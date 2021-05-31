يساعد الفرز الأسبوعي للطعام على تجنب بعض المشكلات الصحية، مثل آلام المعدة أو حالات التسمم الغذائي، فضلا عن توفير مساحة أكبر في الثلاجة.

وفي تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (Reader’s Digest) الأميركية، تقول الكاتبة هيلاري كوين إنه ليس من السهل أن نعرف على وجه التحديد الأطعمة التي يجب أن نتخلص منها لأن الأمر لا يقتصر على شمّ الروائح الكريهة أو ظهور العفن أو انتهاء الصلاحية.

ويوضح دون شافنر أستاذ علم الأحياء الدقيقة الغذائي، في جامعة روتجرز، أن هناك فرقا كبيرا بين الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب العفن والرائحة الكريهة والمذاق السيئ، ومسببات الأمراض التي قد لا نتمكن من رؤيتها.

ويقول شافنر في هذا السياق إن "تواريخ انتهاء الصلاحية ليست علما دقيقا. تستخدم شركات الأغذية هذا الأسلوب لإرضاء العملاء، ولكن هذا لا يعني أن الأطعمة ستصبح فاسدة فجأة في منتصف الليل مع انتهاء التاريخ المحدد".

ولتجنب أي مشكلات صحية، إليك بعض الأطعمة التي عليك ألا تضعها في ثلاجتك مدة طويلة، حتى إن لم تظهر أي علامات على أنها لم تعد صالحة للأكل:

الدجاج أو اللحم المطبوخ الذي مضى عليه أكثر من 3 أيام

تحذّر ماري يافيلاك، من كلية الزراعة وعلوم الحياة في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، من أن "معظم البكتيريا الضارة لا تنمو في درجات حرارة الثلاجة، ولكن هناك بعض الكائنات القادرة على النمو في هذه البيئة" العازلة للهواء.

البيض في باب الثلاجة

في كثير من الثلاجات رفّ مخصص للبيض في الباب، ولكن مديرة التسويق في شركة "سبيس ستيشن" للتخزين، فالتكا ليك، تقول إن من الأفضل وضع البيض على أحد رفوف الثلاجة بدلًا من الباب لأن فتح الباب بنحو متكرر يعرّض البيض لدرجات الحرارة الخارجية فيتلف في وقت أقصر.

الأطعمة المكشوفة

لا تنس أن الثلاجة مجرد "مجفف طعام عملاق"، وأن أي شيء يتعرض للهواء مباشرة سوف يجفّ بسرعة ويفقد نكهته في وقت قصير. تحتفظ المنتجات بنكهة أفضل إذا وضعت في وعاء زجاجي أو بلاستيكي، وأغلقت إغلاقا صحيحا.

حبات التوت والفراولة المتعفنة

كم مرة فحصت علبة التوت الأزرق أو الفراولة لإزالة الحبات الفاسدة وأكل الباقي؟ هذه ليست فكرة جيدة. يقول شافنر "بالتأكيد يمكنك التخلص من حبة أو حبتين من التوت الفاسد وغسل الباقي في ماء نظيف وبارد، وستكون بخير"، لكن لا تحاول الاحتفاظ بالتوت عن طريق التخلص من الأجزاء الفاسدة، فمن الضروري أن "تتخلص من الفراولة الفاسدة بالكامل، والتأكد من عدم وجود فراولة أخرى متعفنة حولها".

وللحفاظ على نكهة التوت أطول وقت ممكن، خزنه في وعاء يضمن تدفق الهواء لتقليل خطر التلف. وهناك حيلة أخرى لجعل الفراولة تدوم مدة أطول وهي غسلها بمزيج من الخل والماء للتخلص من العفن والبكتيريا.

الأطعمة التي تناولتها مرتين

هل تعودت فتح سلطة التونة وأكل قليل منها ثم وضع العلبة في الثلاجة؟ يُنصح في الواقع بأن تتخلص من العلبة بعد الاستخدام الثاني، ويوضح شافنر قائلا "تنتشر بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية في أنوفنا وحولها، ويمكن أن تنتقل إلى الأطعمة عن طريق العطس أو عبر الانتقال من الأنف إلى اليدين ثم إلى الطعام".

حافظ دائما على سلامة الطعام بأخذ كميات منه بملعقة نظيفة، ثم التخلص من البقايا. ولتجنب هدر الطعام، ضع نصف الكمية في المرة الأولى، واترك النصف الآخر فقط للاستخدام مرة ثانية.

الطعام سريع التلف الموجود في باب الثلاجة

من الأفضل تخزين منتجات الألبان سريعة التلف، مثل القشدة الحامضة واللبن الرائب والجبن، على الأرفف، حيث تكون أقل عرضة للحرارة الخارجية الناجمة عن الفتح والإغلاق المستمر لباب الثلاجة.

في المقابل، يمكن وضع زجاجات المياه وعلب الصودا والتوابل في باب الثلاجة.

تتبيلة (صلصة) السلطة المنزلية

وعلى عكس الصلصات المعدة تجاريا التي يمكن الاحتفاظ بها مدة تصل إلى 3 أشهر بعد فتح العلبة، فإن صلاحية تتبيلات السلطة (salad dressing) المنزلية والصلصات الطازجة سريعة التلف تراوح بين أسبوع وأسبوعين في أقصى تقدير.