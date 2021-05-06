لحم البقر ولحم الخروف مكونان رئيسيان في العديد من الأطباق والوصفات في عالمنا العربي، وهي تؤكل مشوية ومسلوقة ومقلية، فماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول لحم البقر ولحم الخروف؟
يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة والمركبات التي تقاوم الالتهابات وتقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول
لا يكاد يخلو طبق من البصل والثوم، فماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولهما؟ وما فوائدهما للصحة؟
نبدأ باستعراض المحتويات الغذائية في البصل، وذلك بصورة تقريبية ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية
100 غرام من البصل الأحمر الطازج Red Onions
100 غرام من البصل الأبيض الطازج White onion
100 غرام من البصل الأخضر الطازج Spring onion
البصل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية المفيدة للصحة، وتناول الصائم له يعطي جسمه هذه المواد. وهو منخفض في السعرات الحرارية، مما يعني أنه قد يساعد جهودك في التحكم بالوزن.
البصل غني بفيتامين سي C وهو مضاد قوي للأكسدة، يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة free radicals، والتي تضر بخلايا جسمك.
البصل غني أيضا بفيتامينات بي B، بما في ذلك حمض الفوليك بي 9 (B9) والبيريدوكسين pyridoxine (بي 6) (B6)، التي تلعب دورا رئيسيا في التمثيل الغذائي وإنتاج خلايا الدم الحمراء وعمل الأعصاب. كما أن البصل مصدر جيد للبوتاسيوم.
البصل على الإفطار فكرة جيدة، ولكن رائحته قد تكون مزعجة لك ولمن حولك. أيضا قد تفضل عدم تناوله قبل الخروج للصلاة في المسجد لأن الرائحة مؤذية.
يمكن تناول البصل مسلوقا، أو مقليا. البصل المسلوق خيار رائع، أما البصل المقلي فمشكلته أنه يحتوي على الزيت وكثير من السعرات الحرارية، لذلك قلل تناوله.
يمكن إضافة البصل إلى السلطة، أو أكله طازجا في صورة شرائح، أو تناول البصل الأخضر مع طبق من الفول أو العدس، وبذلك أنت تحصل أيضا على وجبة غنية من البقول المفيدة للصحة والمعززة للشبع.
الثوم يضاف للأطباق عند طهوها، كما يهرس ويضاف للتتبيلات. ويحتوي على مركبات الكبريت التي لها فوائد صحية، وهو قليل السعرات الحرارية، كما يحتوي على معادن مثل المنغنيز والسيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور، وغني بفيتامين سي وفيتامين بي 6. تناول الصائم له يعطي جسمه هذه المواد.
يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة والمركبات التي تقاوم الالتهابات وتقلل من الدهون الثلاثية وتقلل من مستويات الكوليسترول، وكلها قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
ولكن أيضا كحالة البصل، يجب الانتباه إلى أن رائحته مزعجة. لتخفيف الرائحة يمكن تناوله مطهوا.
ما فوائد تناول البصل؟
ما فوائد تناول الثوم؟
مع أن الفوائد الصحية للبصل والثوم كثيرة، لكن الاعتدال هو السر. قد يؤدي تناول كمية كبيرة من الثوم والبصل إلى شعور بالانزعاج، واضطراب المعدة والانتفاخ والإسهال ورائحة كريهة للجسم والفم.