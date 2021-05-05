تناول الحلوى بعد الإفطار مباشرة يؤدي إلى الانتفاخ وتأخير الهضم كما يؤدي أيضا إلى حدوث تذبذب في مستوى الغلوكوز في الدم

الكنافة والبسبوسة واللقيمات والقطايف والبقلاوة وأم علي وغيرها، حلويات يقبل عليها الناس في شهر رمضان، فماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الكنافة والبسبوسة واللقيمات وغيرها من الحلويات؟ وما آثارها على الصحة؟ وما التوصيات الطبية حول تناولها؟ وكيف يمكن تعديلها بحيث تصبح صحية أكثر؟ الأجوبة في هذا التقرير الشامل.

سنبدأ أولا باستعراض تأثيرات تناول الصائم للحلويات على جسمه، ثم ننتقل إلى استعراض 8 أنواع من الحلويات، نعرف بكل نوع وما يحتويه بشكل تقريبي من سعرات حرارية، ونقدم نصائح لتناولها بشكل صحي.

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الكنافة والبسبوسة واللقيمات والحلويات؟

الحلويات العربية غنية بمكونين رئيسيين: الكربوهيدرات، في صورة الطحين والسكر، والدهن، في صورة السمن والزيت والقشطة التي تضاف له. أيضا هناك حلويات يضاف لها الحليب مثل حلوى أم علي، والجبن مثل الكنافة، مما يجعلها أيضا تحتوي على كمية إضافية من البروتينات والكالسيوم. بالنسبة للحلويات التي يضاف لها المكسرات مثل الجوز واللوز والفستق والفول السوداني والكاجو، فهي تحتوي على البروتين والدهون.

تناول الصائم لهذه الحلويات يزود الجسم بدفعة سريعة من الطاقة في صورة السكر، الذي يمتص بسرعة، وأيضا بالدهون والبروتينات، والكالسيوم في حال كانت الحلوى تحتوي على الحليب أو الجبن.

تناول الحلويات للصائم أمر مسموح ويمكن أن يكون ضمن نظام غذائي صحي، شريطة مراعاة الأمور التالية:

التوقيت: وفقا لركن العيادة الصحية في جامعة قطر فإن تناول الحلوى بعد الإفطار مباشرة يؤدي إلى الانتفاخ وتأخير الهضم. كما يؤدي أيضا إلى حدوث تذبذب في مستوى الغلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى الرغبة في تناول المزيد من الحلويات. لهذا السبب يوصى بتناول الحلويات باعتدال وبعد 2-3 ساعات من الإفطار.

أكل كمية قليلة، مثلا قطعة واحدة من المعمول، أو نصف أوقية من الكنافة (100 غرام). ويجب خصمها من مجموع السعرات الحرارية التي يأكلها الشخص، وإلا قد يزداد وزنه.

مرضى السكري قد يؤدي أكلهم للحلوى لارتفاع السكر بشكل كبير، يجب استشارة الطبيب، وضبط مستوى السكر في الدم. يمكن لمرضى السكري تناول حلويات محلاة ببدائل السكر (المحليات الصناعية) التي لا ترفع سكر الدم مثل السكرين والأسبارتام.

مرضى ارتفاع الدهون والكوليسترول وتصلب الشرايين يجب أن ينتبهوا إلى أن الحلويات غنية بالكوليسترول والدهنيات، نتيجة احتوائها على السمن والقشطة والزيت، أو قليها في الزيت. ينصح بتناول كمية قليلة من الحلوى.

تفريش الأسنان بالفرشاة وبمعجون يحتوي على الفلورايد بعد تناول الحلويات، فالسكر فيها يزيد من خطر تسوس الأسنان.

كيف يؤثر السكر الموجود في الحلوى على الجسم؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية يعد الاستهلاك المفرط للسكر عاملا رئيسيا في تفاقم فرط الوزن والسمنة وتسوس الأسنان وداء السكري. ويوجد السكر بشكل أو بآخر في أغلبية الأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر. وتوجد مستويات عالية من السكر في المشروبات المحلاة بالسكر والوجبات الخفيفة السكرية والحلويات.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتقليل تناول السكريات الحرة طوال الحياة، كما توصي بأن يكون مدخول السكريات الحرة أقل من 10% من إجمالي مدخول الطاقة، لشخص يتمتع بوزن صحي للجسم ويستهلك حوالي ألفي سعر حراري في اليوم، والأفضل أن يكون المدخول من السكريات الحرة أقل من 5% (حوالي 25 غراما للفرد في اليوم) من إجمالي مدخول الطاقة للحصول على فوائد صحية إضافية.

والسكريات الحرة تشمل أنواع السكر التي تضاف إلى الأغذية والمشروبات من جانب صانعها أو طاهيها أو مستهلكها، والسكريات الموجودة طبيعيا في العسل والشراب وعصائر الفواكه ومركباتها المركزة.

أما الآن فنستعرض 8 أنواع من الحلويات، نعرف بكل نوع وما يحتويه بشكل تقريبي من سعرات حرارية، ثم نقدم نصائح لتناولها بشكل صحي.

نؤكد هنا أن مقدار السعرات الحرارية هو تقدير تقريبي، ويعتمد على طريقة تحضير الحلوى والمكونات وكمية شراب السكر المضاف والمكسرات وغيرها.

الكنافة

السعرات الحرارية في 100 غرام: 400 سعر، تختلف باختلاف الحشوة وكمية القطر والسمن

تصنع الكنافة من نوع خاص من العجين يكون على شكل خيوط رفيعة. تحت طبقة الشعيرية المحمصة تكون هناك طبقة من الجبن. كما هناك الكنافة المبرومة التي تأتي في شكل أنبوب وتحشى بالقشطة.

والكنافة تعدا مصدرا للنشويات من الطحين والسكر (من شراب السكر "القطر") والدهون من السمن والجبن والقشطة، والبروتينات والكالسيوم من الجبن.

هناك نوع من الكنافة في مصر يعرف باسم "الكنافة البلدي"، وتصنع بخلط الدقيق والنشا والسكر والماء الدافئ للحصول على عجين الكنافة، وتعبأ في وعاء معدني مثقوب من الأسفل، وتسكب على شكل دوائر على فرن سطحي مكشوف، ثم تترك قليلا حتى تتحول إلى اللون الذهبي، ثم تجمع.

هذا العجين الخيطي السميك نسبيا يسمى "الكنافة البلدي"، وله محبوه، بخلاف ما ينتج آليا فوق أفران دائرية مشابهة، ويسمى محليا "الكنافة الشعر"، نظرا لكون خيوطه أكثر دقة ونحافة تشبه الشعر.

كيف نجعل الكنافة صحية أكثر؟

تقليل ما يضاف لها من شراب السكر "القطر"

استعمال المحلي الصناعي مثل السكرين أو الأسبارتام بعد إذابته في الماء لتحليتها، عوضا عن السكر

تقليل ما يضاف للكنافة من السمن

تحضير الكنافة بجبن قليل الدسم

تحضير الكنافة بالفاكهة مثل المانجو

البسبوسة

السعرات الحرارية في 100 غرام: 270 سعر، تختلف باختلاف طريقة تقديمها سادة أو مع مكسرات أو قشطة.

البسبوسة (وأيضا من أسمائها الهريسة والنمورة) مصنوعة من سميد القمح، يضاف لها شراب السكر (القطر)، كما قد يضاف لها المكسرات أو القشطة.

كيف نجعل البسبوسة صحية أكثر؟

تقليل ما يضاف لها من شراب السكر

استعمال محلي صناعي لتحليتها، عوضا عن السكر

تناولها سادة دون مكسرات أو قشطة

اللقيمات

السعرات الحرارية في 100 غرام: 360 سعرا

اللقيمات (تعرف أيض باسم لقيمات القاضي والعوامة) تصنع من عجين يحتوي على الطحين بالإضافة للنشا والفانيليا والخميرة، وتقلى في الزيت الساخن على شكل كرات، ثم توضع في شراب السكر.

كما توجد أشكال منها مثل أصابع زينب وبلح الشام، ويجمعها أنها تحضر من عجين يتم قليه بالزيت.

كيف نجعل اللقيمات صحية أكثر؟

تقليل ما يضاف لها من شراب السكر

استخدام محلي صناعي

يمكن تجربة تناولها دون قطر، مع رشة من القرفة

القطايف

السعرات الحرارية في قطعة وزنها 100 غرام: 300-400 سعر، يعتمد على طريقة التحضير والحشوة.

القطايف حلويات شرقية ترتبط بشهر رمضان، وإن كانت تؤكل في جميع أوقات العام، وهي تصنع من عجينة سائلة تحتوي على الطحين والخميرة، وتشوى على سطح ساخن، ثم تحشى.

هناك عدة حشوات للقطايف، مثل الصنوبر والجوز، والجوز والقرفة والسكر، وحشوة الجبنة، وحشوة القشطة.

كيف نجعل القطايف صحية أكثر؟

شوي القطايف في الفرن وعدم قليها

استعمال قطايف صغيرة الحجم

تقليل كمية الحشوة

عدم إضافة السكر للحشوة

استعمال حشوة أكثر صحية، مثل المانجو والتمر

ينصح بتقليل شراب السكر المضاف للقطايف

البقلاوة

السعرات الحرارية في 100 غرام: 400 سعرا، يعتمد على الحشوة.

البقلاوة هي معجنات تصنع من رقائق من العجين وتحشى بالمكسرات، ويضاف لها شراب السكر الثقيل (الكثيف). كما يضاف لها السمن خلال تحضيرها.

كيف نجعل البقلاوة صحية أكثر؟

قد يكون من الصعب التعديل في صنع البقلاوة، لذلك أفضل نصيحة هي تناول قطعة صغيرة منها، لأنها غنية بالسعرات الحرارية من المكسرات والسمن والسكر والعجين.

أم علي

أم علي هي حلوى مصرية مكونة من الخبز (أو رقاقات عجين) والحليب والقشطة والمكسرات، يغلى مع السكر ويسكب فوق الخبز، ثم توضع القشطة والمكسرات، وتوضع في الفرن حتى تتحمر.

كيف نجعل أم علي صحية أكثر؟

استخدام حليب خالي الدسم

عدم إضافة السكر، أو استعمل محليا صناعيا

تقليل المكسرات

تقليل كمية القشطة

عيش السرايا

السعرات الحرارية في 100 غرام: 300 سعرا.

عيش السرايا حلوى تحضر من الخبز المشرب بشراب السكر، ثم يوضع عليه القشطة والمكسرات.

كيف نجعل عيش السرايا صحية أكثر؟

تقليل شراب السكر المضاف

استخدام محلي صناعي

استخدام قشطة خفيفة عوضا عن القشطة الثقيلة

تزيين الطبق بالفواكه مثل المانجو والفراولة عوضا عن المكسرات

ليالي لبنان

السعرات الحرارية في 100 غرام: 300 سعرا.

ليالي لبنان (تعرف أيضا باسم المدلوقة) تتكون من طبقة من مهلبية السميد، يعلوها طبقة من القشطة، ثم توضع المكسرات، كما يضاف لها شراب السكر.

كيف نجعل ليالي لبنان صحية أكثر؟

استخدام قشطة خفيفة عوضا عن القشطة الثقيلة

تزيين الطبق بالفواكه مثل المانجو والفراولة عوضا عن المكسرات

عدم إضافة شراب السكر

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