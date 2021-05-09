السمك من الأغذية الصحية واللذيذة، وهو مكون رئيس في العديد من الوصفات في العالم العربي، مثل المجبوس والمطبق والصيادية، ويحضر مقليا ومشويا، فماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على السمك؟
تناول الحلويات بكثرة يؤدي إلى زيادة في الوزن ومشاكل السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك يؤدى لضعف المناعة.
ما المشاكل التي يسببها تناول الكثير من الحلويات في رمضان؟ وما حجم كمية الحلوى المسموح بتناولها أسبوعيا؟ وما الخيارات الصحية التي يمكن اللجوء إليها بالنسبة إلى الحلويات في رمضان؟ وما أبرز النصائح لفقدان الوزن بطريقة صحية؟ الإجابات في هذا التقرير.
قالت سماح صبح، أخصائية تغذية علاجية في مؤسسة حمد الطبية في قطر، إن شهر رمضان يتميز بالموائد العامرة بأطيب أصناف الطعام، لا سيما الحلويات الرمضانية المتنوعة التي لا يستطيع أحد مقاومتها بسبب مذاقها الرائع، ولحاجة الجسم إلى تعويض السكريات التي فقدها خلال ساعات الصيام الطويلة، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الضوابط حتى لا تؤثر الحلويات بالسلب على الصيام والصحة.
وأضافت صبح -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن تناول الحلويات التي تحتوي على نسب سكريات مرتفعة بشكل مكثف طوال فترة الإفطار يؤدي إلى عدة مشكلات أبرزها:
وشرحت الأخصائية أن بدء وجبة الإفطار بقطع الحلوى يتسبب في حدوث خلل مفاجئ في نسبة السكر بالدم، والإصابة بعسر الهضم، والإحساس بالشبع دون تناول وجبة غذائية صحية ومتوازنة، وهو أمر إذا تكرر على مدار الشهر يمهد للإصابة بخلل في التغذية.
بالإضافة إلى أن تناول الحلويات بكثرة يؤدي إلى زيادة في الوزن ومشاكل السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك يؤدى لضعف المناعة.
وقدمت الأخصائية الضوابط التالية بالنسبة لتناول الحلوى، وخصوصا الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر بالدم:
قالت الأخصائية صبح إنه يتوفر العديد من الخيارات الصحية التي يمكن اللجوء إليها، بدلاً من الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية الغنية بالدهون والسكر والوحدات الحرارية والقليلة المكونات الغذائية في الوقت نفسه.
ومن الأمثلة على ذلك:
وشددت صبح على عدم إهمال ممارسة الرياضة خلال شهر الصيام، لأنها تساعد على التخلص من الكسل والوهن، وتساعد أيضا على حرق الدهون المتراكمة بالجسم .
وأضافت "لكن يجب عليك الحرص على اختيار نوع من الرياضة البسيطة مثل رياضة المشي على أن تكون بين وجبتي الإفطار والسحور".
وقالت صبح إن الرياضة تحمي من الإصابة من الأمراض وتعزز صحة القلب وتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض.
نصائح لفقدان الوزن بطريقة صحية