول العربية هذه الأيام إلى 50 درجة مئوية، فكيف تقي نفسك من ضربة الشمس، وما الفرق بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري؟ الإجابات في هذا التقرير…
مع حلول الصيف، تواجه العديد من الدول درجات حرارة شديدة، وتسجل العديد من الدول العربية درجات حرارة تتجاوز 40 وقد تصل إلى الـ50.
وعن أضرار هذا الارتفاع، قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد المصرية الدكتور أحمد محروس -في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الاثنين- إنه "خلال موجات الطقس الحار فإن المواطن يكون معرضا لأضرار صحية ناجمة عن الحرارة المرتفعة على جسم الإنسان، مثل ضربة الشمس، وهي من أشد الأضرار الناجمة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، وجفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي المركزي، متمثلا في الصداع والتهيج والدوخة والارتباك، مع سرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانا فقدان الوعي، ويمكن أن تكون قاتلة فهي تتطلب رعاية طبية عاجلة".
ووجه محروس "بالابتعاد عن حرارة الشمس خلال الموجة الحارة قدر الإمكان، خاصة وقت الظهيرة، ومحاولة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، ومن الأفضل عدم خروج مرضى ضغط الدم والسكري والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، إلا للضرورة، خصوصا في ظل الفترة الحالية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد".
ووفقا لتقرير للدكتور محمد فرجي، وهو أستاذ مساعد لعلم طب العائلة ومدير الرعاية الأولية والمهارات الإكلينكية في كلية طب وايل كورنيل في قطر، فإن البشر يمتلكون نظاما معقدا للتحكم في درجة حرارة الجسم، بحيث يحتفظ هذا النظام باستمرار بدرجة حرارة الجسم الداخلية في حدود حوالي 5 درجات، حتى في أشد حالات التذبذب في درجات حرارة الجو من حولنا.
وهناك الكثير من العمليات التي تحدث معا لإبقاء درجة حرارة الجسم في هذا النطاق، أعلى أو أقل قليلا من 36.8 درجة مئوية، وهذه العمليات مجتمعة تعرف بتنظيم الحرارة، وتشبه هذه العملية وجود ثرموستات داخلي في الجسم. فعندما ترتفع درجة حرارة الجو بشدة، تدار مكيفات الهواء داخل أجسامنا، فتفرز أجسامنا عرقا وتحمر بشرتنا حيث يجتمع الدم في سطح الجلد للتخلص من الحرارة.
أما بالنسبة للانخفاض الشديد في درجة الحرارة، فتبدأ مدفأة أجسامنا في العمل فيتحرك الدم إلى داخل أجسامنا للحد من تعرضه للبرودة. ومع فرط السخونة أو البرودة في الجو، تتسارع بشدة عمليات تنظيم الحرارة داخل الجسم، وفي بعض الأحيان لا يمكنها الاستمرار.
ومن الضروري أن ندرك هذه الحقيقة في الوقت الذي ندخل فيه بفصل الصيف حيث الحرارة الشديدة والرطوبة الزائدة. وفي هذه الأوقات، يمكن أن تتعرض صحتنا، بل حياتنا، إلى خطر ضربات الحرارة.
وقال الدكتور فرجي إنه عند تعرض الخلايا لحرارة شديدة، أعلى من 41.1 مئوية، تبدأ الخلايا في التصدع والتفكك. في أشد الحالات خطورة، تتسبب الحرارة في تغيير طبيعة البروتين داخل الخلايا والانصهار الفعلي للعناصر البنائية إلى جانب تداعيات أخرى. وتؤدي هذه التغيرات الميكروسكوبية بدورها إلى انهيار القلب والدورة الدموية، وحدوث فشل عام في وظائف الأعضاء، وأخيرا الوفاة.
وعند حدوث ارتفاع في درجة حرارة الجو المحيط، يتعامل الجسم البشري مع هذا الارتفاع من خلال مجموعة من الطرق. ويعتبر إشعاع الحرارة -وذلك من خلال بث الحرارة في الجو عن طريق الجلد- هو الطريقة الرئيسية التي يتخلص بها الجسم من الحرارة عند الارتفاع البسيط في درجات الحرارة. ولكن عند الارتفاع الشديد في درجات حرارة الجو، تكون أهم وسيلة يتخلص الجسم بها من الحرارة هي التبخر، وذلك عبر التعرق.
"الإجهاد الحراري" (Heat exhaustion) حالة تسبق ضربة الشمس (Heatstroke)، ويمكن أن تتطور إليها، وعموما لا يعد الإجهاد الحراري خطيرا إذا جرى تبريد الشخص خلال 30 دقيقة، أما إذا تطور إلى ضربة شمس فيجب طلب الإسعاف.
ما علامات الإجهاد الحراري؟
غالبا ما تكون الأعراض هي نفسها عند البالغين والأطفال، ولكن الأطفال قد يصابون بارتخاء ونعاس، وذلك وفقا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.
ما الإسعافات الأولية للإجهاد الحراري؟
ضربة الحر أو ضربة الشمس هي ظرف صحي خطير ناجم عن التعرض لمصدر حرارة (مثل أشعة الشمس) لفترة طويلة، أو القيام بنشاط جسمي في جو حار. ويعتبر الشخص مصابا بضربة الحر إذا تجاوزت حرارته 40 مئوية. ورغم أن الجسم لديه آليات لخفض درجة حرارة الجسم فإنه يفشل في ذلك في حالة الإصابة بضربة الحر، مما يؤدي إلى بقاء درجة حرارة الجسم مرتفعة.
وقد يؤدي الارتفاع في درجة الحرارة إلى حدوث تشنجات لدى المصاب، كما قد يصاب بالإنهاك الحراري الذي تشمل أعراضه التعرق الشديد والغثيان والدوار. ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة الجسم، فإن الضرر قد يصل إلى الدماغ والكلى والعضلات، مما يسبب عواقب خطيرة على الصحة وقد يسبب الوفاة.
أعراض ضربة الشمس:
الإسعافات الأولية لضربة الشمس:
يعتمد علاج ضربة الحرارة على تبريد جسم المصاب واستدعاء الطوارئ فورا، لأن ضربة الشمس قد تؤدي للموت، ويفضل أن يتصل شخص بالإسعاف بينما يقوم آخر بالتعامل مع المصاب، وذلك عبر: