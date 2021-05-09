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رمضان 2021|صحة

أخصائية تغذية تؤكد: يكفيك تناول قطعة حلوى واحدة بحجم 3 أصابع أسبوعيا

تناول الحلويات بكثرة يؤدي إلى زيادة في الوزن ومشاكل السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك يؤدى لضعف المناعة.

د. أسامة أبو الرُّب - الجزيرة نت
9/5/2021

ما المشاكل التي يسببها تناول الكثير من الحلويات في رمضان؟ وما حجم كمية الحلوى المسموح بتناولها أسبوعيا؟ وما الخيارات الصحية التي يمكن اللجوء إليها بالنسبة إلى الحلويات في رمضان؟ وما أبرز النصائح لفقدان الوزن بطريقة صحية؟ الإجابات في هذا التقرير.

قالت سماح صبح، أخصائية تغذية علاجية في مؤسسة حمد الطبية في قطر، إن شهر رمضان يتميز بالموائد العامرة بأطيب أصناف الطعام، لا سيما الحلويات الرمضانية المتنوعة التي لا يستطيع أحد مقاومتها بسبب مذاقها الرائع، ولحاجة الجسم إلى تعويض السكريات التي فقدها خلال ساعات الصيام الطويلة، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الضوابط حتى لا تؤثر الحلويات بالسلب على الصيام والصحة.

وأضافت صبح -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن تناول الحلويات التي تحتوي على نسب سكريات مرتفعة بشكل مكثف طوال فترة الإفطار يؤدي إلى عدة مشكلات أبرزها:

  • الشعور بالإرهاق خلال النهار
  • العطش خلال النهار
  • تراكم الدهون بالجسم
  • الإصابة بالسمنة
  • ارتفاع سكر الدم

وشرحت الأخصائية أن بدء وجبة الإفطار بقطع الحلوى يتسبب في حدوث خلل مفاجئ في نسبة السكر بالدم، والإصابة بعسر الهضم، والإحساس بالشبع دون تناول وجبة غذائية صحية ومتوازنة، وهو أمر إذا تكرر على مدار الشهر يمهد للإصابة بخلل في التغذية.

بالإضافة إلى أن تناول الحلويات بكثرة يؤدي إلى زيادة في الوزن ومشاكل السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك يؤدى لضعف المناعة.

وقدمت الأخصائية الضوابط التالية بالنسبة لتناول الحلوى، وخصوصا الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر بالدم:

  • الاكتفاء بتناول قطعة واحدة من الحلوى في حجم 3 أصابع لمرة أو اثنتين في الأسبوع.
  • تناول نوع واحد فقط وعدم تجربة أنواع عدة لتجنب الإفراط في ذلك.
  • التركيز على الحلويات المشوية وليس المقلية الغنية بالدهون والوحدات الحرارية.
  • استبدال الحلويات بتناول الفاكهة .

الخيارات الصحية التي يمكن اللجوء إليها بالنسبة للحلويات في رمضان

قالت الأخصائية صبح إنه يتوفر العديد من الخيارات الصحية التي يمكن اللجوء إليها، بدلاً من الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية الغنية بالدهون والسكر والوحدات الحرارية والقليلة المكونات الغذائية في الوقت نفسه.

ومن الأمثلة على ذلك:

  • بدلًا من شراء أو صنع الكنافة بالقشطة، يمكن استبدال القشطة بالجبنة قليلة الدسم، وتناولها دون إضافة شراب السكر
  • استخدام منتجات الحليب قليلة الدسم.
  • تجنب استخدام الزبدة والسمن واستبدالها بزيت الذرة أو دوار الشمس أو زيت الكانولا بكميات قليلة.
  • استخدم المحليات الصناعية بدلا من السكر وذلك لتقليل السعرات الحرارية وأيضا لتجنب ارتفاع السكر بالدم.
  • اختر القطايف المشوية بدلاً من المقلية.
  • تجنب إضافة السكر إلى العصائر أو استبدالها بالعصائر الطبيعية.
  • الإكثار من شرب الماء لتعويض نقص السوائل أثناء الصيام ويساعد الماء في الشعور بالشبع فلا نكثر من تناول الحلويات.

وشددت صبح على عدم إهمال ممارسة الرياضة خلال شهر الصيام، لأنها تساعد على التخلص من الكسل والوهن، وتساعد أيضا على حرق الدهون المتراكمة بالجسم .

وأضافت "لكن يجب عليك الحرص على اختيار نوع من الرياضة البسيطة مثل رياضة المشي على أن تكون بين وجبتي الإفطار والسحور".

وقالت صبح إن الرياضة تحمي من الإصابة من الأمراض وتعزز صحة القلب وتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض.

نصائح لفقدان الوزن بطريقة صحية

  • عدم تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل. إذ لدى المرء إيقاع بيولوجي، وهو عبارة عن ساعة مركزية في الدماغ تنظم الكثير من الساعات الداخلية. لذلك، يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم إلى جعل عملية الأيض متناقضة مع الساعات الداخلية. لتصحيح الأمور، ينبغي تناول الطعام بشكل منتظم، وذلك وفقا لتقرير للكاتبة آن صوفي جلوفر بونديو نشرته مجلة "توب سانتي" .top sante الفرنسية.
  • ينصح أخصائي التغذية فيرونيك لياس بوضع هدف من صميم قلوبنا: مثل القدرة على المشي مرة أخرى، واللعب مع الأولاد، وارتداء ما نريده من ملابس. سيمثل ذلك حافزا لخسارة الوزن.
  • تحديد العوائق التي تحول دون تحقيق أهدافك، مثل المعاناة من مرض معين مثل اضطرابات الغدة الدرقية، أو الاكتئاب أو مشاكل نفسية. كما قد يسبب تناول أدوية معينة زيادة في الوزن. في حال لم تستطع إنقاص الوزن، من الأفضل استشارة أخصائي في هذا المجال.
  • لنمط الحياة ومستوى التوتر وجودة النوم تأثير خاص على الوزن، حيث يواجه الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق صعوبة في فقدان الوزن بسبب إنتاج الجسم لهرمون الكورتيزول. يلعب النوم أيضًا دورا رئيسيا في التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية. من أجل إنقاص الوزن، ينبغي الحصول على قسط كافٍ من النوم وتعلم كيفية التعامل مع التوتر.
  • يوصى بالتحكم في كمية الدهون وخاصة جودتها، وينصح بإعطاء الأفضلية لأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية الموجودة في زيت الكتان والأسماك الزيتية مثل السردين والماكريل والرنجة والسلمون.
المصدر : الجزيرة + الصحافة الفرنسية

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