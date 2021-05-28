أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

الفطر الأسود قد يبدأ بعدوى في الجيوب الأنفية، تؤدي إلى تورم الأعصاب التي تخرج من الدماغ، وقد يتسبب أيضا في حدوث جلطات دموية تسد الأوعية الدموية.

ما أعراض مرض الفطر الأسود؟ وما أنواعه المختلفة؟ وما الخيارات العلاجية؟ وما السير المتوقع للحالات المصابة؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير.

ومرض الفطر الأسود (black fungus)، ويعرف أيضا باسم فطار الغشاء المخاطي (Mucormycosis)، عدوى فطرية تصيب الجيوب أو الدماغ أو الرئتين، ويحدث عند بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وفقا للمكتبة الوطنية الأميركية للطب.

الأسباب

يحدث داء الفطر الأسود بسبب أنواع مختلفة من الفطريات التي توجد غالبا في المواد العضوية المتحللة، وتشمل هذه الخبز الفاسد والفواكه والخضروات، وكذلك التربة وأكوام السماد، ويلمس معظم الناس هذه الفطريات في وقت ما.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، ويشمل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من إحدى الحالات التالية:

متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (إيدز)

الحروق

داء السكري (عندما لا يكون سكر الدم تحت السيطرة)

اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية

استخدام الستيرويدات لفترة طويلة

الحماض الأيضي (Metabolic acidosis)

سوء التغذية

استخدام بعض الأدوية

وقد يشمل داء الفطر الأسود:

عدوى في الجيوب الأنفية والدماغ تسمى العدوى الأنفية الدماغية (rhinocerebral infection)، وقد تبدأ بعدوى في الجيوب الأنفية، ثم تؤدي إلى تورم الأعصاب التي تخرج من الدماغ، وقد يتسبب أيضا في حدوث جلطات دموية تسد الأوعية الدموية إلى الدماغ.

عدوى الرئة، وتسمى فطار الغشاء المخاطي الرئوي (pulmonary mucormycosis)، ويزداد الالتهاب الرئوي سوءا بسرعة، وقد ينتشر إلى تجويف الصدر والقلب والدماغ.

أجزاء أخرى من الجسم، مثل فطار الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي والجلد والكلى.

الأعراض

تشمل أعراض الفطر الأسود الأنفي الدماغي:

انتفاخ وبروز العينين

قشور داكنة في تجاويف الأنف

حمى

صداع

تغير الحالة العقلية

احمرار الجلد فوق الجيوب الأنفية

ألم الجيوب الأنفية أو احتقانها

وتشمل أعراض الفطر الأسود الرئوي ما يلي:

سعال

سعال دموي في بعض الأحيان

حمى

ضيق في التنفس

وتشمل أعراض الفطر الأسود المعدي المعوي ما يلي:

وجع بطن

دم في البراز

إسهال

تقيؤ الدم

وتشمل أعراض الفطر الأسود في الكلى (الكلوي) ما يلي:

حمى

ألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهر

وتشمل أعراض الفطر الأسود الجلدي منطقة واحدة، مؤلمة أحيانا، وتكون متيبسة، وقد يكون مركزها أسود اللون.

العلاج

وفقا للمكتبة الوطنية الأميركية للطب، يجب إجراء الجراحة على الفور لإزالة جميع الأنسجة الميتة والمصابة. ويمكن أن تؤدي الجراحة إلى التشوه؛ لأنها قد تنطوي على إزالة الحنك أو أجزاء من الأنف أو أجزاء من العين. ولكن من دون هذه الجراحة تقل فرص البقاء على قيد الحياة بشكل كبير.

يتم أيضا إعطاء دواء مضاد للفطريات، عادة "الأمفوتريسين بي" (amphotericin B) عن طريق الوريد، وبعد السيطرة على العدوى قد يتم تحويل المريض إلى دواء مختلف مثل "بوساكونازول" (posaconazole)، أو "إيزافوكونازول" (isavuconazole).

وإذا كان الشخص مصابا بداء السكري، فمن المهم أن تصل نسبة السكر في الدم إلى المعدل الطبيعي.

ما إنذار المرض؟ (السير المتوقع للحالات المصابة)

لدى مرضى الفطر الأسود معدل وفيات مرتفع للغاية، حتى عند إجراء جراحة، ويعتمد خطر الوفاة على المنطقة المصابة من الجسم وصحة المصاب العامة.

المضاعفات المحتملة

العمى (في حالة إصابة العصب البصري)

تخثر أو انسداد الأوعية الدموية في الدماغ أو الرئة

تلف الأعصاب

الموت

مصر تخصص غرفا لعزل مرضى الفطر الأسود

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس الأول الأربعاء، تخصيص غرف لعزل مصابي الفطر الأسود، وذلك للمرة الأولى في البلاد.

جاء ذلك وفق تصريح متلفز لوكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح (غرب) محمد علي، مساء الأربعاء، بالتزامن مع تفشي حالة من القلق والجدل تجاه المرض في الأوساط الشعبية.

ورغم عدم إعلان مصر رسميا وجود إصابات بمرض الفطر الأسود، تتداول أنباء عن تشخيص حالتين بالمرض، وأنه كان سبب وفاة الفنان المصري الشهير سمير غانم، في 20 مايو/أيار الجاري.

وذكر محمد علي لفضائية "صدى البلد" أنه جاءتنا تعليمات من وزارة الصحة بتخصيص غرف عزل لمصابي الفطر الأسود، كإجراء احترازي تحسبا لظهور إصابات بالمرض.

وأضاف أن مرض الفطر الأسود يظهر مع انخفاض المناعة واستخدام المضادات الحيوية واستخدام الكورتيزون بكميات كبيرة، لكن لم يتم رصد إصابات بالفطر الأسود في مصر منذ بداية فيروس كورونا.

وأوضح علي أنه من المقرر أن تعلن وزارة الصحة عن بروتوكول علاجي للتعامل مع مصابي الفطر الأسود، في حال ظهور إصابات بالمرض في البلاد.

وقبل أسبوع، أعلن حسام -شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم- في تصريحات متلفزة أن سبب وفاة شقيقه الإصابة بالفطر الأسود، مما أثار جدلا وقلقا في البلاد.

والسبت الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد -في تصريحات متلفزة- إنه لا داعي للهلع والذعر والتهويل من مرض الفطر الأسود، ردا على تصريح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حسام حسني، أنه شخّص حالتين بهذا المرض.

جائحة كورونا

قال خبراء إن زيادة استخدام أدوية بعينها في جائحة كوفيد-19 لكبح الجهاز المناعي ربما يكون السبب في زيادة حالات الفطر الأسود، وفقا لرويترز.

وتوضح بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل الوفاة بمرض الفطر الأسود يبلغ 54%، وربما تتباين هذه النسبة بناء على حال المرضى والعضو المصاب.

هل الفطر الأسود معد؟

هذا المرض ليس معديا، وهو ما يعني أنه لا يمكن أن ينتشر عبر اتصال البشر ببعضهم البعض أو بالحيوانات، لكنه ينتشر من خلال أبواغ فطرية منتشرة في الهواء أو في البيئة، ومن المستحيل تقريبا تفاديها.

وقال رئيس مستشفى نارايانا نيترالايا التخصصي للعيون ك. بوجانج شيتي "البكتيريا والفطريات موجودة في أجسامنا بالفعل، لكن الجهاز المناعي بالجسم يكبلها".

وأضاف "عندما ينهار الجهاز المناعي بسبب علاجات السرطان ومرض السكري، أو استخدام المنشطات، فإن هذه الأحياء الدقيقة تصبح لها اليد العليا وتتكاثر".

هل يتسبب استخدام أسطوانات الأكسجين أو أجهزة التنفس غير المعقمة في انتشار الفطر الأسود؟

من الصعب قول ذلك. ويقول الخبراء إن الأوضاع غير الصحية يمكن أن تزيد خطر انتشار العدوى.

ويقول طبيب العيون بمستشفى هندوجا في مومباي نيشانت كومار "يوجد قدر كبير من التلوث في الأنابيب المستخدمة للأكسجين والأسطوانات التي يجري استخدامها وأجهزة الترطيب المستخدمة". غير أن الآراء منقسمة في هذه المسألة.

إذ يقول س. ب. كالانتري الطبيب الباحث في معهد المهاتما غاندي للعلوم الطبية في ولاية ماهاراشترا "نحن نحتاج دراسات وبائية لتقييم أسباب زيادة هذه الحالات الآن".

لماذا الفطر الأسود وليس أي عدوى فطرية أخرى؟

ارتبط مرض كوفيد-19 بالإصابة بعدد كبير من أنواع البكتريا والفطريات، لكن الخبراء يقولون إن موجة كوفيد-19 الثانية في الهند أوجدت بيئة مثالية للفطر الأسود.

فقد كتب باحثون في نشرة "ديابيتيس آند ميتابوليك سيندروم: كلينيكال ريسيرش آند ريفيو" (journal Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews) -وفقا لرويترز- أن انخفاض الأكسجين والإصابة بمرض السكري وارتفاع مستويات الحديد ونقص المناعة واقتران ذلك بعدة عوامل أخرى منها طول فترة البقاء في المستشفى على أجهزة التنفس الآلي؛ تخلق بيئة مثالية للفطر الأسود.